Documentairemaker na kritiek prins Laurent: ‘Er was nul communicatie. Een geval van de fameuze Coburgse koppigheid, zeker?’

‘Ze willen me afschilderen als een triest persoon,’ zei prins Laurent vorige week in Humo over ‘Laurent: prins op overschot’, de vierdelige docureeks die momenteel loopt op Canvas. Omdat de makers volgens hem op zoek waren naar sensatie, weigerde hij aan de reeks en het gelijknamige boek mee te werken. Eén van de makers, Niels Vandenbussche, reageert nu op de kritiek van de prins.

NIELS VANDENBUSSCHE «In 2020 heb ik ‘Filip van België: de lange weg naar de troon’ gemaakt, een docureeks over Laurents broer. Filip heeft daar onrechtstreeks aan meegewerkt, onder meer door heel wat getuigen zelf voor te dragen. Er was een zekere betrokkenheid. Nadat ik een jaar in het verleden van Laurent had zitten graven, vond ik het niet meer dan normaal om daarover met hem in gesprek te gaan. Ik volgde opnieuw de geijkte weg en probeerde via het paleis een samenwerking op te starten, maar de prins is nooit op mijn vraag ingegaan - er was nul communicatie. Natuurlijk is dat zijn goed recht, maar het is bijvoorbeeld spijtig dat we nooit in zijn privéarchief hebben kunnen graven. Tja, een geval van de fameuze Coburgse koppigheid, zeker?»

HUMO Bent u nooit gaan joggen rond Villa Clémentine in Tervuren om de prins ‘toevallig’ tegen het lijf te lopen?

VANDENBUSSCHE «Nee, zo werk ik niet. Als iemand niet met me wil praten, respecteer ik dat.»

HUMO Ook Jacques van Ypersele de Strihou, de voormalige kabinetschef van koning Boudewijn en van Laurents vader Albert II, behoort niet tot de 24 getuigen in de reeks: wilde hij u niet te woord staan?

VANDENBUSSCHE «Meneer Van Ypersele wilde alleen via de telefoon met me praten - hij heeft nog nooit met een journalist gesproken voor de camera. De gesprekken op het paleis behoren voor hem tot les secrets de Dieu. Hij is een onwaarschijnlijk discrete man en zal dat blijven tot zijn dood.»

HUMO Toen Humo-journalist Jan Antonissen de prins belde, nam hij wél op. In het interview spaarde hij zijn kritiek op uw werk niet: ‘Waarom moet alles zo negatief? Heel eenvoudig, voor de kijkcijfers.’

VANDENBUSSCHE «Natuurlijk maak ik programma’s voor een zo groot mogelijk publiek. En wat dat negatieve betreft: we hebben echt geprobeerd om een uitgebalanceerd portret van de prins te schetsen, aan de hand van die 24 getuigenissen. Maar de prins heeft nu eenmaal niet de meest stabiele levenswandel gehad, en in zijn hoofd kijken was moeilijk zonder hem zelf te ontmoeten.»

HUMO Mijn dwarskijkende collega (fdba) vond dat je een documentaire als ‘Prins op overschot’ beter 10 jaar na iemands dood kunt maken.

VANDENBUSSCHE «Als ik het daarmee eens was, zou ik er natuurlijk niet aan begonnen zijn. De documentaire van de Britse regisseur Asif Kapadia over voetballegende Maradona is ook verschenen toen die nog leefde. Hetzelfde geldt voor ‘Charlatan’, de Canvas-docu over zanger Arno. En natuurlijk ook voor onze reeks over koning Filip, die ons zelfs een nominatie voor de Ha! van Humo opgeleverd heeft.»

HUMO Is uw beeld van Laurent veranderd door ‘Prins op overschot’ te maken?

VANDENBUSSCHE «Absoluut. Als historicus was ik nooit met het koningshuis bezig geweest, dus voor mij was dit een soort van ontdekkingstocht. Nu heb ik een vollediger beeld van Laurent: hij is niet de clown waar hij vaak voor versleten wordt. Ik zie hem als een soort Icarus, die te dicht bij de zon vloog en is gecrasht.»

HUMO Welk lid van de koninklijke familie mag zich als volgende vermeien in een portret? Delphine Boël?

VANDENBUSSCHE «Mijn volgende project zit nog in de embryonale fase. Veel kan ik er nog niet over kwijt, behalve dat het de 200 jaar omspant die nu al bijna verstreken zijn sinds de stichting van België. Het wordt dus een werk van lange adem.»

HUMO Bonne chance!