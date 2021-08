Dit moet je vanavond gezien hebben (dinsdag 31 augustus)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Only Murders in the Building’

Charles (Steve Martin), Mabel (Selena Gomez) en Oliver (Martin Short) kennen elkaar niet, maar ze delen wel een voorliefde voor true crime en reeksen als ‘Making a Murderer’ en ‘Tiger King’. Als in hun luxueuze appartementsgebouw in New York een moord plaatsvindt, beslist het trio samen op zoek te gaan naar de dader en alles vast te leggen in een true crime-podcast. Ze ondervragen de buren, zoeken Cluedo-gewijs naar bewijsmateriaal en nemen één hoofdverdachte in het vizier: muzikant Sting, die zichzelf speelt. Maar ze moeten ook rekening houden met de mogelijkheid dat de dader, welja, één van hen is, in deze tiendelige comedyserie met een uitstekende cast en een origineel uitgangspunt.

Nu te zien op Disney+

‘9/11: Inside the President’s War Room’

Nieuwe docu die tot in de details het verhaal vertelt van de hectische twaalf uren na de aanslagen van 11 september, aan de hand van interviews met de mensen die alles vanop de eerste rij hebben meegemaakt.

Om 21.30 uur op BBC 1

‘Kinderen van de migratie’

Na ‘Kinderen van de collaboratie’, ‘de Holocaust’, ‘het verzet’, ‘de kolonie’ en ‘Dewindt’ is er nu ook ‘Kinderen van de migratie’, een nieuwe reeks over één van de grootste maatschappelijke evoluties in de Belgische naoorlogse geschiedenis. Precies 75 jaar nadat België en Italië een akkoord tekenden om mensen naar hier te halen om in de mijnindustrie en elders te werken, vertellen migranten en hun (klein)kinderen hoe ze werden ontvangen en op welke manier hun leven hier vorm kreeg.

Om 21.20 uur op Canvas

‘Scheire en de Schepping’

Googleman, ben je daar? Voor het eerst sinds 2014 verblijdt Lieven Scheire Vlaanderen nog eens met frappante weetjes, vermakelijke proeven en geestige panelleden in een nieuw seizoen van ‘Scheire en de schepping’, deze keer op Play4. Lieven beloofde ons alvast de vertrouwde mix van wetenschappelijke feiten, onnozele filmpjes en nutteloze uitvindingen.

Om 20.35 uur op Play4

‘Durf te vragen’

Het kijkerspubliek van ‘De redders’, de laatste CD&V-stemmers en de fanclub van Hans Vandeweghe blijven voorlopig schandelijk onbelicht, maar voor de rest hebben ‘Durf te vragen’ en Siska Schoeters zich opnieuw érg verdienstelijk ingezet om gemarginaliseerde, vaak onbegrepen groepen een stem te geven. Geven dit seizoen zoal antwoord op vragen die niemand hun persoonlijk durft te stellen: pornoacteurs, eeuwelingen, adoptiekinderen, naturisten en mensen met een hersenletsel. Siska zelf heeft naar eigen zeggen het meest opgestoken van de doven en slechthorenden.

Om 20.40 uur op Één

‘Brooklyn Nine Nine’: seizoen 7

Toen politiegeweld na de dood van George Floyd vorig jaar in de VS weer hoog op de agenda kwam en er overal betogingen van Black Lives Matter plaatsvonden, sloegen de makers en acteurs van de geweldige komische serie ‘Brooklyn Nine Nine’ een welgemeend mea culpa. Ook zij hadden net als zoveel anderen in Hollywood te vaak een veel te positief beeld van de politie geschetst, en te weinig aandacht besteed aan de negatieve kanten van het korps. Ze beloofden om in het achtste en allerlaatste seizoen racisme en geweld wél een plaats te geven. Wij moeten nog even wachten op dat slotseizoen, dat in de VS net van start is gegaan, en ons voorlopig behelpen met de net iets minder woke zevende jaargang, die vlak vóór de start van de coronapandemie werd opgenomen.

Nu te zien op Netflix