Dit mag u vanavond niet missen op televisie

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Marble Mania’

Knikkeren: er zijn sexyer tijdverdrijven te bedenken om een zaterdagavond mee te vullen, maar toch zag de toen nog onbekommerde John de Mol er twee jaar geleden wel brood in. Niet onterecht, overigens: in thuisland Nederland haalde knikkershow ‘Marble Mania’ zulke goeie kijkcijfers dat VTM prompt de rechten aankocht en een eigen versie in de steigers zette. Wat Kürt Rogiers daar allemaal mee te maken heeft, vertelt hij u hier: ‘Ik heb Olivier Deschacht ontzettend tekeer zien gaan.’

Om 20.25 op VTM

‘Vigil’

Een mysterieuze moord, daar hebben we er al genoeg van gezien, maar een mysterieuze moord op een duistere nucleaire duikboot van vier verdiepingen? Dat klinkt al spannender. Speurder Amy Silva (Suranne Jones) moet zich alleen en zonder contact met de buitenwereld door het submariene doolhof van smalle gangen bewegen, en botst wanneer ze dan toch eens iemand tegenkomt op de ijzige stilte van de crew. Makkelijk onderzoek voeren is anders, en het wordt allemaal nog complexer wanneer Kirsten Longacre (Rose Leslie, de vrouw die Jon Snow alles leerde in ‘Game of Thrones’), haar collega op het land, in elkaar getimmerd wordt.

Om 21.40 op Canvas en VRTNU

‘Rambo: Last Blood’

Sylvester Stallone kroop in 2019 nog één keer in de huid van John Rambo voor deze vermakelijke sequel. De kleindochter van Rambo’s huishoudster gaat naar Mexico en wordt tijdens haar eerste nacht meteen ontvoerd en de seksuele slavernij in gedwongen – want ja, Mexico. Rambo wordt, zoals steeds dik tegen zijn zin, tot actie gedwongen, maar eens hij bezig is, weet hij van geen ophouden. Hij vermoordt zijn tegenstanders niet, hij vermangelt ze tot het bloed van de muren druipt. Lees hier de ★★★✩✩-recensie van Onze Man: Wij gebieden u om u te reppen naar ‘Rambo: Last Blood’.

Om 20.25 op VTM 2

Vigil Beeld Canvas

‘Dancing with the Stars’ (finale)

Nu de kijkers van ‘Dancing with the Stars’ alle stijve harken - nee, we kijken niet enkel naar jou, Pieter Timmers - de laan hebben uitgestuurd blijven enkel de soepelst bewegende BV’s nog over in de finale van de danswedstrijd. Chachacha’t Nina Derwael zich alweer naar het goud, of walst Nora Gharib naar de trofee? Er dingt ook nog een man mee naar de overwinning: Jonatan Medart, een TikTokker die wij niet meteen onder de noemer ‘Stars’ zouden plaatsen, maar goed, Conner Rousseau kan niet in álle entertainmentprogramma’s opduiken.

Om 21.00 op Play4

Lees ook: De coaches uit ‘Dancing with the Stars’: ‘Na amper een week had ik het hoofd van mijn partner in mijn klokkenspel hangen. Dat kan gebeuren’

‘The Nice Guys’

Russell Crowe en Ryan Gosling vormen een enorm geestig komisch duo in deze flikkenfilm van Shane Black. Ze spelen twee stuntelende detectives die in het Los Angeles van de jaren 70 de dood van een pornoactrice onderzoeken. Crowe is een forse straight man, terwijl Gosling de show steelt met goed getimede slapstick.

Om 22.30 op VTM 3

Meer kijktips? Check humo.be/gids