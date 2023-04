Dit was ‘The Masked Singer’ 2023: ‘Ik heb geleerd dat ik een getalenteerde leugenaar ben’

Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden dat Herman Verbruggen met vochtige ogen het Skiwi-kostuum - nog steeds bovenaan ons lijstje van lulligste pakken - van zijn bezwete torso tilde. Intussen zijn alle veertien zangers ontmaskerd, maar we achten de kans klein dat u ze één voor één kunt opnoemen. Alle champignons nog aan toe: een overzicht!

Achter de schermen bij ‘The Masked Singer’: ‘Als we echt wisten hoe zwaar het in die pakken is, zouden we veel minder deelnemers durven vragen’

Beeld VTM

50.000.000 Elvisfans can’t be wrong: als das ganze Volk ook in dit derde seizoen verslingerd blijft aan ‘The Masked Singer’, zélfs met Andy Peelman in het speurdersteam, dan moet er toch iets inherent deugen aan die op het eerste, tweede én derde gezicht volstrekt onnozele freakshow. Humo legde het oor te luisteren bij een handvol sleutelfiguren van het meest succesvolle VTM-programma sinds, euhm, ‘Nonkel Jef’. ‘Drugs doen we niet. Maar er sneuvelen véél gin-tonics achter de schermen.’

Lees het volledige artikel hier

‘The Masked Singer’ achter de schermen, deel twee: ‘Eén van de kandidaten had zelfs een vest met gewichten gekocht om op de loopband zangoefeningen te doen’

Hét hoogtepunt van ‘The Masked Singer’ is iedere week weer het extravagante podiumspektakel. Dat danken we aan Maryse van den Wyngaert, regisseur van de studioshow en creative director van de acts.

MARYSE VAN DEN WYNGAERT «Zo’n ‘Masked Singer’-pak heeft maar één emotie, dus de sfeer moet volledig gezet worden door de show errond. Dat is de taak van mijn team. Zo kan zelfs de breed lachende Champignon een emotioneel nummer brengen.»

Lees het volledige artikel hier

De eerste afvaller! Herman ‘Skiwi’ Verbruggen: ‘Het eindigde met blèten in de auto’

Schuilt ­Rik ­Torfs in Kolonel Mops? Is ­Sam ­Gooris Groot Licht? En onze kop eraf als ­Ben ­Weyts niet uit Corneel van Oosterweel springt. Vlaanderen speurt weer noest naar ‘The Masked Singer’. De ­eerste onthulling: Skiwi is een kieken!

HUMO ‘Ik denk het wel,’ zei je aan Humo op de vraag of je ooit zou willen meedoen aan ‘The Masked Singer’.

HERMAN VERBRUGGEN «Wel, hier ben ik dan! (lacht) Er zijn zo van die programma’s waarvan je weet dat ze op een dag komen aankloppen – ­Erik ­Van ­Looy belt me al tientallen jaren tevergeefs voor ‘De slimste mens’. Maar toen ze vroegen om aan ‘The Masked Singer’ mee te doen, heb ik die vraag met­een voorgelegd aan mijn gezin, de firma Verbruggen. Mijn dochters behoeden me voor stommiteiten. Als zij niet denken dat ik me compleet belachelijk ga maken, doe ik mee.»

Lees het volledige interview hier



Marc ‘Kolonel Mops’ Coucke valt af in ‘The Masked Singer’: ‘Goed dat er geen politie in de buurt was, of ze hadden me gearresteerd’

De maskers blijven afvallen bij Anderlecht: kolonel Mops in ‘The Masked Singer’ blijkt niemand minder dan clubeigenaar Marc Coucke te zijn.

HUMO U slaat beeldig paars-wit uit. Was het warm in het pak?

MARC COUCKE «Reken maar! Maar het lastigst vond ik toch het zuurstoftekort. Toen ik doorhad dat ik het moeilijk zou krijgen, heb ik thuis flink geoefend met een nylonkous over mijn hoofd. Goed dat er geen politie in de buurt was, of ze hadden me gearresteerd (lacht).»

Lees het volledige interview hier



Timmy Simons blijkt een Groot Licht in ‘The Masked Singer’: ‘Bevestig alsjeblieft mijn verhaal als mijn vriendin je furieus opbelt’

De belastingdienst, de Wetstraat en nu zelfs ‘The Masked Singer’: de voetballobby heeft werkelijk overál een voet tussen de deur. Na Anderlecht-­eigenaar Marc Coucke en F.C. De Kampioenen-­coryfee ­Herman Verbruggen was het vrijdag aan een Club Brugge-monument om ontmaskerd te worden: Timmy Simons, heden ook bekend als Groot Licht.

HUMO Van alle mensen die ik dacht te moeten bellen over hun deelname aan ‘The Masked Singer’, bengelde jij helemaal onderaan de lijst.

TIMMY SIMONS (lacht) «Dat ga ik nog vaak horen! Maar zelfs voor de eerste editie hing VTM al aan de lijn. Ik was toen al graag de verrassing van het seizoen geweest, maar helaas had ik destijds te veel verplichtingen naast het voetbalveld. Kans verkeken, dacht ik, maar niet dus. Ik twijfelde dan ook geen seconde aangezien ik tussen twee jobs zat.»

Lees hier het volledige interview



Anouk Matton ontpopt zich als Vlinder: ‘Zo’n krap masker lag ver buiten mijn comfortzone’

Wekenlang bogen de grootste geleerden van het land zich over de vraag wie verscholen zat in het ‘The Masked Singer’-kostuum ‘Anouk Matton met vlindervleugels’. Verrassing, verrassing: het bleek de ravissante dj MATTN zélf te zijn.

ANOUK MATTON «Ik dacht exact hetzelfde toen ik het pak de eerste keer zag. Lange blonde haren, en mijn figuur volledig zichtbaar: niet de beste vermomming, als je het mij vraagt. Mijn naam werd al geraden nog voor ik begon te zingen! Maar het is een prachtig pak, dus ik vat het op als compliment (lacht).»

Lees het volledige interview hier

Kat Kerkhofs helpt de boel om zeep: ‘Dries was wel érg vroeg thuis van het WK, niet?’

Na tweeënhalf seizoen van ‘The Masked Singer’ menen we met enige zekerheid te mogen stellen dat de deelnemers zo’n loodzwaar pak enkel kunnen verdragen in licht benevelde toestand. Die theorie leek bevestigd te worden toen tijdens de vijfde aflevering vlotjes twee meter Stella Artois werd geserveerd, maar het bier in kwestie bleek slechts een hint naar de ware identiteit van Soaperstar: het Leuvense exportproduct Kat Kerkhofs (34).

KAT KERKHOFS «Vóór mijn optreden was ik op van de stress, dus had ik eigenlijk wel een pintje gelust. Als ik enkele jaren geleden had meegedaan, was ik er ongetwijfeld een pak steviger in gevlogen. Maar nu ik ouder en wijzer ben, leek bloednuchter optreden me een betere keuze. In zo’n onhandig pak loop je sowieso een groot risico om van het podium te tuimelen (lacht). »

Lees het volledige interview hier

Bericht uit de ‘The Masked Singer’-kosmos van Siska Schoeters: ‘Ik heb Tomas meteen verteld dat ik meedeed’

Aura’s, chakra’s, namasté’s en nog meer spirituele prietpraat in ‘The Masked Singer’: het universum leek te willen vertellen dat Ingeborg Sergeant schuilging in het pak van Kosmos. Maar wie even de oren spitste, ontwaarde een stem die al twintig (!) jaar dartel de ether vult: die van radioroyalty Siska Schoeters.

HUMO Verward worden met Ingeborg, een unicum?

SISKA SCHOETERS «Goh, dat gebeurt vaker dan je denkt (schatert). Nee, het is de eerste en waarschijnlijk ook laatste keer. Maar ik neem niemand iets kwalijk na al die misleidende tips, want persoonlijk heb ik helemaal niets met yin of yang.»

Lees het volledige interview hier



Véronique De Kock: ‘Ik moest mijn man geruststellen toen hij me met dildo’s zag zwaaien’

Kent u de mop van de mummie? Nee? Wij ook niet, maar de clou heeft ongetwijfeld iets met Véronique De Kock te maken. De miss der missen liet ‘The Masked Singer’-speurders wekenlang geloven dat er een professionele zangeres onder al dat verband verscholen zat. Kortom, het liep stukken beter dan bij die befaamde finale van Miss België 1995, waarin ze – en dit zijn niet onze woorden – ‘een ietwat valse vertolking van ‘Without You’ van Mariah Carey’ afleverde.

VÉRONIQUE DE KOCK (schatert) «Wie schrijft dat?»

HUMO Wikipedia.

DE KOCK «Kan ik dat laten aanpassen? Alhoewel, onterecht is het niet (lachje). Ik zat toen nog in de schoolbanken, en moest nog veel leren.»

Lees het volledige interview hier



Jan Van Looveren ontmaskerd als Minotaurus: ‘Het heeft máánden geduurd voor mijn kinderen weer tegen mij wilden spreken’

Néé, ‘The Masked Singer’ is geen zangwedstrijd, voor wie eraan mocht twijfelen: één van de beste stemmen van dit seizoen ligt er iets over halfweg al uit. De vier speurders hadden niet zo gek veel moeite om Jan Van Looveren te ontmaskeren als de Minotaurus, en het verwonderde weinig kijkers dat de goedmoedige kolos van Eén in het pak stak.

HUMO Lange tijd circuleerde wel het gerucht dat Helmut Lotti de Minotaurus was. Daar kon hij absoluut niet mee lachen, liet hij op Facebook weten.

VAN LOOVEREN «Ik heb dat ook gehoord. Ik kan begrijpen dat hij het vervelend vindt als mensen hem daarover lastigvallen, dus ik vat het niet persoonlijk op. Als er tomaten vliegen tijdens zijn show op Graspop, ze zullen niet van mij komen (lacht).»

Lees het volledige interview hier

Maksim ‘Leeuw’ Stojanac uit ‘The Masker Singer’: ‘Ik heb mijn talent als leugenaar ontdekt’

Na het overweldigende succes van Camille vorig seizoen was de vraag niet óf, maar wie ‘The Masked Singer’ deze keer uit de ‘#LikeMe’-kweekvijver zou vissen. Het bleek Maksim Stojanac, die negen weken lang in het pak van Leeuw zat.

HUMO Eén vraag hield me al die tijd bezig: waarom kijkt Leeuw in godsnaam scheel?

MAKSIM STOJANAC «Ik denk dat het pak van Leeuw er iets te eng uitzag en door zijn ogen op halfzeven te zetten, kreeg hij meteen een veel schattigere look. Ik hoop vooral dat het geen verwijzing was naar de persoon die erin zat (lacht).»

Lees het volledige interview hier

‘Foxy Lady’ Danira in ‘The Masked Singer’: ‘Ik wilde geen hele generatie millennials teleurstellen door dat nummer van Kelly Clarkson te verkrachten’

Dat we dat nog mochten meemaken: Beyoncé op het podium van ‘The Masked Singer’! De Beyoncé van de Reyerslaan wel te verstaan, want uit het pak van ‘Foxy Lady’ kwam Danira Boukhriss Terkessidis geklauterd. Een naam waarover al wéken geen twijfel meer bestond, warempel, zelfs Andy Peelman had het dit keer bij het rechte eind!

DANIRA BOUKHRISS TERKESSIDIS «Maar Bart Cannaerts zat toch maar mooi op het foute spoor! Ik vond het jammer voor de spanning van het programma dat ik zo snel geraden werd, maar mijn deelname was er niet door verpest.»

Lees het volledige interview hier

Boris Van Severen was Hippo in ‘The Masked Singer’: ‘Ik kan de mannen niet van mijn lijf houden’

Hoe meer het einde van ‘The Masked Singer’ ­nadert, zou je zeggen, hoe kleiner de verrassing wordt. Maar over de ware identiteit van Hippo bleef zelfs de fanatiekste Facebook-detective na elf weken in het duister tasten. Boris Van Severen was dan ook dé surprise van dit seizoen.

HUMO ‘Eén megagrote A-lister is nog door niemand gegokt,’ oreerde Bart Cannaerts enkele weken geleden. En kijk!

BORIS VAN SEVEREN «Ik hoopte nog zó dat hij het niet over mij had (lacht). Tijdens het speuren neigden Bart ­Cannaerts en co. ook naar de internationale piste: ‘Misschien is het Yungblud wel! Of nee: Ed Sheeran!’ Ik was zenuwachtig: wat zullen ze zeggen wanneer het máár Boris Van Severen is die uit dat pak springt?»

Lees het volledige interview hier

Coely eindigde derde in het pak van Raaf: ‘Het lijkt nu misschien een strategie om een mediafiguur te worden, maar ik kan je verzekeren dat dat niet zo is’

Twaalf vrijdagavonden lang liet Raaf de kijkers van ‘The Masked Singer’ achter met kippenvel, waterige ogen en het besef dat er een internationale ster verstopt zit in Vlaanderen. Of zoals speurder Andy Peelman het verwoordde: ‘Hé, maar die kan zingen, zè!’ Wie anders dan Coely kon dát voor elkaar krijgen?

HUMO ‘Ik kan geen snelle beslissingen nemen,’ zei je onlangs tegen Humo. Hoelang heb je over je deelname getwijfeld?

COELY «Geen seconde, ik was meteen verkocht! Het klonk als een zotte challenge en daar ben ik altijd voor te vinden. Om mee te doen aan ‘The Masked Singer’ moet je een beetje gek zijn, dus bij mij waren ze aan het juiste adres (lacht).»

Lees het volledige interview hier

Winnaar Aaron ‘Tovenaar’ Blommaert: ‘Volgens de speurders was ik superrelaxed, maar ik wilde alleen mijn mama’

Acteur, presentator, zanger én radiostem: is er op het cv van de nog altijd maar 20-jarige Aaron Blommaert nog wel plaats voor zijn jongste wapenfeit, ‘The Masked Singer’ winnen? In de finale schudde het tieneridool Coely en Miguel Wiels fluks van zich af.

HUMO Bekomen van je overwinningsfeest?

AARON BLOMMAERT «Het was al voorbij middernacht toen ik werd gekroond en het moest natuurlijk geheim blijven voor de buitenwereld, dus een groot feest zat er niet in. We hebben dan maar gevierd met de crew en enkele afgevallen Masked Singers, dat duurde uiteindelijk toch tot de vroege uurtjes.

Lees het volledige interview hier.