Drie ‘Pinocchio’-films in drie jaar tijd, maar welke is de beste?

Een kleine anderhalve eeuw na het verschijnen van het boek en tachtig jaar na de klassieke Disneyfilm wagen maar liefst drie filmmakers zich aan het verhaal over de houten pop met de lange neus. In 2020 verscheen een duistere Italiaanse film, begin dit najaar kwam een Disney liveactionfilm uit en deze week verschijnt 'Pinocchio' op Netflix.

3. ‘Pinocchio’: een door een sliert van melige zedenlesjes ontsierde miskleun

2022 /Disney / regie: Robert Zemeckis / ★☆☆☆☆

“Hoe verder de reis van Pinocchio vordert, hoe klaarder het wordt dat Zemeckis het heeft gepresteerd om vrijwel alle magische elementen uit de oorspronkelijke fabel te massacreren. (...) In één van de gênantste taferelen die we de laatste maanden op een scherm hebben aanschouwd, zet de met een vuistdik Italiaans accent bazelende Hanks het als een hansworst in een nachthemd op een zingen en dansen: ‘Pinocchio, Pinocchio! Holy smoke-io!’. Kijk, er zijn veel dingen die we u níet toewensen: hoge energieprijzen, een burnout, vocht in uw kelder, een lege koekendoos. Maar wat we u het mínste van al toewensen, is de gruwelaanblik van Tom Hanks die in ‘Pinocchio’ de horlepijp danst.” Lees de volledige recensie.

2. ‘Pinocchio’: Way to go, Pin!

2022/ Netflix / regie: Guillermo del Toro / ★★★½☆

“Guillermo del Toro heeft ‘Pinokkio’ verfilmd! En de grootmeester van ‘Pan’s Labyrinth’ heeft zichtbaar zijn duistere verbeelding in het verhaal gelegd: de blauwe fee heeft uiterlijk meer weg van de alien uit ‘Species’ dan van een sprookjesfiguur. En naar het einde toe groeit de vertelling meer dan ooit uit tot een ontroerende allegorie over sterfelijkheid. Kwam de afschuwelijke versie met Tom Hanks tot stand met CGI, dan werkte del Toro - heel passend - met échte poppen die via de wonderlijke stopmotiontechniek tot leven werden gewekt. De meest ingrijpende twist is dat de actie werd verplaatst naar de donkere jaren 30: in het dorp marcheren fascisten rond, de houten held verzeilt in een militair jeugdkamp voor patriottische ezels, en in een musicalnummer zet Pinokkio zelfs Il Duce te kakken.”

1. ‘Pinocchio’: Way to go, Pin!

2020 / regie: Matteo Garrone / ★★★½☆

Kijk eens, kinderen, wie zijn steeds langer wordende neus in de cinemazalen laat zien: Pinocchio, de door de oude Geppetto (de voor één keer draaglijke Roberto Benigni) uitgesneden houten pop met het rode hoedje en het kostuumpje van beddengoed! Matteo Garrone (‘Gomorra’, ‘Dogman’) grijpt in zijn overtuigende live action-versie terug naar het oorspronkelijke, voor volwassenen bedoelde boek van Carlo Collodi, wat resulteert in een duistere trip die heel ver afstaat van de leuke versie van Walt Disney of van de geliefde Japanse animatieserie uit de jaren 70. Sommige figuren zijn zó creepy en sommige beelden zó eng dat ze de volgende nachten zullen terugkeren in de angstdromen van de kinderen in de zaal, maar dat hoort zo, want zijn het niet de donkere sprookjes die ons leren griezelen? En dan is het nu uitkijken naar de in de pijplijn zittende versies van Guillermo del Toro en Robert Zemeckis.