Dit mag u vanavond niet missen op tv: Lotte Kopecky, zwaardvechten met Zorro en zingen met Bent Van Looy

‘La Course’

De eerste aflevering van ‘La Course’ volgt van dichtbij de dynamiek van wielerteam SD Workx, dat van Lotte Kopecky dus, en de aanloop naar de Tour de France Femmes. Het begint al met het spannende moment van de selectie: wie mag mee en wie moet haar droom nog even op ijs leggen?

Om 22.20 op Canvas

‘Barry’

Een professionele huurmoordenaar droomt in de uitstekende tragikomische HBO-reeks ‘Barry’ van een nieuwe carrière: acteren in Los Angeles. Helaas, het mag niet zijn: Barry schiet meer mensen neer dan dat hij films maakt, verzamelt meer vijanden dan acteerrollen en is in de finale van het derde seizoen bij de kraag gevat. Het vierde seizoen is het definitieve afscheid en toont hoe het uiteindelijk afloopt met Barry, Sally, Gene en – onze favoriet! – NoHo Hank.

Op Streamz

Antonio Banderas als Zorro Beeld rv

‘The Mask of Zorro’

Een vermakelijke schelmenfilm uit 1998 met flair, waarin Anthony Hopkins zich amuseert als een oude Zorro die Antonio Banderas opleidt tot zijn opvolger. James Bond-regisseur Martin Campbell zet in op zwaardgevechten, humor en de bekoorlijke Catherine Zeta-Jones. Vederlicht en voor­spelbaar, maar erg entertainend.

Om 20.35 op Play5

‘L’affaire d’Outreau’

Het koppel Myriam Badaoui en Thierry Delay worden gearresteerd omdat hun kinderen, die wegens misbruik in de pleegzorg zitten, hebben verklaard dat ze seksueel misbruikt werden door een resem mensen uit de buurt. De moeder bekent en beschuldigt op haar buurt een paar dozijn buren en familieleden. Truecrime dat het verhaal is van vreselijk kindermisbruik en tegelijk een van de grootste gerechtelijke dwalingen in de Franse geschiedenis.

Om 23.20 op Canvas

‘Zingen is goud’

Bent Van Looy ontvangt Bekende Vlamingen aan zijn piano om het over muziek te hebben die hen dierbaar is, om daarna een nummer of twee samen aan te heffen.

Om 23.05 op Canvas en op VRT MAX

