‘Door mijn zwangerschap had ik eindelijk supergrote borsten: féést!’

Vanavond zendt Play4 de laatste aflevering van het uiterst vermakelijke en licht gestoorde ‘F*** you very, very much uit’. Humo strikte de actrices achter de drie ‘befkes’, Frances Lefebure, Evelien Bosmans en Daphne Wellens en vroeg hen of de 7 Hoofdzonden ook in hun echte leven zo overvloedig aanwezig zijn. ‘Liever drie keer kort seks dan één keer lang. Er zijn mensen die uren op elkaar liggen: saai!’

Frances Beeld Johan Jacobs

Frances Lefebure: ‘Ik heb de neiging om verslaafd te zijn aan mijn relaties’

In ‘F*** you very, very much’ speelt Frances Lefebure (33) de ietwat nonchalante An ‘Bakkie’ Ceulemans die haar lief plotsklaps dumpt en nadien het vrijgezellenleven induikt. Een leven waar de actrice in het echte leven van zou gruwelen: ‘Ik zou géén goede single zijn. Casual daten, af en toe een onenightstand: voor mij is dat superverwarrend. Na een onenightstand zou ik meteen verliefd worden en een relatie willen.’

Beeld Diego Franssens

Evelien Bosmans: ‘Fysieke trouw vind ik minder belangrijk’

Voor Evelien Bosmans (32) was haar rol als Floor ‘Flo’ De Keyser haar comeback, of toch haar eerste grote tv-rol sinds ze een zoon kreeg met haar ex-vriend Jonas Van Geel. Een biecht dringt zich op. ‘Ik wéét dat acteren vissen naar liefde is. Maar ik werk eraan.’

Beeld Johan Jacobs

Daphne Wellens: ‘Zonder alcohol had ik veel minder seks gehad in mijn leven’

In ‘F*** you very, very much’ is Daphne Wellens’ (33) personage Violet wel érg onderhevig aan de zwaartekracht: Violet verliest zich in een affaire, slobbert elke fles witte wijn in haar nabijheid ongenadig leeg en lijkt vergeten hoe ze eerlijk kan zijn tegen haar twee hartsvriendinnen. Vinkt Wellens zelf ook zo vlot de hoofdzonden af? ‘Van onenightstands werd ik zelfzeker, want dan is er alléén de lust en alléén de seks.’

‘F*** you very, very much’, maandag 11 april om 21.45 op Play4