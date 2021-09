Dit mag u vandaag niet missen op televisie (zaterdag 25 september)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘C’est ça l’amour’

Mario (Bouli Lanners) is een brave goedzak die wordt verlaten door zijn vrouw en alleen achterblijft met zijn twee puberdochters. Hoewel hij zijn best doet, botst het soms hard tussen hem en de meisjes – vooral zijn reactie wanneer de 14-jarige Frida hem vertelt dat ze lesbisch is, valt niet in goede aarde. Verwacht geen grootse emotionele uitbarstingen: dit is compacte, fragiele, o zo mooie cinema van het kleine gebaar.

Om 22.15 op Canvas

‘Vranckx: Miracle Messages’

Wie dakloos is, heeft ook geen netwerk meer om op terug te vallen. De Amerikaanse organisatie Miracle messages probeert mensen die op straat leven opnieuw in contact te brengen met geliefden en familie, of zorgt voor buddy’s die in geval van nood klaar staan.

Om 20.10 op Canvas

‘Dear White People’ (seizoen 4)

De trailer van het eerste seizoen van ‘Dear White People’ uit 2017 vergaarde zeven keer meer dislikes dan likes op YouTube en lokte boze reacties uit extreemrechtse hoeken. Zoals zo vaak bleek de controverse een storm in een glas water, want ‘Dear White People’ was geen ‘haatpamflet over witte mensen’ maar een knappe komische dramaserie over de spanningen tussen de witte en zwarte studenten op een prestigieuze universiteit. Na drie succesvolle jaargangen volgt nu het afscheid.

Nu op Netflix

'Outlier'. Beeld VRT

‘Outlier’

Hurra, Een nieuwe nordic noir op Canvas! De Noorse Sofie, een tienermeisje, verdwijnt onderweg naar huis van een feestje. Een vriend geeft haar als vermist aan bij de politie, maar de zaak wordt niet ernstig genomen. Tot Sofie vermoord teruggevonden wordt in een dorpje op enkele uren rijden.

Om 20.40 op Canvas

‘Black Narcissus’

Melodrama uit 1947 van legendarisch duo Michael Powell en Emeric Pressburger, met Deborah Kerr als non die Moeder Overste wordt in een afgelegen klooster in de Himalaya. Adembenemende Technicolorbeelden en een meeslepend verhaal vol onderdrukte passie, dat tussen neus en lippen verwijst naar het in elkaar stuikende Britse rijk.

Om 13.20 op BBC 2

‘Overlord’

Een team geallieerde paratroepers krijgt op de vooravond van D-day de opdracht om een Duitse radiotoren te vernielen, maar botst op een uit de hand gelopen nazi-experiment. Zombienazi’s, jawel! Minder kitscherig of cartoony dan je zou denken. De makers gáán er echt voor, met behoorlijk wat gore en net genoeg humor.

Om 23.05 op VTM 3

