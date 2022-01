Dit mag u vanavond niet missen op tv (maandag 24 januari)

‘Andermans zaken’

Op de steeplechase zal hij nog steeds geen records breken (in de edele dartsport al net zo min, maar passons), maar verder verkeert Kamal Kharmach in de vorm van z’n leven. ‘Andermans zaken’, het Eén-programma waarin onze held bedrijven in nood te hulp schiet en dat maandag zijn tweede seizoen ingaat, zit daar zeker voor iets tussen: ‘Er is een Kamal vóór en na ‘Andermans zaken’.’

Om 20.40 u op Eén

‘Tot de laatste snik’

Wanneer moet je als artiest stoppen? En wat daarna? Regisseur Marcel Goedhart vroeg het aan vijf Nederlandse popsterren uit de jaren 60 en 70, van Rinus Gerritsen, ex-Golden Earring, tot Angela Groothuizen van de Dolly Dots.

Om 20.25u op NPO2

Lees ook: Het einde van Golden Earring: ‘Een muzikant is vervangbaar, een broertje niet’

‘Rain Man’

Oscarwinnaar met Tom Cruise als een irritante yuppie die ontdekt dat hij een autistische oudere broer heeft (Dustin Hoffman). Hoewel de film een aantal clichés over autisme in de hand werkt, is hij ook echt ontroerend en vooral schitterend geacteerd. Hoffman steelt de show, maar stiekem draagt Cruise de film.

Om 20.35u op Play7

Beeld BBC/Dancing Ledge/Rekha Garton

‘The Responder’

Tim Mielants en Fien Troch tekenden voor de regie van deze Britse thrillerserie met Martin Freeman en Adelayo Adedayo, waarin Martin Freeman een nachtbrakende ‘first responder’ in Liverpool speelt.

Om 22u op BBC1

‘VPRO Tegenlicht’

Hoe gaan we de macht van Big Tech inperken? Met alleen strengere regels gaan we het niet redden: onze eigen digitale mentaliteit moet broodnodig veranderen. In het nieuwe seizoen van ‘Tegenlicht’ onderzoekt Roland Duong onze eigen verantwoordelijkheid voor het vergiftigde klimaat van de online samenleving.

Om 22.19u op NPO2