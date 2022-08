Drugslunches, arrestaties en een relatie met een 16-jarige prostituee: het leven van John McAfee verfilmd door Netflix

Nu te zien op Netflix: ‘Running with the Devil: The Wild World of John McAfee’, de reconstructie van de handel en wandel van de oprichter van computer- en netwerkbeveiligingsbedrijf McAfee. Het opmerkelijke, woelige leven van John McAfee eindigde 23 juni 2021 in een gevangeniscel in de buurt van Barcelona, waar de 75-jarige Amerikaan zich ophing. De softwarepionier die een van de eerste antivirusprogramma’s voor computers maakte, zou aan de Verenigde Staten worden uitgeleverd voor belastingontduiking.

Hij zat net twaalf dagen vast in een gevangenis dichtbij Barcelona toen John McAfee op 15 oktober 2020 een tweet de wereld in stuurde. ‘Ik ben tevreden hier. Ik heb vrienden. Het eten is goed. Alles is prima. Als ik mezelf à la Epstein ophang, dan zal dat niet mijn schuld zijn.’ Daarmee refereerde hij aan de zelfmoord van de Amerikaanse zakenman Jeffrey Epstein van een jaar eerder, terwijl die in een cel in afwachting was van zijn proces voor (onder andere) misbruik van minderjarige meisjes.

Ruim acht maanden later werd de 75-jarige McAfee hangend in zijn Catalaanse cel aangetroffen. Het gebeurde op de dag dat Spaanse rechters hadden besloten dat hij mocht worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij in Tennessee gezocht werd voor belastingontduiking en hem een veroordeling tot enkele tientallen jaren cel boven het hoofd hing.

Denkt u aan zelfmoord of maakt u zich zorgen om iemand? Neem dan 24/7 gratis en anoniem contact op met Zelfmoordlijn1813 of chat op Zelfmoord1813.be

‘Deze acht maanden in de gevangenis in Spanje zijn vooral zwaar geweest voor zijn gezondheid, zowel mentaal als fysiek, en ook financieel, maar hij zal de waarheid tegen de machthebbers blijven zeggen’, had zijn vrouw Janice afgelopen weekeinde, ter gelegenheid van Vaderdag, nog geschreven. McAfee zou in totaal 47 kinderen, 61 kleinkinderen en 18 achterkleinkinderen hebben, zei hij zelf, maar zoals bij veel van zijn beweringen en merkwaardige leven kunnen daar vraagtekens bij worden geplaatst.

Drugsverslavingen

Zelf werd hij in 1945 kort na de oorlog geboren op een Amerikaanse basis in Groot-Brittannië, als zoon van een Amerikaanse soldaat en een Britse vrouw. In Virginia, waar het gezin was gaan wonen, schoot zijn gewelddadige vader, die hem regelmatig zou hebben mishandeld, zichzelf dood toen John 15 jaar was. Het was het begin van een periode van drugsverslavingen, die hij ook nog had toen hij in 1987 wereldfaam zou verwerven.

Als een van de pioniers maakte en verspreidde hij zijn eigen antivirussoftware, VirusScan van McAfee, aanvankelijk via het Bulletin Board System, de voorloper van Internet. In Silicon Valley werd zelfs tijdens de lunch op kantoor drugs gebruikt, vertelde hij later. Zelf deed hij ze uiteindelijk in de ban, en naar eigen zeggen was hij de laatste dertig jaar clean.

De gevangenis waar McAfee gevangen werd gehouden. Beeld AP

Niet dat zijn leven daarmee over gebaande paden ging, is het beeld dat ontstaat uit de tientallen reportages die over en met hem zijn gemaakt. Nog voordat McAfee in 2010 voor 4,68 miljard dollar (3,92 miljard euro) aan Intel was verkocht (John zelf was al in 1994 voor ongeveer 100 miljoen dollar uit zijn bedrijf gestapt), was dat leven een opeenvolging van juridische gevechten, vluchten voor justitie, luxueuze ballingsoorden met prostituees en een constante reeks beschuldigingen tegen ‘corrupte’ overheden overal in de wereld.

Prostituee

De meest opmerkelijke episode vond in 2012 plaats in Belize, waar hij toen al vijf jaar woonde, aanvankelijk om er in een laboratorium ‘de chemische communicatie tussen bacteriën’ te laten onderzoeken en zo mogelijk nieuwe antibiotica te ontwikkelen. Hij kreeg er een relatie met een 16-jarige prostituee, die tijdens een ruzie met een wapen op hem schoot maar hem miste, zo vertelde zij in 2013 tegen de BBC. Het stel bleef bij elkaar, tot McAfee halsoverkop naar het naburige Guatemala vluchtte.

Dat was toen de politie van Belize zich bij zijn villa op het eiland Ambergris Caye meldde om hem te ondervragen over de gewelddadige dood van zijn buurman Gregory Faull, die thuis met een kogel in zijn voorhoofd was aangetroffen. De buurman had een klacht ingediend tegen de vele agressieve honden van McAfee. Twee van die honden werden even later vergiftigd aangetroffen. ‘Ik kende de buurman nauwelijks, we hebben in vijf jaar vijftien woorden met elkaar uitgewisseld. Ja, hij klaagde weleens over mijn honden’, zou McAfee later zeggen.

McAfee in 2019 in Cuba. Beeld Reuters

Hij vluchtte, legde hij uit, omdat hij bang was dat de autoriteiten van Belize hem zonder een eerlijk proces voor lange tijd achter de tralies zouden zetten, want hij had de overheid al herhaaldelijk van corruptie beschuldigd. In Guatemala werd hij gearresteerd en uitgezet naar de VS, waar een dochter van de vermoorde buurman nog een claim tegen hem indiende, maar McAfee is nooit formeel in Belize aangeklaagd voor de dood van Faull.

Cryptomunten

Reizend over de halve wereld en via sociale media legde John McAfee zich sindsdien toe op het promoten van cryptomunten. Volgens de fiscus in Tennessee zou hij daarvoor 23 miljoen dollar (19,2 miljoen euro) hebben ontvangen, inkomsten die hij niet zou hebben aangegeven bij de belasting. In juli vorig jaar zette Interpol hem daarvoor met ‘code rood’ op de lijst van meest gezochte mensen door de FBI. McAfee zelf was een jaar eerder uit de VS vertrokken.

In die periode werd hij in de Dominicaanse republiek gearresteerd omdat de politie daar wapens op zijn jacht aantrof, maar hij werd niet vervolgd. Vanaf Cuba liet hij via zijn constante stroom aan tweets weten dat hij om ‘ideologische redenen’ al acht jaar geen inkomstenbelasting had betaald.

Vorig jaar situeerden de opsporingsdiensten hem in Catalonië, nadat uit enkele van zijn selfies op sociale media was gebleken dat hij in de buurt van badplaats Salou verbleef en hij zich voortdurend had beklaagd over de Spaanse mondkapjesplicht in de buitenlucht. Hij kon daarvandaan ongehinderd door Europa reizen, al werd hij in Duitsland aangehouden omdat hij weigerde een mondkapje te dragen. In plaats daarvan bond hij een vrouwenslipje voor zijn mond.

McAfee getuigde enkele weken geleden via een videoverbinding tijdens een zitting over zijn uitlevering. Beeld AP

Zijn laatste arrestatie, op 3 oktober vorig jaar, blijkt de definitieve geweest te zijn. Toen hij om half tien ’s morgens op het vliegveld van Barcelona een vlucht naar Istanboel wilde nemen, werd het internationale opsporingsbevel hem fataal. Letterlijk, uiteindelijk. Zijn Spaanse advocaat bevestigde gisteren dat het om zelfmoord ging. Maar mede naar aanleiding van de genoemde tweet over Epstein zorgde zijn dood voor een grote stroom aan berichten met samenzweringstheorieën, omdat McAfee al eens had laten weten over ‘gevoelige informatie over corrupte overheden’ te beschikken.

McAfee zelf zei dat zijn vervolging een politieke reden had, omdat hij had aangekondigd voor de tweede maal te willen proberen zich kandidaat te stellen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De eerste keer, via de Libertarische partij, werd een mislukking.

(AD)