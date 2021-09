Dit zijn nu de tien populairste titels op Netflix

De kwaliteit van de serie is al lang niet meer wat ze ooit was maar dat kan de fans duidelijk niet deren: ‘La casa de papel’ staat autoritair aan de leiding.

Het vijfde en laatste seizoen van de Spaanse actiereeks – of althans het eerste deel ervan – verscheen vorige vrijdag op Netflix en was sindsdien onafgebroken de populairste titel. Opvallend: van de nummer één van vorige week, de romantische tienerkomedie ‘He’s All That’, is ondertussen geen spoor meer te bekennen. De nummers twee en drie, ‘Good Girls’ en ‘Clickbait’, keren wel terug, alleen zijn ze van plek gewisseld.

Nog nieuw in de top 10: de knappe vijfdelige documentairereeks ‘Turning Point’, over de aanloop naar en de gevolgen van de aanslagen van 11 september 2001, het erbarmelijke tweede seizoen van de Belgische Netflix Original ‘Into the Night’ en de komedie ‘Afterlife of the Party’. Het tweede seizoen van ‘Undercover’, sinds dinsdag beschikbaar op Netflix, duikt eveneens op tussen de meest bekeken titels, en dat terwijl die reeks toch al gratis te zien is geweest op de openbare omroep en daar vlotjes meer dan een miljoen kijkers haalde.

De Netflix-top 10 van vrijdag 10 september

1. ‘La Casa de Papel’ – seizoen 5 (deel 1) (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

2. ‘Good Girls’ – seizoen 4

3. ‘Clickbait’ (lees hier onze ★☆☆☆☆-recensie)

4. ‘Turning Point: 9/11 and the War on Terror’

5. ‘Into the Night’ – seizoen 2

6. ‘Rick & Morty’ – seizoen 5

7. ‘Undercover’ – seizoen 2 (lees hier onze ★★★★☆-recensie)

8. ‘Chicago Med’

9. ‘Afterlife of the Party’

10. ‘Sharkdog’