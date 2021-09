Dit moet je vanavond gezien hebben (maandag 13 september)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Scenes from a Marriage’

Bijna een halve eeuw na het meesterwerk van de Zweedse regisseur Ingmar Bergman, over de tien woelige huwelijksjaren van een koppel, met een Amerikaanse remake komen, het getuigt van veel lef - of blinde naïviteit. Toch heeft HBO zich eraan gewaagd, met een film die zich deze keer niet in Zweden maar in New York afspeelt. Mocht u bij het lezen van deze premisse bij uzelf enige ongerustheid ontwaren, slaakt dan een zucht van opluchting bij de wetenschap dat het scenario van de hand is van Hagai Levi (‘In Treatment’, ‘The Affair’).

Nu op Streamz

‘Kickboxer’

Soms heb je zin in een vijfgangenmenu bij Comme Chez Soi, soms mag het een vettige hamburger zijn. ‘Kickboxer’ is zo’n vettige hamburger. Een hilarisch foute actiefilm met ons aller Jean-Claude Van Damme die zijn broer wil wreken in een thaibokscompetitie. JCVD’s bezopen dansscène is een pareltje.

Om 20.35 op VTM 4

Iljo Keisse (links) en Dimitri De Fauw (rechts) Beeld VRT

‘Het Scheldepeloton’

In aflevering drie van de aangrijpende reeks over de dramatische levenslopen van de getalenteerde wielervrienden van ‘Het Scheldepeloton’ staat Iljo Keisse centraal. ‘De Keizer’ van het Gentse Kuipke moest veel te snel zijn boezemvriend Dimitri De Fauw afgeven aan een depressie en zelf werd hij onterecht beschuldigd van dopinggebruik. De renner streed tegen de ellende en overkwam de miserie, maar die periode heeft diepe wonden achtergelaten.

Om 21.20 op Canvas

‘Planet of the Apes’

Laat de apenkermis beginnen, want heden ten dage kan je de hele ‘Planet of the Apes’-franchise op Disney+ bekijken. De allereerste ‘Planet of the Apes’ uit 1968 blijft de beklemmendste: de make-up van de gorilla’s oogt vandaag een tikje lachwekkend, maar het dystopische sfeertje en de schokkende ontknoping zorgen nog steeds voor rillingen

Nu op Disney+

‘Dream School’

NPO 3 komt terug met het vijfde seizoen van ‘Dream School’, het programma waarin jongeren die niet passen in het regulier onderwijs en zonder diploma thuis zitten, twee weken lang les krijgen van bijzondere docenten. Voor het eerst blijven de leerlingen ook allemaal samen logeren op locatie. Dat ze tijdens die twee weken bijgestaan worden door onder andere ex-bokser Lucia Rijker zal mogelijke plannen voor nachtelijke escapades wel in de kiem smoren.

Om 21.15 op NPO 3