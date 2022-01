Dit zijn de zes beste nieuwe series die we dit jaar al zagen

De afgelopen weken konden we ons warmen aan een nieuwe reeks ‘Euphoria’ en aan het vierde en laatste seizoen van ‘Ozark’, maar er verschenen ook enkele uitstekende nieuwe series op onze radar. Een overzicht? Een overzicht!

COMEDY Geweldige komische reeks over een vijftal moslima’s - de meesten mét hoofddoek - die samen in een punkband zitten. Niet alleen de beste manier om vooroordelen over het meest bekritiseerde kledingstuk van de laatste decennia uit de wereld te helpen maar ook een bijzonder grappige serie die vaak aan ‘Fleabag’ doet denken. Met als kers op de taart enkele sterke punksongs op de soundtrack, die titels als ‘Bashir with the good beard’ of ‘Voldemort under my headscarf’ dragen.

DRAMA Nog tot 10 februari integraal te bekijken via VRTNU: het prachtige verhaal - naar het boek van Sally Rooney - van Connell en Marianne, die als tieners verliefd worden maar pas na een hobbelig parcours vol problemen en gemiste kansen echt voor elkaar kunnen kiezen. Een ontroerende ode aan de woeste en helende kracht van de liefde.

3. Station Eleven (Streamz) ★★★★☆

DRAMA Een tiendelige miniserie waarin de mensheid op een haar na uitgeroeid wordt door een virus? De timing van ‘Station Eleven’, gebaseerd op het boek van Emily St John Mandel uit 2014, had misschien beter gekund, maar ook weer niet. Deze uitdagende, complexe en diepzinnige reeks brengt immers geen post-apocalyptische horror à la ‘The Walking Dead’, maar biedt eerder een boodschap van hoop, over hoe mensen zelfs na het allerergste toch weer recht kunnen krabbelen.

Station Eleven

TRUE CRIME Verbijsterende driedelige true crime-serie over Robert Hendy-Freegard, een Britse oplichter die vrouwen liet geloven dat hij een geheim agent was en zo hun hele leven begon over te nemen. ‘The Puppet Master’ geeft niet alleen een overzicht van de misdaden van ‘Rob’ maar onderzoekt ook hoe hij zijn slachtoffers zo kon beliegen en bedriegen - in één geval was een vrouw maar liefst tien jaar lang samen met hem op de vlucht voor een gevaar dat niet bestond.

ACTIE Heerlijk respectloze en vuilgebekte spin-off van de film ‘The Suicide Squad’, waarin John Cena zijn rol herneemt als seksistische en racistische superheld die er prat op gaat dat hij een gigantische snikkel heeft en die een fanatiek voorstander is van de doodstraf. Ongebreidelde fun, van het soort dat we al te vaak hebben gemist in de Marvel-series van Disney+.

THRILLER Dan Turner, een expert in het restaureren van oude videotapes, wordt dik betaald om enkele filmpjes die gered werden uit een brand te digitaliseren, maar als hij begint te kijken, merkt hij al snel dat er iets vreemds aan de hand is op de beelden. Horrorserie die veel meer op sfeer en suggestie drijft dan op bloederige schokeffecten, en die aan een hoop clichés uit het genre - donkere krachten, occulte sektes, geesten - een originele draai weet te geven.