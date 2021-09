Dit moet je vanavond gezien hebben (woensdag 1 september)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Killing Eve’: seizoen 3

De obsessieve jacht van Eve Polastri (Sandra Oh) op de geslepen moordenaar Villanelle (Jodie Conner) zal eindigen na het vierde seizoen. Gelukkig kunnen wij eerst nog genieten van seizoen 3 van de populaire dramareeks op Canvas. Villanelle leeft een wat doelloos bestaan, in de waan dat ze Eve heeft vermoord. Eve op haar beurt wil na haar herstel even niets meer met de jacht op Villanelle te maken hebben.

Om 22.15 uur op Canvas

‘Let’s Talk About Sex’

Fotografe en tv-maakster Lieve Blancquaert gaat Salt-n-Pepa achterna: in het nieuwe Eén-programma ‘Let’s Talk About Sex’ reist ze naar verschillende uithoeken van de wereld om te praten over wat zich daar tussen de lakens afspeelt. ‘De grootte van de piemels of schaamlippen interesseert mij niet’, verzekerde ze ons, maar wat dan wel?

Om 20.40 uur op Één

Frida Kahlo Beeld Bruno Press

‘Frida Kahlo’

Wie was Frida Kahlo? Iedereen kent haar, maar wie was de vrouw achter de felle kleuren, de grote wenkbrauwen en de bloemenkronen? Achter de bekende zelfportretten gaat een door emotionele en fysieke pijn getekend leven schuil, waarbij Kahlo de kracht om te leven vindt in het maken van kunst. Haar mooiste werken zijn te zien in deze documentaire, evenals interviews met experts, van wie enkelen afkomstig uit Frida’s geboorteland Mexico.

Om 23.20 uur op NPO 2

‘Viervoeters’

Hartverwarmende tv op Play4 met het gloednieuwe ‘Viervoeters’, waarin Vlaanderens liefste hondenfluisteraars Dominique Van Malder en Joris Hessels zoveel mogelijk asielhonden willen koppelen aan nieuwe baasjes. Een team van experts staat hen bij om een goede match te garanderen. Een soort ‘Blind Getrouwd’ voor hondjes, zeg maar.

Om 20.40 uur op Play4

‘Gloria Bell’

Gloria Bell zit qua leeftijd in de gevarenzone: ze is een gescheiden moeder die nog te jong is voor steunkousen, maar te oud om nog rond te kunnen toeteren dat het leven voor haar ligt. Het enige wat haar in de eerste scène van deze film naar een dancing drijft, is de behoefte aan contact, de hoop op een ontmoeting, het verlangen om zich bij iemand aan te sluiten: ‘Is deze stoel bezet?’ De situaties waarin Gloria verzeilt, doen je ingewanden geregeld samentrekken van herkenbare gêne, maar ‘Gloria Bell’ is géén deprimerend drama. Integendeel: de wrangheid is vaak zó goed geschetst dat je zit te huilen van het lachen.

Om 00.15 uur op BBC 2