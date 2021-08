Dit zijn de tien best bekeken titels op Netflix in België

Domineren deze week de top 10 van Netflix: de zoektocht naar een verborgen schat, naar buitenaardse wezens en naar de glorieperiode van Jean-Claude Van Damme.

Tienerserie ‘Outer Banks’ blijkt ook in het tweede seizoen, waarin enkele jongeren met de hulp van een schatkaart een gezonken schip vol goud proberen te vinden, bijzonder populair. Het eerste seizoen groeide in 2020 uit tot de elfde meest bekeken show op Netflix en aangezien de nieuwe afleveringen sinds de release vorige vrijdag onafgebroken op één stonden, lijkt jaargang twee dezelfde weg op te gaan.

De populairste film van het moment is dan weer ontegensprekelijk ‘The Last Mercenary’, de nogal matige actiekomedie waarin Jean-Claude Van Damme nog eens zijn beste splits en kicks boven mag halen. Op drie vinden we een documentairereeks die bedoeld is voor mensen die aan alle samenzweringstheorieën rond covid-19 en microchips in vaccins nog niet genoeg hebben: ‘Top Secret UFO Projects: Declassified’, over hoe de Amerikaanse overheid alle info over buitenaardse wezens al decennialang voor het grote publiek verborgen houdt.

De nummer één van vorige week, de romantische komedie ‘Resort to Love’, zakt een stuk weg en moet in de filmlijst naast ‘The Last Mercenary’ ook de horrorprent ‘Aftermath’ laten voorgaan. ‘Sex/Life’ blijft nog steeds het meest zwoele dat de zomer te bieden heeft, voor ‘Never Have I Ever’ en ‘How to sell drugs online (fast)' lijkt het einde nabij.

De Netflix-top 10 van vrijdag 6 augustus

1 ‘Outer Banks' - seizoen 2

2 ‘The Last Mercenary’ (lees onze ★★☆☆☆-recensie)

3 ‘Top Secret UFO Projects: Declassified’

4 ‘Aftermath’

5 ‘Sex/Life’ (lees onze ★★1/2☆☆-recensie)

6 ‘Resort to Love’

7 ‘Virgin River’

8 ‘The Cook of Castamar’

9 ‘Never Have I Ever’ - seizoen 2 (lees onze ★★★★1/2-recensie)

10 ‘How to sell drugs online (fast)' - seizoen 3 (lees onze ★★★★☆-recensie)

-