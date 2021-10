Dit zijn nu de tien populairste titels op Netflix

Over zowat de hele wereld op één, en dus ook bij ons: het Koreaanse ‘Squid Game’, dat we onderhand de verrassing van het najaar mogen noemen.

De bloederige thrillerserie, waarin een hoop gewone Koreanen het tegen elkaar opnemen in dodelijke kinderspelletjes, kwam vorige week nog binnen op nummer twee en stoomt nu onhoudbaar door naar de top. ‘Squid game’ staat trouwens bijna in elk land waar Netflix actief is op één: enkel in India houdt de Bollywood-film ‘Thalaivii’ voorlopig nog dapper stand tegen het Koreaanse geweld. Als de trend van de afgelopen weken zich doorzet, zou ‘Squid Game’ volgens Netflix de best bekeken titel ooit worden op de streamingdienst en ‘Bridgerton’ van de troon stoten.

Door ‘Squid Game’ nu al van de eerste plaats verdreven: het derde seizoen van ‘Sex Education’, dat wel ook nog steeds druk bekeken wordt. Op de derde plek staat een nieuwkomer met ‘Braquers’, een Franse misdaadreeks gebaseerd op de gelijknamige film. Nog nieuw in de top 10: de horrorserie ‘Midnight Mass’, de documentaire ‘Britney vs Spears’ en het tweede seizoen van de tienerreeks ‘Blood & Water’, een Zuid-Afrikaanse variant op ‘Elite’. Ook nieuw maar eigenlijk al van begin 2020: ‘1917', de indrukwekkende oorlogsfilm van Sam Mendes die zich afspeelt in en rond de loopgraven van WO1.

De Netflix-top 10 van vrijdag 1 oktober

1 ‘Squid Game’ (lees hier onze ★★★★☆recensie)

2 ‘Sex Education’ - seizoen 3 (lees hier onze ★★★★☆recensie)

3 ‘Braqueurs: La série’

4 ‘Lucifer’ - seizoen 6

5 ‘Midnight Mass’ (lees hier onze ★★1/2☆☆recensie)

6 ‘La Casa de Papel’ - seizoen 5 (deel 1) (lees hier onze ★★☆☆☆recensie)

7 ‘Britney Vs Spears’ (lees hier onze ★☆☆☆☆recensie)

8 ‘Undercover’ - seizoen 2 (lees hier onze ★★★★☆-recensie)

9 ‘Blood & Water’ - seizoen 2

10 ‘1917' (lees hier onze ★★★★☆-recensie)