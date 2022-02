Dit mag u vanavond niet missen op televisie

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Notting Hill’

Als romantische komedies drugs waren, dan was ‘Notting Hill’ crystal meth: het beste, meest verslavende spul op aard, maar of je achteraf trots bent op jezelf, is nog maar de vraag. Fluffy, geestige romcom met Hugh Grant als boekhandelaar die verliefd wordt op filmster Julia Roberts. Op Valentijn mag dat.

Om 20.35 op VTM 3

‘Voorgoed samen’

Een opvallend liefdesverhaal op Valentijn, over twee vrouwen die al een halve eeuw samen zijn. Maar Monique (74) is dement aan het worden en Loes (88) heeft een spierziekte, en daarom besluiten ze samen uit het leven te stappen.

Om 22.20 op NPO 2

Winteruur - Rinus Van de Velde Beeld Panenka

‘Winteruur’

Eén beeld zegt meer dan duizend woorden, naar het schijnt, maar voor één keer zal beeldend kunstenaar Rinus Van de Velde - bekend van zijn indrukwekkende houtskooltekeningen op canvas - het toch met taal moeten doen. Vanavond maakt hij zijn opwachting op de immer behaaglijke sofa van Wim Helsen en Swami Bami.

Om 23.00 op Canvas

‘De kasteelmoord’

Op de vleugels van het succes van ‘Making a Murderer’ en aanverwanten hebben ze ook bij VTM een true crime-reeks in elkaar getimmerd: ‘De kasteelmoord’, over de meest tot de verbeelding sprekende misdaad in de recente vaderlandse geschiedenis. Na een eerder uitzendverbod mocht de serie dan toch worden uitgezonden, oordeelde een rechtbank. Veel tranen zullen ze bij de zender wellicht niet om dat verbod hebben gelaten, want geef toe: is er een doeltreffender manier te bedenken om je publiek te verlekkeren op een nieuwe truecrimereeks?

Om 21.50 op VTM

‘Rise of the Nazis: Dictators at War’

Voor wie geen zin heeft in de zoveelste zeemzoete romcom op Valentijnsavond, heeft de BBC een stevige portie WWII in de aanbieding. ‘Rise of te Nazis: Dictators at War’ is het tweede seizoen van de docureeks die eerder al focuste op de heerschappij van Hitler en zijn vrolijke vrienden bij de NSDAP. In dit seizoen zoomt men in op het oostfront, dat door velen gezien wordt als het gebied waar de oorlog echt werd beslist.

Om 22.00 op BBC2