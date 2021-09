Dit mag u vandaag niet missen op televisie (12 september)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Onder vuur’

Met de sirenes loeihard scheurt een brandweerwagen door de straten van Oostende. In de cabine deelt sergeant Orlando (Louis Talpe) plaagstoten uit aan zijn collega’s, maar de spanning is voelbaar: straks moeten ze een brand in duiken. Vanaf de eerste minuut is de toon gezet: ‘Onder vuur’, over een groep brandweermannen en -vrouwen die vechten voor het voortbestaan van hun kazerne in Oostende, moet het hebben van de stomende actie.

Om 21.05 op Eén

Remco Evenepoel op training in Trento. Beeld BELGA

EK Wielrennen

Remco Evenepoel bevestigde met een bronzen medaille in de EK-tijdrit zijn groeiende vorm, maar zelf gaf hij zich vooral kans om vandaag in de wegrit voor het hoogste te gaan. In het Italiaanse Trento moet hij dan wel kleppers als Matej Mohoric, Tadej Pogacar en Sonny Colbrelli voorblijven.

Om 13.30 op Eén

‘Het ABC van Marcel Broodthaers’

De Belgische dichter, filmmaker en kunstenaar Marcel Broodthaers (1924-1976) is 45 jaar geleden gestorven maar zijn uitgebreide oeuvre blijft tot de verbeelding spreken. Deze documentaire uit 2019 duikt in zijn leven en werk.

Om 22.45 op Canvas

'The Graduate’

Legendarische coming-of-agefilm met Dustin Hoffman als pas afgestudeerde jongeman die een affaire begint met de moeder van een schoolvriendin (Anne Bancroft). Regisseur Mike Nichols vat perfect de seksuele onzekerheid en richtingloosheid van zijn generatie. De humor werkt nog steeds en de songs van Simon & Garfunkel zijn onsterfelijk.

Om 20.35 op VTM 4

‘Casino Royale’

De eerste Bondfilm met Daniel Craig blies de hele franchise nieuw leven in. De vergezochte escapades van Pierce Brosnan (nog een onzichtbare auto, iemand?) werden achterwege gelaten voor hardere, meer realistische actie. Eva Green is een ravissante love interest en Mads Mikkelsen een excellente schurk.

Om 20.35 op VTM

