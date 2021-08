Dit vond Onze Man 40 jaar geleden van ‘The Shining’

Vanavond kan u op Canvas kijken naar ‘Dr Jack & Mr Nicholson’, een documentaire over hoe er in Jack Nicholson zowel een onweerstaanbare charmeur als ‘s werelds meest angstaanjagende man huizen. Nicholson is één van de meest bejubelde acteurs van zijn generatie, maar zijn carrière kende ook omstreden zijwegen naar wilde feestjes, seksuele uitspattingen en drugsverslavingen. Die twee versies van zichzelf komen misschien nog het meest naar de voorgrond in ‘The Shining’, de horrorklassieker van Stanley Kubrick, met ook Shelley Duval, Danny Lloyd en Scatman Crothers. Dit vond Onze Man van de film toen hij uitkwam in 1980.

(Verschenen in Humo 2095 op 21 oktober 1980)

‘The Shining’ betekent met elkaar spreken zonder woorden; een communicatie met beelden, gedachten en gevoelens tussen personen die niet noodzakelijk tot dezelfde ruimte, niet eens tot dezelfde tijd behoren. En dat zijn de dingen waarmee Stanley Kubrick speelt in een horrorfilm vol paranormale verschijnselen, telepathie, reïncarnatie, illusies, spookbeelden en al die andere vreemde toestanden waarmee men ons in talrijke films bang heeft willen maken. In ‘The Shining’ doet Stanley Kubrick al deze horrortrucs en -effecten heel netjes over, maar wel oneindig veel beter dan men ze ooit heeft gezien.

De film ligt ook sterk in het verlengde van Kubricks ontwikkeling als een filmmaker die steeds minder belang is gaan stellen aan de dialogen en een klassieke vertelling, en steeds meer aan de spanningen die hij kan opwekken door een ingenieuze combinatie tussen de beelden en de ook hier weer schitterend aangewende klank en muziek. Niettemin maakt hij het deze keer wel erg bont: hij is zodanig bezig met het etaleren van zijn technische bravoure dat hij de betekenis en de samenhang tussen de verschillende scènes verliest.

De film maakt gebruik van een soort interne logica waarin zonder verantwoording alles mogelijk wordt, zodat men zich als kijker op een oneerlijke manier bij de neus genomen voelt en men tenslotte op zodanig veel onverklaarbare toestanden zit te kijken, dat het niet meer prettig is. Misschien was die verklaring wel te vinden in de twintig minuten die hij er voor de Europese versie heeft uitgeknipt.

Misschien heeft hij gewoon een sterk surrealistische film willen maken. Het valt in elk geval moeilijk om ‘The Shining’ in deze soms irriterende vorm een geslaagde film te noemen, al blijft men aan elke scène afzonderlijk nog zoveel plezier beleven, dat het zeker geen film om te missen is.

Ten slotte, voor wie dit nog zou willen weten: het verhaal van ‘The Shining’ draait om een huisbewaarder die alleen met vrouw en kind een hele winter lang in een groot hotel verblijft, dat tijdens het ongure winterweer buiten gebruik wordt gesteld. In datzelfde hotel heeft een vorige huisbewaarder tien jaar eerder met een bijl z’n hele familie in stukjes gehakt. Jack Nicholson bouwt een verbluffend gekke rol op, al gaat ie op het laatst wel een beetje cabotineren. Maar Shelley Duvall is werkelijk schitterend in haar vertolking van wat een mens aan spanning en noodlotsdreiging allemaal kan verwerken.

