Dit zijn alle films van Christopher Nolan gerangschikt: van de nét briljante tot de meest overdonderende!

Komende week komt de langverwachte nieuwe film van regisseur Christopher Nolan in de bioscoop: ‘Oppenheimer’. Onze Man waagde zich aan een poging om alle voorgaande 11 films van Nolan te rangschikken: niet van de slechtste tot de beste, om de eenvoudige reden dat Nolan nog nooit een lamlendige film heeft gemaakt, maar wel van de nét niet briljantste tot de meest overdonderende.

11. ‘THE DARK KNIGHT RISES’

'The Dark Knight Rises' Beeld Variety

Een miskleun heeft Nolan dus nog nooit gedraaid, maar in ‘The Dark Knight Rises’, de stikdonkere, nu en dan kippenvelverwekkende (Bruce Waynes ontsnapping uit de gevangenisput!) maar niet helemáál bevredigende apotheose van zijn Batman-trilogie, zitten wel enkele scènes die bedroevend dicht aanleunen bij de foute camp, zoals de lachwekkend theatrale huilbui van Michael Caine bij het graf van zijn pupil en de hilarisch slecht vertolkte sterfscène van Marion Cotillard.

Te zien op dvd, Apple TV, Netflix, Google Play en Amazon.

10. ‘FOLLOWING’

'Following' Beeld imdb

Toegegeven: het korrelige zwart-wit en de nogal amateuristische vertolkingen doen het voor een habbenkrats gedraaide ‘Following’, Nolans debuutfilm uit 1998, soms op een veredelde studentenfilm lijken. Wat ‘Following’, over een schrijver die een ongewone band smeedt met een inbreker, in weerwil van die gebreken zo knap en zo interessant maakt, is dat alle thema’s en motieven waarvoor Nolan later beroemd zou worden al heel goed zichtbaar zijn: een versplinterde vertelstructuur, hier en daar een verrassende twist, een killig sfeertje dat als vrieskou op de huid blijft plakken.

Wie goed rondspeurt vindt Nolans intrigerende visitekaartje op dvd en Blu-ray.

9. ‘INSOMNIA’

'Insomnia' Beeld imdb

Met zijn remake van de Noorse thriller ‘Insomnia’ met Stellan Skarsgård tekende Nolan in 2002 voor een uitstekende, maar voor zijn doen nogal conventionele prent waarin een aan slapeloosheid lijdende flik (Al Pacino) in het schelle licht van het hoge noorden een spannend kat-en-muisspel speelt met een ijskoude serial killer – en wat een meesterzet was het om de komiek Robin Williams, God hebbe zijn ziel, te casten in de rol van de moordenaar! Nolans regie getuigt van puur vakmanschap, maar in het licht van zijn hele filmografie is ‘Insomnia’ lang niet zo memorabel of uitdagend als zijn andere films.

Beschikbaar op dvd.

8. ‘THE PRESTIGE’

'The Prestige' Beeld imdb

Tussen ‘Batman Begins’ en ‘The Dark Knight’ toverde Nolan het intrigerende ‘The Prestige’ uit zijn hoge hoed, een in het negentiende-eeuwse London gesitueerde hersenbreker over de rivaliteit tussen twee illusionisten, vertolkt door Hugh Jackman en Christian Bale, die allebei op zoek zijn naar de ultieme goocheltruc. Dat de film zélf de structuur heeft van een goocheltruc, leverde Nolan niet voor het eerst het verwijt op dat hij té veel gefocust is op narratieve spelletjes en verhaalconstructies, en té weinig op emoties en karaktertekeningen - kritiek die je bij ‘Tenet’ meer dan ooit hoort aanzwellen.

Beschikbaar op Netflix, dvd, Apple TV, Netflix, Google Play.

7. ‘BATMAN BEGINS’

'Batman Begins' Beeld TheFilmStage

Ach ja, vergeleken met de Joker en met Bane waren de Scarecrow en Ra’s al Ghul niet bepaald de meest memorabele booswichten, maar toch is het niet min wat Nolan presteerde: door voorgoed afscheid te nemen van de gotische benadering van Tim Burton en van de spuuglelijke stijl van de Batman-films van Joel Schumacher; door de Gecapete weg te halen uit het rijk van de fantasy en neer te planten in een realistische setting; door uitgebreid stil te staan bij zijn drijfveren en door klasbakken aan te trekken als Christian Bale, Michael Caine en Gary Oldman, herdefinieerde Nolan niet alleen de contouren van de Batman-mythologie, maar van het héle superheldengenre.

Te zien op dvd, Netflix, Apple TV, Google Play en Amazon.

6. ‘THE DARK KNIGHT’

'Dark Knight' Beeld imdb

Weet u: na herhaalde rewatches van zowel ‘The Dark Knight’ als ‘Joker’ zijn wij tot de gevlederde conclusie gekomen dat de Joker van Heath Ledger een stuk angstaanjagender is dan de Joker-in-wording van Joaquin Phoenix. Joaquins vertolking blijft natuurlijk méér dan indrukwekkend, máár: door Arthur Flecks persoonlijkheid uitgebreid te verkláren, door zijn trauma’s netjes aan te wijzen en te duiden, nemen de makers in één klap ook een groot stuk van zijn dreiging weg. Ledgers Joker, daarentegen, is net zo schrikwekkend omdat hij zo’n onvoorspelbare en ondefinieerbare agent van de chaos is: ‘Sommige mensen willen gewoon de wereld zien branden,’ zo vat Alfred de angstaanjagende psyche van de Joker nog het beste samen.

Te zien op dvd, Apple TV, Google Play en Amazon.

5. ‘INTERSTELLAR’

'Interstellar' Beeld imdb

In sommige scènes krijgen we zóveel informatie omtrent zwaartekracht, quantumtheorie en wormgaten te verwerken dat zelfs ruimtevaarder Dirk Frimout moet afhaken, maar los daarvan is ‘Interstellar’ een visueel overrompelend en bijwijlen diep ontroerend sciencefictionepos dat de mystieke grandeur van ‘2001, A Space Odyssey’ combineert met de imponerende actie van ‘Gravity’. Meer nog: wie ‘Interstellar’ vandaag opnieuw bekijkt, kan alleen maar vaststellen dat de visionaire inhoud en de apocalyptische beelden – de uitgedroogde landbouwgebieden! - nog aan kracht en relevantie hebben gewonnen.

Beschikbaar op dvd, Apple TV, Netflix, Google Play en Amazon.

4. ‘INCEPTION’

Met het grandioze, hoogst originele, ijzersterk vertolkte, op adembenemende visuals (het zweefduel in de tollende hotelgang! Het zichzelf oprollende Parijs!) drijvende ‘Inception’ wierp Nolan zich in 2010 definitief op als dé grootmeester van de clevere blockbuster – voor het grote publiek bedoelde epossen die u achterover drukken in uw stoeltje en uw adem afsnijden maar die tegelijk uw hersenkwabben prikkelen. Is het u trouwens ook al opgevallen dat de personages van Nolan - zelf een Britse gentleman in hart, nieren én manchetknopen - zelfs in de meest spectaculaire actiescènes altijd piekfijn gekleed gaan?

Op dvd, Apple TV, Netflix, Google Play, Amazon en dvd.

3. ‘MEMENTO’

Memento Beeld DANNY ROTHENBERG

We hebben ‘m vorige week nog eens van voor naar achter en van achter naar voor herbekeken, en jawel hoor: ‘Memento’, het vroege meesterwerk waarmee Nolan zich in het jaar 2000 op de kaart zette als één van de meest uitdagende regisseurs van onze tijd, blijft ook vandaag nog een fascinerende en perfect in elkaar zittende geheugenthriller. Het omgekeerd vertelde verhaal van de tragische Leonard Shelby (de schitterende Guy Pearce), de man met het garnalengeheugen die met behulp van tattoos en polaroidfoto’s zoekt naar de moordenaar van zijn vrouw, vergt het uiterste van uw concentratievermogen, en achteraf riskeert u last te hebben van die typische lichte hoofdpijn die met elke Nolan-film gepaard gaat, maar wat een durf, wat een virtuoziteit, wat een trip!

Beschikbaar op Apple TV, Google Play, Amazon en op dvd.

2. ‘TENET’

tenet Beeld Melinda Sue Gordon

Veel critici en toeschouwers struikelen over de complexiteit van het verhaal, en eerlijk gezegd: ook wij zitten onszelf na twee kijkbeurten nog steeds af te vragen wat nu eigenlijk wordt bedoeld met de ‘temporele tangbeweging’, en hoe het nu eigenlijk komt dat die kogels zich opnieuw door die revolvers laten opzuigen. Maar u kunt het ook zo zien: nog nooit voelde het zó heerlijk om te struikelen! Trouwens: ook voor Nolan is dat gedoe over die tangbeweging en over de grootvaderparadox maar een clever alibi om in knetterende James Bond-stijl uit te pakken met sommige van de meest indrukwekkendste actiescènes die hij totnogtoe heeft gedraaid, zoals het gevecht met de soldaat uit de omgekeerde tijdsstroom, of de geïnverteerde achtervolging op de snelweg in Tallinn; scènes die maken dat je je mondmasker moet afrukken om naar adem te kunnen happen.

Nu op Apple TV+ en Amazon Prime Video.

1. ‘DUNKIRK’

'Dunkirk' Beeld imdb

Ook al kon hij het weer niet laten om met de timeframes te spelen, met ‘Dunkirk’ ontkrachtte Nolan met verve de kritiek dat hij een cerebrale regisseur is die indrukwekkende doch afstandelijke films maakt. Van de Stuka’s die met hun angstaanjagende sirenes op de gestrande soldaten neerduiken, over de Spitfires die, in één van de meest oogstrelende beeldcomposities die we ooit hebben gezien, in formatie door het zwerk klieven tot Kenneth Branagh die met de verrekijker naar de naderende reddingsvloot staat te kijken terwijl Nolan de muziek van Elgar laat aanzwellen: ‘Dunkirk’ bárst van de alles-overrompelende emoties.

Deze titel is verkrijgbaar op dvd, Netflix, Apple TV en Google Play, maar besef goed dat ‘Dunkirk’, net als Nolans andere films, speciaal voor het grote doek zijn gemaakt en op het kleine scherm dan ook enorm aan kracht verliezen. Nolan is immers één van de laatste profeten van de echte, authentieke cinema-ervaring: daarom houden we zoveel van hem.