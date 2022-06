Dunken de ‘Belgian Cheaters’ zich naar de wereldtitel 3x3? ‘Te zot voor woorden’

Gerede kans dat het bebrilde hoofd van Ben Weyts zo nu en dan in beeld zal verschijnen, maar laat dat u er vooral niet van weerhouden om deze week op Sporza af te stemmen voor het wereldkampioenschap 3x3 basketbal. Dat speelt zich, van vandaag tot en met zondag, op de Antwerpse Groenplaats af: vaste analist Dennis Xhaët (u kent hem van ‘Café De mol’) komt dus met de fiets.

DENNIS XHAËT «Het klassieke basketbal zal wel altijd mijn grootste liefde blijven, maar sinds ik vorig jaar voor Sporza het 3x3 op de Olympische Spelen heb mogen becommentariëren, ben ik het blijven volgen. Het was een fantastische ervaring, wat er natuurlijk ook mee te maken had dat de Belgische heren, de 3x3 Lions, zoveel succes hadden.»

HUMO Op het WK worden de Lions gezien als outsiders, niet als favorieten.

XHAËT «Ik vind dat ze wél tot de favorieten behoren. Team Antwerp – dat vrijwel samenvalt met de nationale ploeg – heeft dit jaar bijzonder mooie dingen laten zien in de World Tour. En inmiddels zijn die mannen nog meer op elkaar ingespeeld dan tijdens de Spelen. Bovendien zijn twee leden van de Lions, Raf Bogaerts en Thibaut Vervoort, inmiddels profs, waardoor ze zich voor de volle 100 procent op dit WK hebben kunnen toeleggen.»

HUMO De mannenploeg wacht wel nog altijd op een uitspraak in een fraudezaak: in de aanloop naar de Spelen zouden ze fictieve toernooien hebben georganiseerd om punten te sprokkelen. Wat is het worstcasescenario?

XHAËT «Geen idee. ’t Is eigenlijk te zot voor woorden, maar een jaar na de Spelen weet niemand hoe ver men met het onderzoek staat. Nog los van de grond van de zaak – voor de goeie orde: er lijken inderdaad enkele zaken gebeurd te zijn die niet helemaal koosjer waren – is het toch weer typisch dat het allemaal zo lang duurt. Al zou het pas echt het toppunt zijn als de dag voor het WK ineens een uitspraak valt. In ieder geval gaan de Lions goed om met die donkere wolk die daar maar blijft hangen. Thibaut Vervoort, die overigens geen ploeglid was in de periode waar het over gaat, lachte er in ‘De Container Cup’ zelf mee: ‘Je hebt de Belgian Cheetahs; onze bijnaam is nu de Belgian Cheaters’.»

HUMO Hoe schat je de kansen in van de 3x3 Cats?

XHAËT «Da’s koffiedik kijken, omdat dat project nog maar net op poten gezet is. Becky Massey en Julie Vanloo zijn uitstekende basketters, maar het valt nog te bezien of ze even goed in een 3x3-setting tot hun recht komen. De vrouwen staan ook maar 45ste op de wereldranglijst, terwijl de mannen plek 4 bezetten. Ze zijn dus sowieso underdogs, die alleen maar kunnen verrassen.»

HUMO De hamvraag nog: hoe spreken we 3x3 uit? Drie maal drie? Of three ex three?

XHAËT (lacht) «Het tweede, maar dat is voor een Belg bijna ondoenbaar om correct uit te spreken. Ik ga het tijdens mijn analyses zeker één keer proberen, beloofd, maar verder zal ik het bij drie maal drie houden.»

