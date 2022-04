Dit zijn nu de tien populairste titels op Netflix

Geen verrassing: het tweede seizoen van ‘Bridgerton’ walst de top 10 binnen naar nummer één.

Het eerste seizoen van het kostuumdrama was vorig jaar een van de best bekeken titels op Netflix, en reeks twee lijkt dezelfde weg op te gaan. Sinds de release vorige vrijdag staat ‘Bridgerton’ in zowat de hele wereld op één: enkel in Azië houdt de lokale komische reeks ‘Business Proposal’ voorlopig nog stand.

Opvallendste titel bovenaan blijft echter ‘Taboo’, het Britse kostuumdrama met Tom Hardy in de hoofdrol: de reeks dateert van 2017, werd toen uitgezonden op de BBC en was bij ons ook al te zien op het toenmalige Play (de voorloper van Streamz) maar heeft nu dankzij Netflix een tweede leven gekregen. Indertijd bestelde de BBC een tweede seizoen nog voor het eerste aan zijn finale toe was, maar de plannen bleven daarna op de plank liggen. Dankzij het succes op Netflix zijn Hardy en co. nu toch in gang geschoten en zouden we in de loop van 2023 een vervolg moeten krijgen.

Naast ‘Bridgerton’ is er nog één nieuwkomer deze week in de lijst: ‘Crush’, een goedkoop gemaakte erotische thriller over een rijke vrijgezel die op een afgelegen plaats in de ban raakt van een mooie, mysterieuze jongedame, en afgaand op de trailer en de recensies het absolute dieptepunt in de carrière van John Malkovich.

Crush Beeld Netflix

De Netflix-top 10 van vrijdag 1 april

1 ‘Bridgerton’ - seizoen 2 (lees hier onze ★1/2☆☆☆recensie)

2 ‘Taboo’

3 ‘Top Boy’ - seizoen 2 (lees hier onze ★★★★1/2-recensie)

4 ‘Inventing Anna’ (lees hier onze ★★☆☆☆recensie)

5 ‘Snowpiercer' - seizoen 3

6 ‘Pieces of Her’ (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

7 ‘Crush’

8 ‘Formula 1 - Drive to Survive' - seizoen 4

9 ‘Is it cake?’

10 ‘The Adam Project’ (lees hier onze ★★☆☆☆ recensie)