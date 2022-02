Dit zijn de interessantste documentaires die u op televisie kunt zien (van 11 tot 17 februari)

An American Affair: Trump and the FBI

Canvas, dinsdag 15 februari, 22.55

ACTUA De kans is groot dat Donald Trump in 2024 opnieuw een gooi doet naar het presidentschap én dat hij dan ook weer het laken naar zich toe zal trekken. De mogelijke struikelblokken zijn de Republikeinse Partij – maar die lijkt vastbesloten haar lot aan dat van Trump vast te ketenen – en de FBI, die onderzoek doet naar de betrokkenheid van de regering-Trump bij de bestorming van het Capitool een jaar geleden en naar financiële malversaties in het verleden van de zakenman. Trump en de FBI leven al langer op gespannen voet, zeker nadat hij een paar maanden ver in zijn presidentschap FBI-baas James Comey aan de deur zette. De Franse journalist David Carr-Brown draaide ruim tien jaar geleden al een reeks over de geschiedenis van de FBI en de afgelopen jaren zocht hij zijn contacten van toen weer op voor de documentaire ‘An American Affair’, die de ongemakkelijke en moeilijke verstandhouding tussen de ex-president en de politiedienst uit de doeken doet.

De prijsknaller

NPO 3, vrijdag 11 februari, 20.25

CONSUMENT Hoe kan het dat een fles wijn nog geen 3 euro kost en je voor 5 euro al een nieuw T-shirt hebt? ‘De prijsknaller’ gaat in acht afleveringen na wat de werkelijke prijs is van acht producten die ogenschijnlijk zo goed als niets kosten.

Beeld KRO-NCRV

In levenden lijve

NPO 2, vrijdag 11 februari, 22.20

GESCHIEDENIS Nieuwe historische reeks waarin een 3D-designer op basis van informatie van wetenschappers en onderzoekers een waarheidsgetrouwe versie van een beroemd figuur moet maken. In de eerste aflevering: de Egyptische farao Cleopatra.

Beeld NPO 2

The Silence of Others

Canvas, zondag 13 februari, 23.15

GESCHIEDENIS De dictatuur onder Franco was één van de wreedste periodes in de moderne geschiedenis van Spanje, maar vandaag wordt er nauwelijks nog over gesproken. Deze docu laat enkele slachtoffers aan het woord.

Voorgoed samen

NPO 2, maandag 14 februari, 22.20

HUMAN INTEREST Een opvallend liefdesverhaal op Valentijn, over twee vrouwen die al een halve eeuw samen zijn. Maar Monique (74) is dement aan het worden en Loes (88) heeft een spierziekte, en daarom besluiten ze samen uit het leven te stappen.

Beeld KRO-NCRV

Mussolini: the first fascist

Canvas, woensdag 16 februari, 21.20

PORTRET Tweedelig portret van de Italiaanse dictator die in 1922 na de Mars op Rome samen met zijn kompanen van de Partito Nazionale Fascista de macht greep en een belangrijke inspiratiebron van Hitler werd.