Dit mag u vandaag niet missen op televisie (zaterdag 16 oktober)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Alleen Elvis blijft bestaan’

Het nieuwe seizoen van ‘Alleen Elvis’ is aan z’n tweede aflevering toe en ontvangt vanavond ’s lands bekendste strafpleiter: Jef Vermassen. De 74-jarige advocaat brengt hij negen fragmenten mee ‘die zijn hart écht hebben beroerd’.

Om 22.05 op Canvas

‘Little Man Tate’

Regiedebuut van Jodie Foster, waarin ze een single mom speelt wier zoontje een waanzinnig intelligent wonderkind blijkt te zijn. Is zij wel de beste persoon om voor haar kind te zorgen? Een conventionele, maar effectieve tranentrekker, geschraagd door prima acteurs.

Om 21.25 op Eén

‘Ear for Eye’

De Britse theatermaakster debbie tucker green – ze staat erop haar naam in kleine letters te schrijven – bewerkte haar gelijknamige toneelstuk tot een visueel indrukwekkend drama over de strijd van zwarte Britten en Amerikanen tegen racisme. De muziek is van onder meer Little Simz, Sons of Kemet en Run the Jewels.

Om 23.15 op BBC 2

Ear for Eye Beeld rv

‘Vranckx: De dodelijke strijd voor de democratie’

Op 1 februari nam de leger de macht over in Myanmar, een coup waarbij honderden doden vielen en de verkozen leider Aung San Suu Kyi gevangen werd genomen. Hoe gaat het nu in het land en met de oppositie? ‘Vranckx’ gaat poolshoogte nemen.

Om 20.10 op Canvas

‘Reservation Dogs’

In deze nieuwe reeks proberen enkele tienerboefjes genoeg geld bijeen te schrapen, zodat ze het reservaat in de staat Oklahoma waar ze wonen voorgoed vaarwel kunnen zeggen. De link met Quentin Tarantino’s debuutfilm ‘Reservoir Dogs’ is snel gelegd, maar ‘Reservation Dogs’ is geen bloederige, bikkelharde misdaadserie, wel een bitterzoete komedie over jongeren die met alle middelen een beter leven proberen op te bouwen.

Nu op Disney+

‘K2 zoekt K3’

De speeltijd is voorbij, zouden we met een cliché willen stellen, maar in de context van K3 is die bewoording wellicht nooit echt toepasselijk. Wel starten vandaag de bootcamps, waarin de vijftien overgebleven kandidaten om Klaasje op te volgen zich klaarstomen voor de studioshows.

Om 20.30 op VTM

