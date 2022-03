Dit mag u vanavond niet missen op televisie

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

The Last Days of Ptolemy Grey

Anthony Hopkins won vorig jaar een Oscar voor zijn rol als een dementerende man in ‘The Father’, Samuel L. Jackson mikt op een Emmy met ‘The Last Days of Ptolemy Grey’, een nieuwe reeks over een bejaarde wiens herinneringen langzaam vervagen. In de serie, gebaseerd op het boek van Walter Mosley, krijgt een tiener de hoede over de vereenzaamde Ptolemy Grey, die al zijn familie en vrienden heeft zien wegvallen. Als de jongen een behandeling vindt die het haperende geheugen van Grey tijdelijk kan herstellen, gebruiken ze die korte heldere periode om in het verleden van de man te duiken en enkele mysteries op te lossen.

Nu op AppleTV+

Lees ook: De zaak-Alzheimer van Samuel L. Jackson: ‘Soms slaat de schrik me om het hart’

The Masked Singer (halve finale)

Slaak een zucht van opluchting of droog uw tranen met uw Robot-onesie: ‘The Masked Singer’ loopt bijna op zijn einde. Maar vooraleer de drie finalisten hun uiterste best doen om met vage tips en valse accenten de speurders ten laatsten male zand in de vragende ogen te strooien, moet er nog één zanger zijn masker afwerpen. Leg Humo’s Meedogenloze Masked Singer-bingo alvast op uw salontafel en lees er ook nog eens de wetenschappelijk beredeneerde voorspellingen van Onze Man op na: ‘De hint ‘Ik heb niet zo’n goeie ogen’ verwijst naar Lukaku, die raakt amper nog een bal’.

Borgman

Surreële thriller van Alex van Warmerdam, met Jan Bijvoet als mysterieuze figuur die achterna wordt gezeten door gewapende mannen en na zijn ontsnapping doodleuk aanbelt bij het gezin van Jeroen Perceval, om een bad te nemen. Gene Bervoets duikt op als boswachter met darmklachten.

Lees ook: Onze Man over ‘Borgman’: ‘Alleen al voor dat ene briljante shot zou u moet u kijken’

Om 22.10 op Canvas

Turning Red

Het pratende speelgoed uit ‘Toy Story’, het verliefde afvalverwerkingsrobotje uit ‘Wall-E’, het aan een triatlon deelnemende zeemonstertje uit ‘Luca’: in de animatiefilmwereld van Pixar krioelt het van de onvergetelijke personages. Dat wonderlijke gezelschap wordt in de spiksplinternieuwe Pixarprent ‘Turning Red’ uitgebreid met Mei Li, een 13-jarig schoolmeisje dat op een dag ontdekt dat ze van haar Chinese voorvaderen een wel héél bijzondere eigenschap heeft geërfd: telkens als ze zich opwindt, verandert ze in een gigantische rode pandabeer. Niet verbaasd zijn als uw ukken achteraf om een pluchen pandaknuffel zagen!

Nu op Disney+

Formula 1: Drive to Survive (seizoen 4)

‘Drive to Survive’ doet voor de formule 1 wat ‘The Last Dance’ deed voor het basketbal, ‘Cheer’ voor cheerleaders en ‘Château Planckaert’ voor, euh, renovatiewerken: met een blik achter de schermen zowel kenners als leken plezieren. Netflix brengt in zijn populaire docusoap voor het vierde jaar op rij het afgelopen formule 1-seizoen in beeld, met aandacht voor wat er op en vooral naast het racecircuit is gebeurd. 2021 was het jaar van Max Verstappen, en de razend spannende concurrentiestrijd met Lewis Hamilton. De ideale opwarmer voor het nieuwe raceseizoen, dat op 20 maart in Bahrein start.

Nu op Netflix