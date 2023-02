Dominique Deruddere slaagt er met ‘The Chapel’ niet in om het potentieel van zijn premisse te benutten

Van Dominique Deruddere, met Taeke Nicolaï, Ruth Becquart en Kevin Janssens

De eerste prijs gaat naar... de kat!

DRAMA Tijdens de Koningin Elisabethwedstrijd is het de gewoonte dat de tien finalisten zich gedurende zeven dagen afzonderen in een luxueus landhuis. Dominique Deruddere zag er, niet onterecht, een prikkelende premisse in voor een langspeelfilm. Wij hoopten persoonlijk al op een claustrofobische thriller waarin de pianisten elkaar à la ‘Reservoir Dogs’ staan te bedreigen met vlijmscherpe pianosnaren. Maar op één opstoot van gitzwarte uitzinnigheid na (Kevin Janssens die iets memorabels doet met een kat), blijft ‘The Chapel’ hangen op het niveau van een ietwat fantasieloos psychologisch drama. Er wordt niet slecht geacteerd, maar vergeleken met Hanekes ‘La pianiste’ en het recent uitgekomen ‘La ligne’ – nog twee drama’s over slopende muzikale ambitie – ontstaat de indruk dat de cineast het potentieel van zijn premisse nooit helemaal benut. Overigens markeert ‘The Chapel’ de comeback van een verloren gewaande televisievedette: Fred Brouwers!

Vanaf 8 februari in de bioscoop.