Dit mag u vanavond niet missen op televisie

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Keuringsdienst van waarde’

Na de lokhomo en de lokhoer is er nu ook de ‘lokgroente’. Vooraleer Erik Van Looy zich meldt bij de politie: het gaat om groente die in chips, wraps of pasta verstopt zit. Ouders zijn gerust: zo krijgen ze hun kroost toch nog gezond groot. Het team van ‘KvW’ onderzoekt hoe die groenten in al die spullen komen.

Om 20.25 op NPO 3

‘Dertigers’

Beweren dat wij er het hart van in waren toen bekend raakte dat ‘Dertigers’ er na dit vierde seizoen definitief mee zou stoppen, is de waarheid geweld aandoen. In de állerlaatste aflevering van vanavond viert Bart (Tom Dingenen) zijn 40ste verjaardag: een moment om terug te kijken op de laatste tien jaar van zijn leven.

Om 22.05 op Eén

‘Passengers’

Door een technische storing ontwaakt mechanicus Jim (Chris Pratt) onderweg naar kolonistenplaneet Homestead II negentig jaar te vroeg uit zijn vriesslaap. Interessant uitgangspunt, maar in plaats van een psychologisch drama over intergalactische eenzaamheid koos de scenarist door de intrede van medepassagier Jennifer Lawrence voor een banale romcom-in-de-ruimte.

Om 20.35 op VTM 3

‘Een echte job’

De vijf bekende Vlamingen trekken nog een laatste keer hun uniformen aan om het beste van zichzelf te geven tijdens de allerlaatste shift in het ziekenhuis. Frances Lefebure blikt moe maar tevreden op het avontuur terug: ‘Het voelde aan als een deugddoende ontmoeting met ‘het echte leven’, want soms kan ik met mijn job wel een béétje het gevoel hebben dat ik in een ivoren toren zit.’

Om 20.35 op VTM

Kobe Ilsen en Jean-Marc Mwema in '#weetikveel' Beeld VRT

‘#weetikveel’

Kobe Ilsen dompelt zich onder in de fascinerende wereld van de sneakers. Wie sneakers zegt, denkt natuurlijk spontaan aan onze maat Conner Rousseau. De Vooruit-voorzitter maakt effectief zijn opwachting in deze aflevering, net als sneakerheads Jolien Roets en Hakim. Met Belgian Lion Jean-Marc Mwema speelt Kobe een partijtje pleintjesbasketbal.

Om 21.30 op Eén

