Door het samenvloeien van de Afrikaanse geschiedenis, cultuur en folklore heeft ‘Night of the Kings’ iets weg van een wonderlijke bezwering

Tranceverwekkend toppertje uit Ivoorkust.

In een midden in de jungle gelegen gevangenis, waar niet de cipiers maar de gevangenen de plak zwaaien, breekt de Nacht van de Rode Maan aan. Op bevel van de dangoro, de aan een zuurstoffles vastgeklonken chef, dient de kersverse bajesklant Roman als een soort Sjeherazade een verhaal te vertellen dat de hele nacht duurt, zoniet zal hij sterven. Eerst waan je je in een bikkelharde gevangenisfilm, maar zodra Roman zijn verhaal aanvat – verwacht onder meer een prachtig verfilmd duel tussen twee tovenaars! — beginnen de Afrikaanse geschiedenis, cultuur en folklore samen te vloeien tot een film die iets weg heeft van een bezwering. ’t Is alsof het ons, westerlingen, heel even wordt gegund om samen met de acteurs — die zich tussen de gevangenismuren geregeld overgeven aan bevreemdende choreografieën — deel te nemen aan een oeroude ceremonie in de nacht. Wonderlijk.

Vanaf 6 oktober in de bioscoop.