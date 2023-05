Dit zijn de beste series van het moment

Geen idee wat de beste series waren in april? Geen probleem, wij verzamelden enkele titels zodat u ook de maand mei al zetelzittend kunt doorkomen.

WESTERN Lady Cornelia Locke (Emily Blunt) reist tegen het einde van de negentiende eeuw van Engeland naar de Verenigde Staten, om wraak te nemen op de man die de dood van haar zoon op zijn geweten heeft. Samen met Pawnee-indiaan Eli Whipp begint ze aan haar expeditie, in deze visueel verbluffende westernreeks die de wreedheid van het wilde Westen vangt in beelden die zich als een vers geslepen pijl in je netvlies boren.

DRAMEDY De terechte Netflix-hype van de voorbije maand was deze komische thrillerserie over twee automobilisten die bijna botsen en daarna elkaar het leven zuur maken. Niet alleen de manier waarop de verkeersagressie helemaal uit de hand loopt maakt ‘BEEF’ het bekijken waard maar ook hoe de twee antagonisten worden neergezet als gewone mensen, die hun frustraties en verdriet afreageren op de ander.

DOCU ‘Soms sta ik ervan versteld dat ik het overleefd heb’, zegt Brooke Shields, kindsterretje in de eighties, tijdens de tweedelige documentaire over haar carrière, en wie alles heeft gezien, kan dat alleen maar beamen. Verhalen over hoe ze als kind op de set van ‘The Blue Lagoon’ gedwongen werd om dingen te doen die ze niet wou doen, beelden van journalisten en talkshowpresentatoren die het meisje suggestieve vragen stellen, erg foute artikels en nieuwsbeelden: ‘Pretty Baby’ is een overzicht van vetzakkerij in al zijn vormen.

Lees ook: Brooke Shields: ‘Ik weet echt niet waarom mijn moeder mij op mijn 11de een hoertje liet spelen’

DRAMA ‘The Night Agent’ (★★★☆☆) was in de afgelopen weken de drukst bekeken politieke thriller op Netflix maar ‘The Diplomat' was het beste drama dat zich afspeelt in de coulissen van de macht. Kate Wyler (een sterke Keri Russell) moet na een terroristische aanslag tegen haar zin VS-ambassadeur in Londen worden, in deze snedig geschreven reeks die het juiste evenwicht tussen spanning, humor en emotie vindt.

SCIENCEFICTION Voor Luca Brecel zich in de halve finale op magistrale wijze terug in de wedstrijd knokte, behoorde de trofee voor ‘comeback van het voorjaar’ toe aan ‘The Mandalorian. Na de eerste twee onbenullige seizoenen waren wij immers helemaal klaar met de sciencefictionreeks en haar vaak infantiele verhaallijnen, maar nu we het alle verwachtingen overtreffende derde seizoen hebben gezien, beseffen wij: ‘The Mandalorian’ is nog lang niet klaar met óns.

DRAMA De ‘war on drugs’ in Antwerpen heeft al meer tv-series dan resultaten opgeleverd. Na ‘Over water’ en ‘Fair Trade’ is er nu ook ‘Rough Diamonds’, een meer dan degelijk misdaaddrama dat zich grotendeels afspeelt in de Joodse wijk en dat de link legt tussen de twee populairste producten van de Scheldestad: coke en diamanten.

DRAMA Wanneer Halim zijn relatie met Eva uit elkaar ziet spatten, huurt hij het bedrijf Reset in om terug te keren naar het verleden en de brokken weer te lijmen, maar dat is natuurlijk niet zo eenvoudig als hij dacht. Het tweede seizoen van ‘Déjà Vu’ staat in de schaduw van de erg knappe eerste reeks, maar het vergezochte concept blijft werken en Lauren Versnick weet in haar eerste echte hoofdrol te overtuigen.