Dit waren de beste series van februari: heerlijk onnozele satire, wondermooi drama en een Vlaamse internetserie met een Grote Boodschap

Een oplijsting van de beste series die uitkwamen in februari? Geen probleem, wij verzamelden enkele titels zodat u ook de maand maart al zetelzittend kunt doorkomen.

DRAMA De Amerikaanse journaliste Taffy Brodesser-Akner bewerkte haar succesroman uit 2019 over een gescheiden man van middelbare leeftijd die in het reine moet komen met zijn ex-vrouw en zichzelf eigenhandig tot een achtdelige reeks. Het resultaat is een wondermooi drama dat nooit sentimenteel of pathetisch wordt maar door de tristesse die door het verhaal en alle personages waait diep onder je huid kruipt. Met Jesse Eisenberg en Claire Danes als het koppel dat hun huwelijk uit elkaar zag vallen.

Fleishman is in Trouble Beeld rv

COMEDY Heerlijk onnozele satire op historische documentaires, bedacht en geschreven door Charlie Brooker, de man achter ‘Black Mirror’. De fictieve presentatrice Philomena Cunk overloopt in vijf afleveringen de wereldgeschiedenis en stelt aan respectabele professoren en experts dwaze vragen zoals: ‘Was de uitvinding van het schrift echt belangrijk of ging het eerder om een rage van voorbijgaande aard à la rap metal?’. Absurd maar onweerstaanbaar.

DRAMA Tieners en hun smartphone: in ‘Red Rose’ is het niet alleen een irritante combinatie maar ook een gevaarlijke. De titel is de naam van een app die even nadat je die gedownload hebt je telefoon, je sociale media en je hele bestaan overneemt. Nadat een meisje zichzelf van het leven beroofde gaan haar vrienden op onderzoek uit en raken ook zij in de ban van Red Rose. Erg goed gemaakte horror, die drijft op een beklemmende sfeer en zich afspeelt in een omgeving die je eerder in een film van Ken Loach verwacht.

Red Rose Beeld fr_tmbd

DRAMA Vergeet ‘2DEZIT’, de serie waarvan u moet hopen dat uw puberkinderen ernaar kijken heet ‘Liefdestips aan mezelf’. Regisseur Charlie Dewulf verwerkte persoonlijke trauma’s in een reeks over een tienermeisje (Gloria Monserez) dat na de poging tot zelfdoding van haar moeder bij haar vader moet gaan wonen. Flitsend en hip maar nooit inhoudsloos en steunend op een broodnodige Grote Boodschap: praat over wat er in je hoofd omgaat.

Murdaugh Murders: A Southern Scandal (Netflix) ★★★1/2☆

TRUE CRIME De meeste true crime-series gaan over zaken die zich jaren of decennia geleden afspeelden. Niet zo ‘The Murdaugh Murders’: het proces tegen Alex Murdaugh, die beschuldigd wordt van moord op zijn vrouw en zoon, loopt zelfs nog in de Verenigde Staten. Maar de dubbele moord is lang niet het enige lijk in de kast van de familie-Murdaugh, zo laat deze driedelige documentaire zien, en het grootste schandaal is hoe lang de rijke en machtige dynastie met alles weg kon komen.

Dear Edward (AppleTV+)★★★1/2☆

DRAMA Nadat een jongetje als enige een vliegtuigongeluk overleeft, krijgt hij in de pers de bijnaam ‘Miracle Boy’ en groeit hij uit tot een symbool van troost en hoop voor de nabestaanden van de andere passagiers. Jason Katims goot de roman van Ann Napolitano in een tiendelig drama dat onbeschaamd en efficiënt op de traanklieren werkt, maar voorlopig - de reeks is halfweg op AppleTV+ - wel nog in de schaduw blijft van Katims meesterwerk, ‘Friday Night Lights’.