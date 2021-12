Dit mag u vandaag niet missen op televisie (zaterdag 25 december)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden ook op Kerstmis moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Tina’

HBO-documentaire over de carrière van Tina Turner, van het prille begin in de jaren 60 over haar stormachtig huwelijk met Ike tot haar comeback in de eighties.

Om 22.35 op NPO 3

‘Big Night’

Stanley Tucci en Campbell Scott stonden zowel voor als achter de camera voor deze warme, genereuze film over een gepassioneerde maar kolerieke chef-kok (Tony Shalhoub) en zijn broer ( Tucci), die probeert om hun restaurant draaiende te houden. Een film waar de authenticiteit en liefde van afspatten.

Om 22.10 op Canvas

‘The Etruscan Smile’

Milde tragikomedie met de formidabele Brian Cox als Schotse zonderling die naar San Francisco trekt om zich te laten behandelen tegen kanker én zijn uitgeweken zoon te bezoeken.

Om 22.45 op Eén

Humphrey Bogart en Ingrid Bergman in 'Casablanca'. Beeld rv

‘Casablanca’

Eén van de grootste crowdpleasers aller tijden, die bijna 80 jaar na datum nog steeds zijn charme niet heeft verloren. Humphrey Bogart en Ingrid Bergman kijken diep in elkaars ogen terwijl de melodie van ‘As Time Goes By’ aanzwelt en het hele publiek smelt hulpeloos weg.

Om 12.10 op BBC 2

‘Stories of a Generation’

Paus Franciscus (84), regisseur Martin Scorsese (79), biologe Jane Goodall (87)... Netflix gaat in deze verwarrende tijden te rade bij ’s werelds prominentste dorpsoudsten in de docureeks ‘Stories of a Generation’.

Nu op Netflix

‘Mary Poppins Returns’

De beroemdste kinderoppas aller tijden is terug! Verwacht géén radicale update van de classic uit 1964, maar een gezellige familiefilm die qua sfeer, toon en plot zó dicht aanleunt bij het origineel dat we bijna van een slaafse remake kunnen gewagen.

Om 16.10 op BBC 1

‘Hail, Caesar!’

De snelst verteerbare film van de gebroeders Coen speelt zich af eind jaren 50 – George Clooney speelt een acteur die ontvoerd wordt door communisten – en brengt hommages aan de klassiekers uit het studiosysteem van toen: houterige bijbelfilms, melige westerns en gladde musicals.

Om 23.55 op VTM

