Drag-queen Sammy Mahdi: ‘Vandaag willen ze drag-shows verbieden, morgen het homohuwelijk’

‘The Masked Singer’, maar dan anders. In de eenmalige VTM-show ‘Make Up Your Mind’ werden vijf BV’s opgedirkt tot drag-queens. De last woman standing bleek de in het feloranje gesnoerde Cindy Envy. Zeg dat eens luidop: Cin-dy-En-vy. Juist, wie anders dan CD&V-voorzitter Sammy Mahdi kon onder die laag make-up verstopt zitten?

HUMO Wat ik niet meer had verwacht nog te zien in dit leven: een CD&V-voorzitter op reuzehoge hakken.

SAMMY MAHDI «Die schoenen waren een marteling! Ik heb oneindig veel respect gekregen voor vrouwen, want niet enkel je voeten zien af: mijn benen tintelden nog dagenlang na, van mijn kuiten tot mijn billen.»

HUMO Was je moeilijk te overtuigen om mee te doen?

MAHDI «Nee. De uitnodiging kwam in een periode dat de Amerikaanse staat Tennessee een verbod op dragshows instelde, terwijl dit programma in Italië werd afgevoerd. Ik wilde een statement maken door mee te doen.»

HUMO Ook bij ons beroeren drag-shows de gemoederen, ben je bang voor negatieve reacties?

MAHDI «Nee. We mogen extreem-rechtse roepers op Twitter onze wereld niet laten domineren. Vandaag willen ze drag-shows verbieden, morgen het homohuwelijk. We mogen onze verworven vrijheden niet als verworden beschouwen.»

'Make up your mind' Beeld VTM

HUMO Om die boodschap kracht bij te zetten, ging je meteen aan de haal met de overwinning.

MAHDI «Dat was een leuke extra. Wat een fantastisch idee ook om de trofee te laten uitreiken door een opgetutte Jan Mulder. Chapeau dat hij dat durft, als 78-jarige man uit de macho voetbalwereld!»

HUMO Je bent niet de eerste partijvoorzitter in een shiny floor show op VTM: Conner Rousseau (Vooruit) deed mee aan ‘The Masked Singer’ als Konijn.

MAHDI «O ja, ik werd ook weer constant verdacht tijdens het afgelopen seizoen, maar het is niet de bedoeling om zomaar aan elk programma mee te doen. Ik heb ook nog een drukke job (lacht).»

HUMO Dus we zullen je nieuwe alter ego niet meer te zien krijgen in de toekomst?

MAHDI «Cindy zal niet aanschuiven in ‘De zevende dag’, als je daarop doelt. Alhoewel dat niet slecht zou zijn voor de kijkcijfers (lacht).»

HUMO Hoe heeft Nawal, je kersverse wederhelft, dit avontuur beleefd?

MAHDI «Eén keer heb ik haar een aantal van Cindy’s moves geshowd, maar toen rolde ze net niet over de grond van het lachen. Voor het vervolg heb ik haar dus maar laten wachten tot de uitzending op tv.»

HUMO Pamuk, je lieftallige chowchow, zag je ongetwijfeld wel elke avond repeteren voor de spiegel?

MAHDI «O, nee! Pamuk herkende me niet zonder mijn baard – excuseer, baardje. Het arme beest had geen idee wie ik was en blafte de hele buurt bij elkaar.»