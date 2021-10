Dit zijn nu de tien populairste titels op Netflix

Dezelfde titels als vorige week bemannen de top 3 en ze staan ook in dezelfde volgorde, met ‘Squid Game' bovenaan en ‘Maid’ en het derde seizoen van ‘Sex Education’ op ongetwijfeld respectabele afstand.

Het Japanse ‘Alice in Borderland’, dat dankzij ‘Squid Game’ opnieuw druk bekeken wordt, rukt ondertussen op naar boven en wint vier plaatsen. Het Deense ‘Kastanjemanden’ en de erotische thriller ‘Fifty Shades Freed' maken de omgekeerde beweging, de film ‘The Guilty’ verdwijnt na één week alweer uit de lijst.

Er zijn, als we kinderserie ‘Paw Patrol’ even buiten beschouwing laten, ook drie nieuwkomers. Een nieuwe hit in wording lijkt ‘La Venganza de las Juanas’, een Mexicaanse remake van een Colombiaanse soap over vijf vrouwen die niet van elkaars bestaan afwisten tot ze toevallig ontdekken dat ze allemaal Juana heten én dezelfde moedervlek hebben - natuurlijk op hun heup. Familievriendelijker entertainment is er met het tweede seizoen van ‘The Baby-Sitters Club’, een reeks voor jonge tieners die zelfs het hart van de meest cynische volwassene kan laten smelten. En dan is er ook nog het derde seizoen van ‘Family Business’, een Franse komedie over een ondernemer die samen met zijn familie een coffeeshop opstart.

De Netflix-top 10 van vrijdag 15 oktober

1 ‘Squid Game’ (lees hier onze ★★★★☆-recensie)

2 ‘Maid’ (lees hier onze ★★★★☆-recensie)

3 ‘Sex Education’ - seizoen 3 (lees hier onze ★★★★☆-recensie)

4 ‘La Venganza de las Juanas’

5 ‘Alice in Borderland’ - seizoen 1

6 ‘Paw Patrol’

7 ‘Family Business’ - seizoen 3

8 ‘The Baby-Sitters Club’ - seizoen 2

9 ‘Kastanjemanden’

10 ‘Fifty Shades Freed’