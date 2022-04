Dit wordt na Philippe de nieuwe mol: ‘Een gek die haar met gestreken gezicht onverdacht durft te noemen’

Gebeurde er de laatste aflevering van ‘De mol’ iets het herinneren waard? O ja, de mol is vertrokken. Een klein detail, waardoor er hier en nu - nu ja, daar en toen - een nieuwe mol gekozen moest worden: zonder ervaring, zonder voorbereiding, en met niets in zijn of haar verleden waar de kijkers nu op kunnen afgaan bij hun zoektocht. Is een lijstje als dit dan niet volkomen nutteloos in zulke omstandigheden? Natuurlijk wel niet! Onze verdachten van aflevering vier.

Anke

Anke, want waarom ook niet? Anke is een méér dan geschikte kandidaat om de nieuwe mol te zijn: wakker, niet slechter ter been dan gemiddeld, voor zover we weten niet kleurenblind, en aanwezig toen er een nieuwe mol gekozen moest worden. Als dat al geen overtuigende argumenten meer zijn, dan weten we het eerlijk gezegd ook niet meer. Nee, een gek die Anke met gestreken gezicht onverdacht durft te noemen.

Bert

Natuurlijk Bert! Hoe kan het ook anders. Bert is… lang. En tot voor kort had hij een ringbaard. Kunt ù iemand noemen met een ringbaard die ooit helemaal betrouwbaar gebleken is? Dachten we al. Nee, die Bert: voor geen haar te vertrouwen. Vooral omdat hij zijn ringbaard in de laatste aflevering dan ook nog eens plots afschoor. Ja, hij deed dat om een dragqueen te spelen, maar ons leek het vooral een poging om betrouwbaarder voor de dag te komen dan hij werkelijk is. Trappen wij niet in, Bert!

Emanuelle

Zwijg ons van Emanuelle! Verdacht als wat, en het helpt ook al niet dat ze maar liefst twéé letters van ‘mol’ in haar naam heeft zitten. Dat is maar liefst 66 procent van de letters, voor wie de tel bijhoudt. En dan heeft ze de ‘l’ nog twee keer ook. Exact om dat te verbergen, laat Emanuelle zich door de andere kandidaten aanspreken met ‘Manu’. Die kandidaten hebben daardoor natuurlijk niet door wat er zich onder hun eigen ogen afspeelt, want ‘Manu’ bevat welgeteld 33 procent minder letters uit ‘mol’ dan ‘Emanuelle’. Meer zelfs als je de ‘l’ twee keer telt. Zeg nu zelf.

Uma

Geen twijfel mogelijk: Uma kan de mol zijn. Dat valt op te maken uit het feit dat ze het voordien niét was, wat haar nu dus in de perfecte positie brengt om het wél te zijn. We zullen zelfs meer zeggen: de kans dat Uma de mol is, is volgens onze berekeningen maar liefst 16,6 procent - mìnstens even groot als bij alle andere kandidaten. Vrijuit gaat Uma dus allerminst.

Sven

Wat schuilt er achter de onschuldige, jongensachtige façade van deze misschien wel erg gewiekste copywriter? De mol? Het valt niet uit te sluiten, dus laten we gewoon zeggen van wel. Ook interessant: Sven is niet eens de eerste Sven die deelneemt aan de mol. Zo was er bijvoorbeeld eerder ook al Sven. Toeval? Wie zal het zeggen. Wij alleszins niet.

Yens

Weinig kandidaten zo verdacht als Yens, als u het ons vraagt. Wat is dat bijvoorbeeld met zijn naam? Zou Yens opzettelijk de ‘j’ in zijn naam vervangen hebben door een ‘y’? Misschien gaat het wel om een slimme alfabetische ingreep, waarmee hij denkt helemaal onderaan lijstjes als dit te belanden in de hoop dat we ‘m uit het oog zouden verliezen. En wie heeft er voordeel bij om niet op te vallen? De mol, natuurlijk. We hebben ‘m! Misschien!

