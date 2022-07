Dode tieners, zeewezens en je reinste tijdsverspilling: dit zijn de meest bekeken Netflix-titels in België

Veel nieuwe titels in de Netflix-top 10, al blijft de top drie wel onveranderd.

Net zoals vorige week voert het vierde deel van ‘Stranger Things’ de lijst aan, voor de derde seizoenen van ‘Manifest’ en ‘The Umbrella Academy’. Daarna duikt er een kwartet nieuwkomers op: ‘Boo, Bitch’, een vermakelijke tienerserie over een meisje dat na haar dood nog even als geest op haar middelbare school blijft rondhangen, de animatiefilm ‘The Sea Beast’, de tegenvallende Spaanse actiereeks ‘La noche más larga’ (‘Je reinste tijdverspilling’ ★½☆☆☆) en het tweede seizoen van ‘Capitani’, een Luxemburgs misdaaddrama waarin een norse en koppige inspecteur de donkere kant van het Groothertogdom onderzoekt.

Heeft ook een plek in de top 10 gekregen, al hoeven we daar niet echt blij om te zijn: ‘Dangerous Liaisons’, een verfilming van Choderlos de Laclos’ beroemde roman die door Onze Man werd omschreven als ‘zó reteslecht dat de schrijver zich zou omdraaien in zijn tombe, ware het niet dat zijn botten in 1815 in zee zijn gegooid’. Voor de vampierreeks ‘First Kill’, het Spaanse ‘Intimidad’ en ‘Man Vs Bee’ van Rowan Atkinson zit het verblijf in de lijst er dan weer op.

De Netflix-top 10 van vrijdag 15 juli

1 Stranger Things - deel 4 (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

2 Manifest - seizoen 3

3 The Umbrella Academy - seizoen 3 (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

4 Boo, Bitch

5 The Sea Beast

6 La noche más larga (lees hier onze ★1/2☆☆☆-recensie)

7 Capitani - seizoen 2

8 Peaky Blinders - seizoen 6 (lees hier onze ★★★★☆-recensie)

9 Dangerous Liaisons (lees hier onze ★☆☆☆☆-recensie)

10 Girl in the Picture (lees hier onze ★★★1/2☆-recensie)