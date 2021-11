Dit mag u vandaag niet missen op televisie (zaterdag 20 november)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Alien: Covenant’

Na het matig ontvangen ‘Prometheus’ zet Ridley Scott de ‘Alien’-prequelserie verder met een traditionelere horrorfilm die meer inzet op bloed en gore en minder op filosofisch geneuzel. Goede zet. Katherine Waterston is een waardige stand-in voor Sigourney Weaver en de suspensescènes mogen er zijn.

Om 22.30 op VTM 3

‘Alleen Elvis blijft bestaan’

Telkens als wij acteur Peter De Graef een vraag zien stellen in ‘De slimste mens ter wereld’, denken wij: jammer dat Peter De Graef niet méér schermtijd krijgt op tv. Maar kijk, onze gebeden zijn aangehoord: anderhalf uur lang mag hij zijn favoriete beeldfragmenten delen met Thomas Vanderveken.

Om 22.20 op Canvas

‘K2 zoekt K3’

Nog één week en dan kennen we de nieuwe vriendin van Gert Verhulst het nieuwe K3'tje. Nog in de running: Luca, Remi, Julia, Celester, Diede en Amy. In deze halve finale mogen de zes overgebleven kandidaten voor het eerst samen zingen met hun potentiële toekomstige collega’s Hanne en Marthe.

Om 19.55 op VTM



‘Spider-Man: Far from Home’

Marvel zette het post-‘Endgame’-tijdperk in met een plezierig tussendoortje, dat met zijn luchtigheid bewust ontworpen was om het pathos van films als ‘Infinity War’ en ‘Endgame’ te doorprikken. Het mag dus weer fun zijn, met veel humor en Jake Gyllenhaal als moeilijk serieus te nemen schurk.

Om 20.25 op VTM 2

‘Mary Poppins’

Ongetwijfeld een van de meest magische live-actionfilms die ooit uit de Disneyfabriek zijn gekomen. Julie Andrews debuteerde én won meteen een Oscar voor haar rol als praktisch perfecte kinderoppas. Liedjes als ‘Chim Chimeree’ en ‘Supercalifragilisticexpialidocious’ zijn ondertussen weinig minder dan werelderfgoed.

Om 17.20 op BBC 1

The Revenant Beeld rechten vrij

‘The Revenant’

Visueel overdonderend survival-drama van Alejandro G. Iñárittu, met Leonardo DiCaprio als pelsjager die in de jaren 1820 na een berenaanval voor dood wordt achtergelaten door zijn gezelschap en zijn weg naar de beschaving terugzoekt. Twee uur kijken naar een fysieke martelgang is geen pretje, maar indrukwekkend is het zeker.

Om 19.50 op Play4

‘Capharnaüm’

Ontroerend sociaal drama over een pakweg 12-jarig Libanees jongetje dat wegloopt van huis en terechtkomt bij een Ethiopische vluchtelinge en haar 1-jarige peuter. Regisseur Nadine Labaki vermijdt exploiterende misery porn, maar laat haar personages in hun waardigheid. Ze vindt zelfs een soort ruwe schoonheid in haar armoedige setting.

Om 23.45 op NPO 2

‘The Wheel of Time’

Op de beloofde ‘The Lord of the Rings’-serie van Amazon Prime is het nog een jaartje wachten, maar de streamingdienst pakt nu alvast groot uit met een andere fantasyreeks: ‘The Wheel of Time’, naar de bestsellers van Robert Jordan, na diens dood afgewerkt door Brandon Sanderson. Voor al wie fan is van machtige magiërs, Herrezen Draken en goedhartige profeten.

Nu op Amazon Prime

Meer kijktips? Check humo.be/gids