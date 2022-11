Documentaires van de week: Michael Palin in Irak, de diplomatie van Emmanuel Macron en één van de mooiste doelpunten ooit

‘Michael Palin: Into Iraq’

Canvas, donderdag 17 november, 21.20

GESCHIEDENIS In 1980 maakte ex-Monty Python Michael Palin zijn eerste reisdocumentaire voor de BBC - een aflevering van de reeks ‘Great Railway Journeys of the World - en in de vier decennia daarna trok de man voor programma als ‘Around the world in 80 days’, ‘Pole to Pole’ of ‘New Europe’ de hele wereld rond. Maar in één land was hij tot nog toe nooit geraakt: Irak. Die leemte heeft hij nu gevuld met ‘Into Iraq’, zijn eerste reisdocumentaire sinds de start van de coronapandemie. In de lente van dit jaar trok Palin naar het oosten van Turkije, waar de Tigris ontspruit, en hij volgde de rivier daarna tot aan de monding in de Perzische golf: een trip van ruim 1500 kilometer die grotendeels door Irak loopt. Het resultaat is een drie afleveringen durende reeks over een land waar de wieg van onze beschaving stond maar dat vandaag ook nog steeds de gevolgen van de oorlog twintig jaar geleden draagt.

‘De slaven van het WK’

Canvas, zaterdag 12 november, 20.10

ACTUA Bij de bouw van de stadions waar binnenkort in gevoetbald wordt, zijn honderden doden gevallen. Deze reportage gaat naar Nepal, waar veel gastarbeiders vandaan kwamen, om te praten met familieleden en teruggekeerde bouwvakkers.

‘Un président, l’Europe et la guerre’

Canvas, zondag 13 november, 20.10

ACTUA Emmanuel Macron nam begin dit jaar het voortouw in de pogingen van Europa om de inval van Rusland in Oekraïne tegen te houden en speelde ook daarna een belangrijke rol in de bemiddeling. Een blik achter de schermen van de Franse diplomatie.

‘WK 1998: het meesterwerk van Dennis Bergkamp’

NPO1, zondag 13 november, 22.03

SPORT Het magazine ‘Andere Tijden Sport’ blikt terug op drie memorabele WK’s van het Nederlandse elftal en keert in de eerste aflevering terug naar het WK van 1998, waar Dennis Bergkamp in de kwartfinale tegen Argentinië een van de mooiste doelpunten ooit maakte.

‘The Children in the Pictures’

NPO2, dinsdag 15 november, 23.13

ACTUA Een speciale eenheid van de Australische politie houdt zich enkel bezig met kinderporno op het internet, en het opsporen van daders en slachtoffers. ‘The Children in the Pictures’ volgt de rechercheurs enkele maanden tijdens hun gruwelijke en uitputtende job.

‘Het grote onbekende’

Eén, donderdag 17 november, 21.30

HUMAN INTEREST Slotaflevering van de reportagereeks van Luc Haekens, waarin de jongeren die hij de afgelopen weken heeft opgezocht op hun woonplaats in het buitenland nu terugkeren naar hun ouderlijke nest.