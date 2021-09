Dit zijn nu de tien populairste titels op Netflix

Van de ene afscheidnemende publiekslieveling naar de andere: ‘Lucifer’ lost ‘La Casa de Papel’ af aan de top.

De Amerikaanse misdaadserie, tegelijk een van de populairste en meest ondergewaardeerde reeksen op Netflix, neemt na zes seizoenen afscheid van de duidelijk erg talrijke fans: de laatste tien afleveringen verschenen afgelopen zaterdag en sindsdien stond ‘Lucifer’ onafgebroken op de eerste plaats. Het vijfde en laatste seizoen van ‘La Casa de Papel’, vorige week op nummer één, moet daardoor een plekje achteruit.

Nog twee nieuwkomers op plaatsen drie en vijf: ‘Schumacher’, de documentaire over de Formule 1-legende die sinds 2013, toen hij bij een zwaar ski-ongeval een hersenletsel opliep, helemaal uit het openbare leven is verdwenen. En ‘Kate’, een Amerikaanse actiethriller waarin een huurmoordenares tijdens een job wordt vergiftigd en daarna een race tegen de klok begint om de dader te vinden.

Opvallend: het tweede seizoen van ‘Undercover’ - eerder al te zien op Eén - blijft goed scoren. De serie stijgt zelfs nog drie plaatsen in vergelijking met vorige vrijdag en wisselt van plek met documentairereeks ‘Turning Point’, die weliswaar in de week na de twintigste verjaardag van de aanslagen van 9/11 ook nog steeds goed bekeken is. Voor ‘Clickbait’ en het tweede seizoen van ‘Into the Night’ zit het er ondertussen zo goed als op, wat betekent dat de gemiddelde kwaliteit van de top 10 van volgende week alleen maar kan stijgen.

De Netflix-top 10 van vrijdag 17 september

1. ‘Lucifer’ - seizoen 6

2. ‘La Casa de Papel’ - seizoen 5 - deel 1 (lees onze ★★☆☆☆-recensie)

3. ‘Schumacher’

4. ‘Undercover’ - seizoen 2 (lees onze ★★★★☆-recensie)

5. ‘Kate’

6. ‘Good girls’ - seizoen 4

7. ‘Turning Point: 9/11 and the War on Terror’

8. ‘Clickbait’ (lees onze ★☆☆☆☆recensie)

9. ‘Chicago Med’

10. ‘Into the Night’ (lees onze ★☆☆☆☆recensie)