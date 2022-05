‘Drie verhaallijnen, elk met hun eigen toon, die met elkaar zijn verweven: dit is onze ‘Game of Thrones’’

Abonnees nemen in dichte drommen de vlucht, 150 werknemers worden aan de deur gezet, ‘Emily in Paris’ krijgt twéé extra seizoenen: er valt de jongste tijd weinig positief nieuws te rapen bij Netflix. Maar het tij kan keren, dankzij de langverwachte comeback van één van de grootste successen van de streamingdienst: ‘Stranger Things’, dat in het vierde seizoen de eindsprint richting grote finale inzet. ‘Vergelijk het met de films van Harry Potter: die werden ook alleen maar donkerder.’

Dat ze geduld moeten oefenen, zijn de fans van ‘Stranger Things’ intussen wel gewend: nadat de reeks in 2016 was uitgegroeid tot een wereldhit, was het steeds langer wachten op een vervolg. In het eerste seizoen van de nostalgische horrorserie maakten we kennis met enkele tieners die in het Amerikaanse stadje Hawkins te maken krijgen met bovennatuurlijke fenomenen uit de parallelle wereld, The Upside Down. Daarna was het vijftien maanden wachten op een tweede seizoen, het derde was bijna twee jaar in de maak en voor het nieuwe, vierde seizoen werd zelfs bijna drie jaar uitgetrokken. En dan nog krijgen degenen die reikhalzend uitkijken naar de avonturen van Eleven, Will en Mike niet alles in één keer te zien: Netflix heeft deze jaargang, die uit negen afleveringen bestaat, in tweeën gehakt. Het eerste deel verschijnt deze week, het tweede begin juli.

De reden voor die wel erg lange pauze? De pandemie, of wat had u gedacht. Corona sloeg toe in het voorjaar van 2020, net op het moment dat de opnames voor het nieuwe seizoen weer op gang kwamen. De productie moest een paar maanden worden stilgelegd en daarna waren de veiligheidsmaatregelen zo strikt dat alles meer tijd in beslag nam dan gepland. Maar ook zonder corona had ‘Stranger Things 4’ moeiteloos het record van het vorige seizoen gebroken, geven broers en bedenkers Matt en Ross Duffer toe.

Beeld Netflix

MATT DUFFER «Het was een perfect storm. De impact van de coronamaatregelen – die absoluut noodzakelijk waren – was nog groter omdat het vierde seizoen ook veruit het meest ambitieuze is tot nog toe. Het verhaal speelt zich niet alleen meer af in Hawkins. Joyce Byers (gespeeld door Winona Ryder, red.) en haar familie zijn op het einde van het derde seizoen weggegaan en wonen nu in Californië. Dat gaf ons de kans om eens zo’n typische Amerikaanse buitenwijk zoals je die in ‘E.T.’ ziet als decor te gebruiken, wat we altijd al wilden doen. Agent Hopper zit dan weer in Rusland, en natuurlijk zijn er ook personages die wél in Hawkins gebleven zijn. Drie verhaallijnen, met een heel verschillende toon, die toch met elkaar verbonden en verweven zijn: we hebben al vaak de grap gemaakt dat ‘Stranger Things 4’ zowat onze ‘Game of Thrones’ is (lacht).»

ROSS DUFFER «Na de finale van seizoen drie wisten we dat het vervolg moeilijker zou worden, maar we hebben ons pas gaandeweg gerealiseerd hoe complex het allemaal was. Door de verschillende locaties, maar ook door wat we allemaal wilden vertellen. Het vierde seizoen gaat voor ons ook over onthullingen, over antwoorden geven op de vragen waar het publiek al sinds de start mee zit. Bijvoorbeeld over wat er nu precies aan de hand is met de wereld van The Upside Down in Hawkins. Om dat goed te doen, hadden we tijd nodig.»

MATT «Maar de crew die deze reeks maakt, is wel redelijk klein gebleven: we werken niet met een dozijn executive producers die alles overschouwen. Samen met een paar vertrouwelingen doen we het grootste deel zelf: schrijven, regisseren, monteren... Vandaar dus het lange wachten. In ruil krijgen de fans wel een langer seizoen: geen enkele aflevering is deze keer korter dan een uur.»

Beeld Courtesy of Netflix

– ‘Stranger Things 4’ is niet alleen het ingewikkeldste seizoen tot nog toe, maar ook het donkerste. De cast liet al doorschemeren dat er veel meer horror in zit dan vroeger, en er duikt een nieuw personage op dat doet denken aan Freddy Krueger, de monsterlijke verschijning uit de horrorklassieker ‘A Nightmare on Elm Street’.

ROSS «‘Stranger Things’ wordt elk seizoen donkerder omdat de personages ouder worden. Toen we de reeks destijds gingen pitchen bij Netflix, zeiden we dat ze moesten denken aan ‘The Goonies’ of ‘E.T.’, die typische familiefilms uit de jaren 80. Maar de kinderen in de serie zijn ondertussen pubers, die zelf ook niet meer geïnteresseerd zouden zijn in onschuldige avonturen. Dus gingen we automatisch dichter aanleunen bij ‘A Nightmare on Elm Street’ of ‘Halloween’. Vergelijk het met de boeken en films over Harry Potter: die werden ook donkerder naarmate Harry en zijn vrienden opgroeiden.»

MATT «Nu, iedereen kan met een gerust hart kijken, hoor. Het is donker, maar het blijft grappig en charmant.»

– Ondertussen is bekend dat ‘Stranger Things’ afsluit met het vijfde seizoen, dat ergens in 2026 zal uitkomen.

MATT (lacht) «Toch iets vroeger, hoop ik. Maar ik ben blij dat we ‘Stranger Things’ kunnen afronden zoals we het in gedachten hadden. Zeven jaar geleden hebben we het verhaal in grote lijnen uitgeschreven, en toen hebben we tegen de mensen van Netflix gezegd dat alles vier à vijf seizoenen in beslag zou nemen. Afronden in seizoen vier bleek uiteindelijk niet haalbaar, maar we weten hoe het einde en de weg ernaartoe eruitzien.»

ROSS «Dat was één voordeel van de pandemie: die extra tijd hebben we kunnen gebruiken om uit te tekenen hoe we ‘Stranger Things’ het best kunnen afronden en hoeveel afleveringen we nog nodig hebben.»

– Het werd sowieso tijd. Seizoen vier speelt zich af in 1986, en in 1988 wordt Winona Ryder wereldberoemd dankzij ‘Beetlejuice’, een film die de personages in ‘Stranger Things’ zeker zouden gaan bekijken.

MATT «Ja, dat was voor ons de onzichtbare grens: het moment waarop Winona haar doorbraak beleeft (lacht).»

ROSS «Eigenlijk is dat de laatste scène: de jongens en meisjes die in de bioscoop naar ‘Beetlejuice’ gaan en haar op het scherm zien, waarna hun hoofden ontploffen (lacht).»

– En is het na seizoen vijf echt voorbij, of zijn er plannen voor bijvoorbeeld een spin-off over Eleven, het meest tot de verbeelding sprekende personage uit de reeks?

ROSS «Er zijn geen plannen, wel ideeën. Maar de lat ligt erg hoog. Het moet aanvoelen als iets nieuws, niet iets waarin we herhalen wat we in ‘Stranger Things’ hebben gedaan: dat heeft geen zin.»

MATT«Zelfs na het vijfde seizoen zullen we het gevoel hebben dat we te vroeg gestopt zijn, en dat we nog meer te vertellen hebben. Maar ik denk dat het beter is om zo te stoppen dan om voort te doen tot alle inspiratie op is.»

Bekijk hier de trailer:

‘Stranger Things’ – seizoen 4 (deel 1) - Vanaf 27 mei op Netflix