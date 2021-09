Dit moet je vanavond gezien hebben (dinsdag 14 september)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘The Best Of’

Bekende artiesten eren de peetvader van de Vlaamse stand-up comedy, Urbanus. Metalzanger Franky De Smet-Van Damme (Channel Zero), The Starlings, Michael Van Peel en William Boeva, Slongs en Stan Van Samang brengen allemaal een eigen versie van een bekende Urbanus-hit.

Om 20.35 uur op VTM

‘Waterworld’

Door het smelten van de poolkappen is de hele wereld onder water gelopen. Kevin Costner is een mysterieuze eenzaat die op zoek is naar het mythische laatste restje land. Rampenproductie die in de pers gekraakt werd toen de film in 1995 uitkwam, maar best wel knappe actie te bieden heeft.

Om 20.35 uur op VTM 3

‘Watermark’

De foto’s van Edward Burtynsky zijn een plezier om naar te kijken op Google Afbeeldingen, en al helemaal een genot in een film. Daarom trakteren we onze abonnees op de verbijsterende documentaire ‘Watermark’, waarin de Canadese fotograaf ons op een andere manier doet kijken naar water, één van onze kostbaarste grondstoffen.

Nu op humo.be

‘Durf te vragen’

In België zijn er meer dan 600.000 doven en slechthorenden, ongeveer 10% van de Vlamingen is doof of slechthorend. Vragen voor hen zijn er genoeg, van ‘Ben je doof geboren?’ tot ‘Kan je wel in de maat dansen?’ of ‘Is gebarentaal niet moeilijk?’. Vragen die je normaal niet durft te stellen, maar Siska Schoeters doet het voor de gelegenheid toch.

Om 20.35 uur op Eén

‘Blood Brothers’

Malcolm X en Muhammad Ali waren twee van de bekendste en belangrijkste figuren uit de burgerrechtenbeweging in het Amerika van de 20ste eeuw, de eerste als woordvoerder van de militante Nation of Islam, de tweede als populaire atleet die altijd voor zijn mening uitkwam en het onrecht tegenover de zwarte bevolking aanklaagde. De twee ontmoetten elkaar in 1962 en raakten goed bevriend, en Malcolm X werd de geestelijke en politieke mentor van Ali. De nieuwe documentaire ‘Blood Brothers’ doet aan de hand van interviews en archiefbeelden het verhaal van die opmerkelijke vriendschap, die eindigde toen Malcolm X de banden met Nation of Islam verbrak en Ali hem niet wilde volgen, iets wat de bokser later zou omschrijven als één van de stomste beslissingen uit zijn leven.

Nu op Netflix