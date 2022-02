Dit mag u vanavond niet missen op televisie

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Paola, côté jardin’

63 jaar geleden bracht Paola Ruffo di Calabria, een stralende Italiaanse prinses, het zonlicht naar dit grijze koninkrijk waar regen, kou en mist regeren. Met Albert nam ze haar intrek in kasteel Belvédère. Nu is koningin Paola 84, woont ze nog altijd in Belvédère, en spreekt ze voor het eerst over haar bewogen Belgische jaren in de RTBF-documentaire ‘Paola, côté jardin’ van regisseur Nicolas Delvaulx. ‘Ze zegt dingen die geen enkele koningin ooit heeft uitgesproken.’

Om 21.30 op Eén

‘Air Force One’

Het soort ongecompliceerde, oliedomme actiefilm zoals ze die alleen in de jaren 90 maakten. Harrison Ford is de president, Gary Oldman de Russische schurk die het presidentiële vliegtuig Air Force One kaapt – let the games begin! Vermakelijke nonsens, het liefst te bekijken met het brein in sluimerstand.

Om 21.05 uur op VTM

‘Château Planckaert’

De kijkcijferstrijd kan beginnen, want na ‘De Verhulstjes’ maakt nu ook die andere tv-familie hun comeback. Eddy, Christa, Stephanie, mémé Clara en co. timmeren nu al drie seizoenen lang aan hun Franse kasteel. Groot focuspunt in dit seizoen: de meer dan 80.000 leien leggen op het gigantische dak. Dat wordt ongetwijfeld boeiende televisie.

Om 20.00 uur op Eén

‘Stromae, formidable maestro’

Stromae heeft zijn comeback niet gemist, met de veelbesproken passage in het TF1-journaal als hoogtepunt. In dit nieuwe portret wordt de veelzijdige artiest van alle kanten belicht.

Om 19.50 uur op RTL-TVI

The Earth Is Blue as an Orange

Bejubelde documentaire uit 2020, waarin de makers een alleenstaande moeder en haar vier kinderen volgen, die in Oekraïne een normaal leven proberen te leiden terwijl om hen heen een oorlog woedt.

Om 22.05 uur op Canvas

