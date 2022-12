Dit zijn de best bekeken programma's op televisie én de streamingdiensten van 2022

Wat werd in 2022 het best bekeken op televisie? Onze Man trok zijn stofjas aan, dook in de cijfers en stelde voor de traditionele zenders en de streamingdiensten een lijst op van de populairste titels.

Radijs Erik Van Looy die ‘Light My Fire’ van The Doors in de vernieling zingt! De dansjes van Robots Aster Nzeyimana en Lize Feryn! Conner Rousseau als Konijn! Het tweede seizoen van ‘The Masked Singer’ werd druk besproken en dat merk je aan de kijkcijfers: met ruim 1,9 miljoen kijkers - voor de derde aflevering - werpt de show zich op als dé topper van 2022. Het is meteen de eerste keer sinds mensenheugenis dat VTM de kijkcijferlijst aanvoert: in 2020 was het al bijna zover maar toen moest het eerste seizoen van ‘The Masked Singer’ op de valreep nog de kerstspecial van ‘FC De Kampioenen’ laten voorgaan. ‘The Masked Singer’ is wel het enige programma van de zender in de top twintig: die wordt traditiegetrouw gedomineerd door de openbare omroep met successen als ‘Taboe’, ‘Chantal’, ‘Factcheckers’, ‘Twee Zomers’ en ‘Alles met Tom Waes’. Play4 heeft twee titels: ‘De Mol’ en ‘De Allerslimste Mens ter Wereld’, die beide met de laatste aflevering in de top 20 raakten.

Beeld VTM

TWEE MILJOEN

De cijfers zijn inclusief uitgesteld kijken via alle platformen, want televisie beperkt zich al lang niet meer tot één moment op dat scherm in de woonkamer. Zelfs bij programma’s waarvan je zou denken dat mensen ze liever live volgen, neemt uitgesteld kijken een flinke hap in. De finales van ‘De Allerslimste Mens’ en ‘De Mol’ werden bijvoorbeeld door twee- à driehonderdduizend mensen in de week na de uitzending meegepikt, en ruim 350.000 kijkers hebben ‘The Masked Singer’ nog gevolgd nadat in alle kranten en op het internet stond dat Bart Cannaerts in het pak van Cycloop zat. Bij sommige titels buiten de top 20 is de kloof tussen live en uitgesteld nog opvallender. ‘De verraders’ (VTM) springt van 700.000 naar ruim 1,1 miljoen kijkers, de best bekeken aflevering van ‘James, de musical’ - die met Gert Verhulst, uit januari - gaat van 667.685 naar 1.016.672 kijkers. Ook het zevende seizoen van ‘Blind getrouwd’ heeft het een stuk beter gedaan dan je op basis van de live cijfers zou denken en eindigt uiteindelijk tegen het miljoen (957 764).

Toch kun je er niet omheen dat het publiek voor de traditionele zenders afkalft. In 2020 lieten bijvoorbeeld vier programma’s - waaronder het eerste seizoen van ‘The Masked Singer’ - nog een totaalcijfer boven de twee miljoen optekenen. In 2021 waren enkel de Rode Duivels, met de wedstrijden op het EK, in staat om die kaap te ronden, dit jaar hebben zelfs De Bruyne en co. het laten afweten. Nog opvallender: in de lijst van 2022 valt het eerste programma dat minder dan 1,2 miljoen kijkers had - de Ronde van Vlaanderen (1.193.905) - net buiten de top 20. In de rangschikking van 2021 moet je daarvoor al tot plaats 35 gaan, voor ‘Dwars door de Middelandse Zee’ (1.178.600). Ook het gevoel dat de kijkers dit najaar minder talrijk waren, wordt bevestigd: als je het WK in Qatar buiten beschouwing laat, staan er met ‘Chantal’, ‘Down the Road’ en ‘De Allerslimste Mens’ slechts drie titels van na de zomer in de lijst - en wanneer je de voetbalwedstrijden zou schrappen, wordt hun plek gewoon door programma’s uit het voorjaar ingenomen.

Dat de zenders kijkers verliezen, is natuurlijk voor een stuk op het conto van de streamingdiensten te schrijven, dus wat waren daar de publiekstrekkers? In tegenstelling tot bij de reguliere televisie is het beeld minder duidelijk, aangezien Netflix en co. karig zijn met cijfers. Enkel Streamz stelde een officiële top tien op en die kleurt beduidend lokaal: de top drie - ‘Nonkels’, ‘Billie vs Benjamin’ en ‘2DEZIT’ - bestaat uit series van Vlaamse makelij en met ‘Geldwolven’, Ha!-winnaar ‘Het Proces Dat Niemand Wou’ en ‘Chasing Beauty’ staan er nog drie eigen producties in de lijst. Opmerkelijk is dat de twee titels bovenaan dit jaar ook op een gewone zender te zien waren. ‘Nonkels’ liep zelfs maar een paar weken exclusief op Streamz voor de start op Play4 maar dat heeft geen negatieve impact gehad: zowel voor Streamz als voor Play4, waar ‘Nonkels’ elke aflevering ongeveer 700.000 kijkers had, was de reeks een succes.

EN OP DE STREAMINGDIENSTEN

Om te bepalen wat de populairste titels op de buitenlandse streamingdiensten zijn, is er wat kunst- en vliegwerk nodig: concrete cijfers over hoe vaak een reeks bekeken wordt geven Netflix en co. niet maar ze publiceren wel dagelijks op hun homepage een top tien van de populairste series en films. Met de hulp van websites als Flixpatrol, die netjes bijhouden wat er dag na dag op één stond, kun je dus tellen welke titels het langst de koppositie hadden.

Morfydd Clark als Galadriel in The Lord of the Rings: The Rings of Power Beeld x

Voor Netflix is de eretitel ‘populairste serie van het jaar’ weggelegd voor het vierde seizoen van ‘Stranger Things’, dat 35 dagen lang de top tien heeft aangevoerd. Al is er wel een kanttekening: ‘ST4’ is in twee delen verschenen en kon in twee verschillende periodes punten sprokkelen. Bij de reeksen die Netflix in één keer loste, zijn ‘Dahmer’ en ‘Wednesday’ - allebei 22 dagen op één - de niet echt verrassende winnaars. ‘Dahmer’-bedenker Ryan Murphy is ook de enige die met twee titels in de lijst staat, dankzij ‘The Watcher’ (14 dagen op één). Bij de films waren documentaire ‘The Tinder Swindler’ en romantisch drama ‘Purple Hearts’ (allebei 13 dagen) de trekkers, voor onder meer ‘The man from Toronto’ en ‘The Adam Project’. De peperdure blockbuster ‘The Gray Man’ was slechts acht dagen lang de meest bekeken film op Netflix en haalt niet eens de top tien.

Bij de twee andere grote streamingdiensten wordt de lijst telkens door één titel gedomineerd, al is die bij Disney+ een pak verrassender dan bij Prime Video. Die laatste gooide afgelopen zomer al zijn gewicht achter ‘Lord of the Rings: The Rings of Power’ en met succes: de duurste serie uit de tv-geschiedenis was in 2022 in totaal 91 dagen de meest bekeken reeks op het platform. Dat cijfer zal nog oplopen want na enkele weken te zijn weggezakt staat ‘The Rings of Power’ sinds half december opnieuw onafgebroken op nummer één. De enige titel die in de buurt van het fantasyspektakel eindigt, is het derde seizoen van ‘The Boys’, dat 67 dagen de lijst aanvoerde. Bij de films op Prime Video wierp James Bond zich op als triomfator: ‘No time to die’ bewees 57 dagen dat er nog leven in de Britse spion zit.

Disney+ tot slot mag dan bekend staan als de thuishaven van Marvel en Star Wars, de superhelden en ruimteschepen werden in 2022 op hun plaats gezet door een eenvoudig ziekenhuisdrama uit Seattle: ‘Grey’s Anatomy’, dat maar liefst 268 dagen van het jaar de best bekeken serie op de streamingdienst was. De afgeleiden van ‘Star Wars’ en ‘Avengers’ volgen op een lichtjaar afstand, met achtereenvolgens ‘The Book of Boba Fett’ (29 dagen), ‘Obi-Wan Kenobi’ (21) en ‘Moon Knight’ (18). De allerbeste ‘Star Wars’-reeks ‘Andor’ hield het slechts drie dagen vol, Adil en Bilall moesten met ‘Ms Marvel’ met één dag tevreden zijn. Bij de films doet de animatie-afdeling het goed: de top drie daar bestaat uit achtereenvolgens ‘Encanto’, ‘Turning Red’ en ‘Lightyear’.

Top 20 van best bekeken programma’s 1 The Masked Singer (VTM) 1.907.046

2 Belgie/Canada (Eén) 1.893.701

3 Taboe (Eén) 1.767.682‏

4 Belgie/Marokko (Eén) 1.764.073‏

5 Argentinie/Frankrijk (Eén) 1.676.673

6 Factcheckers (Eén) 1.604.282‏

7 Kroatie/Belgie (Eén) 1.597.932‏

8 Twee Zomers (Eén) 1.585.282‏

9 Chateau Planckaert (Eén) 1.580.407‏

10 Reizen Waes, Nederland (Eén) 1.468.674‏

11 De Mol (Play4) 1.422.800‏

12 Chantal (Eén) 1.422.414‏

13 Andermans Zaken (Eén) 1.349.316

14 Vrede Op Aarde (Eén)1.347.308‏

15 Reizen Waes, Wereldsteden (Eén) 1.336.646‏

16 Thuis (Eén) 1.310.839‏

17 Down The Road (Eén) 1.285.354 ‏

18 Undercover (Eén) 1.260.638

19 Dwars Door De Lage Landen (Eén) 1.239.098‏

20 De Allerslimste Mens Ter Wereld (Play4) 1.209.458

‏

Top 10 Streamz 1 Nonkels

2 Billie vs Benjamin

3 2DEZIT

4 House of the Dragon

5 Euphoria - seizoen 2

6 Geldwolven

7 Het Proces Dat Niemand Wou

8 Mocro Maffia - seizoen 4

9 Love Island - seizoen 3

10 Chasing Beauty

Top 10 Netflix (series) 1 Stranger Things - seizoen 4

2 Wednesday

3 Dahmer

4 Bridgerton - seizoen 2

5 The Watcher

6 All of us are dying

7 Inventing Anna

8 The Sandman

9 Cobra Kai - seizoen 5

10 The Lincoln Lawyer

Top 10 Netflix (films) 1 The Tinder Swindler

2 Purple hearts

3 A perfect pairing

4 The man from Toronto

5 The Adam project

6 The in between

7 Hustle

8 The Royal treatment

9 365 days: this day

10 Troll

Top 10 Disney+ (series) 1 Grey’s Anatomy

2 The book of Boba Fett

3 Obi-Wan Kenobi

4 Moon Knight

5 She-Hulk

6 Andor

7 Ms Marvel

8 Desperate Houseviwes

9 The Simpsons

10 The Kardashians