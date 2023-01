Dit zijn de beste nieuwe series die de afgelopen maand verschenen op Netflix, Streamz en co

Minder goeie reeksen uitbrengen: het stond duidelijk niet op het lijstje voornemens van de streamingdiensten. Zes uitstekende titels die er sinds de jaarovergang bij zijn gekomen.

The Last of Us (Streamz) ★★★★½

'The last of us' Beeld Streamz

THRILLER ‘De beste gameverfilming ooit’, de titel lag natuurlijk voor het oprapen. Maar ‘The Last of Us’ claimt hem wel met verve, want de reeks zal niet alleen de fans van de baanbrekende game tevreden stellen maar ook niet-gamers in vervoering brengen en de stuipen op het lijf jagen. Met Pedro Pascal en Bella Ramsey in een glansrol als Joel en Ellie, twee overlevenden die te midden van alle verwoestingen en wreedheden een soort vader-dochterrelatie ontwikkelen.

I hate Suzie too (Streamz) ★★★★½

I Hate Suzie Too - Series (GBR-2023) - Caption: Billie Piper Beeld TMDb

COMEDY Het nauwelijks drie afleveringen tellende tweede seizoen van de Britse comedy ‘I hate Suzie’ is een vlijmscherpe satire op reality-tv en showprogramma’s met half bekende mensen en duikt tegelijk opnieuw diep in het gekwetste hoofd van actrice en zangeres Suzie Pickles (een erg sterke Billie Piper). Grappige en donkere tv, en een must voor de fans van ‘Fleabag’ of ‘I may destroy you’.

Extraordinary (Disney+) ★★★★☆

Scène uit 'Extraordinary'. Beeld Disney

COMEDY Je moet lef hebben om voor Disney+ een serie over superkrachten te maken waarin niemand van de Avengers meedoet. Maar de mensen achter ‘Extraordinary’ hebben ballen ter grootte van Thors hamer en ook tonnen inspiratie. De reeks speelt zich af in een wereld waar iedereen op zijn 18e een speciale kracht krijgt, behalve de arme Jen, die op haar 25e nog steeds wacht op haar talent en samen met haar vrienden op zoek naar de oorzaak. Het resultaat is een mix van Britse coming-of-age-reeksen à la ‘Sex Education’ of ‘Lovesick’ met een erg grappige blik op het verschijnsel superhelden.

Upright (Streamz) ★★★★☆

'Upright' Beeld Streamz

COMEDY Speciaal voor wie ‘The Last of Us’ te griezelig vindt, zette Streamz deze maand ook de twee seizoenen van het Australische komisch drama ‘Upright’ in de catalogus. Een man moet een piano naar de andere kant van het land brengen, botst daarbij letterlijk op een 16-jarig, cynisch meisje en de twee zetten samen de reis voort. Zombies komen ze niet tegen, maar de chemie tussen Lucky en Meg (Milly Alcock, nu beroemd dankzij ‘House of the Dragon’) is even groot als die tussen Joel en Ellie en de Australische outback ziet er bij momenten ook post-apocalyptisch uit.

Shrinking (AppleTV+) ★★★1/2☆

Shrinking Beeld AppleTV+

COMEDY Nog maar net begonnen - de eerste twee afleveringen zijn zopas op AppleTV+ verschenen - maar al het vermelden waard: ‘Shrinking’, een nieuwe komedie van de makers van ‘Ted Lasso’ over een therapeut die na de dood van zijn vrouw besluit om zijn patiënten voortaan niet meer met fluwelen handschoenen aan te pakken. Jason Segel is uitstekend als de psycholoog die tegelijk rouwt om zijn geliefde en de band met zijn tienerdochter probeert te herstellen, en Harrison Ford doet als de oudere therapeut die alles van op een afstand bekijkt heel veel met weinig.

Little Demon (Disney+) ★★★1/2☆

Little Demon Beeld Disney+

ANIMATIE Tienermeisje Chrissy moet na de zoveelste verhuizing van nul beginnen in haar nieuwe high school Middleton - slogan: ‘We’re not racist anymore!’ De start verloopt tumultueus als ze twee pestkoppen in het damestoilet op gruwelijke wijze laat exploderen en boven de school ook eens nog een gat in de hemel maakt. Voor haar moeder zit er niets anders op dan de waarheid op te biechten: Chrissy is het product van een onenightstand met de duivel himself en nu ze haar krachten heeft ontdekt, zal Satan zijn nageslacht snel komen opzoeken. Erg subtiel is ‘Little Demon’ niet maar scenarist Dan Harmon - zie ook: ‘Community’ en ‘Rick and Morty’ - steekt er een hoop absurde grappen in en Danny DeVito amuseert zich rot als de stem van de duivel.