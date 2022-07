Dochters, dinosaurussen en die droge van ‘Top Gear’: het beste om nu te streamen op Netflix en co

‘Persuasion’

Vanaf 15 juli op Netflix

FILM ‘Pride and Prejudice’, ‘Sense and Sensibility’ en ‘Emma’ zijn dan wel bekendere titels, maar vraag een fan – officiële term: een Janeite – naar zijn of haar meest gekoesterde Jane Austen-boek en groot kans dat het antwoord ‘Persuasion’ luidt. Austen zette met Anne Elliot een zeldzame heldin in de spotlight: een bedeesde en bedachtzame introvert. Haar perikelen: Anne nadert de dertig en is nog steeds niet getrouwd, want haar verwaande familie had de enige man waarin ze ooit interesse in had afgekeurd, maar dan loopt ze hem na jaren weer tegen het lijf en krijgt ze een tweede kans. Netflix geeft het tweehonderd jaar oude ‘Persuasion’ een make-over en hoopt zo op de populariteit van geëmancipeerde kostuumdrama’s zoals ‘Bridgerton’ en ‘Dickinson’ in te spelen. Dakota Johnson uit ‘Fifty Shades of Grey’ zet er een heel andere Anne Elliot neer: een mondige en moderne dame die haar innerlijke monologen met de blik in de camera deelt, zoals Phoebe Waller-Bridge in ‘Fleabag’. Heel wat Janeites reageerden verbolgen op de trailer, maar dat hoeft het kijkplezier niet noodzakelijk te bederven – zeker als je weet dat scenarist Ron Bass ook klassieker ‘Rain Man’ op zijn conto heeft.

Beeld Reporters / Splash

‘Solar opposites’ – seizoen 3

Vanaf 13 juli op Disney+

SERIE Wat als ‘Rick and Morty’ een sitcom zoals ‘The Simpsons’ was? Bedenker Justin Roiland behoudt in ‘Solar Opposites’ de intelligente sci-fi én de doldwaze onderbroekenhumor die zijn animatiereeks ‘Rick and Morty’ zo succesvol hebben gemaakt, maar toomt het nihilisme flink in. De premisse van ‘Solar Opposites’ is zelfs gepikt van de familievriendelijke sitcom ‘3rd Rock from the Sun’: een handvol aliens strandt op onze aardkloot en doet zich weinig overtuigend voor als een modaal gezin in een Amerikaanse woonwijk. De trailer van het derde seizoen belooft dinosaurussen en tieneridolen, bloederige sterfgevallen en bizarre experimenten met vervormingspistolen, en – fans doen een sprongetje in de lucht - meer scènes over De Muur, de geliefde zijverhaallijn over gekrompen mensen in een terrarium. Onze Man over het eerste seizoen twee jaar geleden: ‘‘Solar Opposites’ lijkt inderdaad op ‘Rick and Morty’. So what?’

Beeld Disney+

‘Resident evil’

Vanaf 14 juli op Netflix

SERIE De videogames van ‘Resident Evil’ behoren tot het beste dat het horrorgenre te bieden heeft, maar Hollywood faalt keer op keer om de bloedstollende magie naar het grote scherm te vertalen. Netflix kocht met ‘Resident Evil’ dan ook een kat in een zak: de streamingdienst dacht op de onvoorwaardelijke steun van een trouwe fanbase te kunnen rekenen, maar kreeg bij de release van de met zombies gevulde trailer voornamelijk sarcastische reacties en scherpe boutades als respons. Netflix zou met z’n serie namelijk te veel van de videogames afwijken, door geliefde personages Jill, Chris, Leon en Claire te vervangen door nieuwkomers. Rust er een vloek op ‘Resident Evil’-adaptaties, of slaagt Netflix er toch als eerste in om onder de huid kruipende horror in plaats van plat entertainment af te leveren?

Beeld Netflix

‘Don’t make me go’

Vanaf 15 juli op Prime Video

FILM Een alleenstaande vader (John Cho aka Harold uit de ‘Harold & Kumar’-films) verneemt dat hij terminaal ziek is en neemt zijn tienerdochter mee voor een allerlaatste roadtrip samen, van California naar Florida. Dat levert geen zwaarwichtig drama op, maar een vertederend en hartverwarmend relaas over een man die zijn rebellerende dochter nog zoveel mogelijk levenswijsheden probeert mee te geven, waaronder datingadvies en autorijlessen. Alleen: zij weet niet van zijn tumor of de ware bestemming van deze roadtrip – haar vervreemde moeder – af. De eerste recensies vergelijken ‘Don’t Make Me Go’ met ‘The Bucket List’ en ‘The Fault in Our Stars’, prijzen de geloofwaardige acteerprestaties en waarschuwen voor een polariserend einde.

Beeld Prime

‘L’assasssin de ma fille’

Vanaf 12 juli op Netflix

TRUE CRIME Fransman André Bamberski kreeg in de zomer van 1982 verschrikkelijk nieuws: zijn 14-jarige dochter Kalinka was gestorven tijdens haar verblijf bij stiefvader en Duitse arts Dieter Krombach. De autoriteiten in Duitsland konden de doodsoorzaak niet met zekerheid bepalen en daarmee was deze nochtans verdachte zaak afgesloten. Maar niet voor André, die steeds drastischere stappen nam om dit onrecht te bestrijden. ‘André wist waar de moordenaar van zijn dochter woonde,’ zo getuigt een kameraad in ‘L’assassin de ma fille’, ‘Wat zou jijzelf gedaan hebben, moest het jouw kind geweest zijn?’ Regisseur Antoine Tassin maakte een documentaire over een zaak die Frankrijk en Duitsland 30 jaar heeft beroerd. Zoals dat gaat bij true crime: vermijd de Wikipedia-pagina.

Lees ook Als je kind niet terugkomt na een reis: ‘Ik had liever niet geweten hoe ze gestorven is’

Beeld Netflix

James May: Our Man in Italy

Vanaf 15 juli op Prime Video

Sinds Jeremy Clarkson een Will Smithje deed en een BBC-producer een bloedende lip bezorgde, moet je voor ‘Top Gear’-afgeleide televisie bij Prime Video zijn. James May, de droogstoppel van het olijke trio, heeft er zelfs een plezant reisprogramma lopen. Hij bezocht Tokyo, een samuraizwaardenmaker, een penisfestival en meer in ‘Our Man in Japan’ uit 2020 en zoekt deze zomer naar de geheimen van la dolce vita in ‘Our Man in Italy’. May reist er van Palermo in Sicilië tot de Dolomieten en plukt onderweg wijndruiven, gooit een muntje in de Trevi-fontein, vaart op de kanalen van Venetië, waagt zich – hij kan het niet laten – in een bolide op een racecircuit, probeert tevergeefs een pizza te maken, doet iets vreemd met geiten en leert claxonneren zoals de echte Italianen dat doen. ‘Ik hoop dat deze reeks zo leuk is om te bekijken als het was voor mij om te ervaren,’ aldus May,’ Ik wed van niet.’