Programma’s waarin gezinsleden lukraak vervangen worden door buitenstaanders zijn vaste prik op het bewegende behang. Uit die naastenwissel, al dan niet bij Nacht und Nebel uitgevoerd, resulteert immers onveranderlijk een clash der beschavingen. Of op zijn minst: een spanning tussen danig verschillende niveaus van beschaving. Als de bepalende krachten achter zo’n programma ook nog van kwade wil verdacht kunnen worden, kan die spanning tussen gastgezin en inwonende vreemdeling zelfs zomaar omslaan in wrijving.

‘Welkom in de familie’ bleef, althans in de eerste aflevering, uit de buurt van enige wrijving. Zulke zelfbeheersing vind ik tegenwoordig al een verdienste, maar in ruil voor die terughoudendheid werd er aan de aloude formule wel een competitief element vastgehangen. Ongevraagd, wat mij betreft, want niet élk programma hoeft vandaag uit te draaien op ‘Wie is het?’. Marktonderzoek heeft ongetwijfeld mijn ongelijk daarin bewezen, aangezien onder toezicht van Julie Van den Steen nu zonder verpinken vijf identiek geklede adolescenten voor het voetlicht traden. Slechts één van hen was de ware Victor. En ja hoor: aan ons weer om uit te maken wie dát dan wel mocht zijn. ‘Als hij zenuwachtig wordt, kan het op zijn darmen slaan,’ lichtte Victors zus al een tip van de sluier. Ik hoopte fervent dat we Victor niet vroegtijdig ontmaskerd hoefden te zien.

In deze onderhand routineuze opdracht stonden we niet alleen: ene Wout zou zelfs een mooie geldsom kunnen overhouden aan het succesvol uitlichten van de rechtgeaarde Victor. Die som diende hij evenwel eerst bijeen te spelen als Victors plaatsvervanger in diens gezin. De gebruikelijke clash der beschavingen kletterde voort uit de vaststelling dat Wout gehuisvest was bij een slagersgezin dat de wekelijkse markten aandeed: een besef dat hem overviel toen de wekker plots twintig voor zes sloeg. Luttele uren daarvoor was Wout nog maar op de hoogte gesteld van zijn deelname door Van den Steen, die zich bij hem thuis op zijn kamer verstopt had. Er kwamen zelfs verborgen camera’s van, wat nu ook weer niet had gehoeven.

Deelnemer Wout mocht even slager spelen op de markt. Beeld VTM

Waarom Wout per se verrast moest worden aangaande zijn deelname in ‘Welkom in de familie’, bleef in het midden. Laat ik het naar waarheid houden op: ‘het kwam de toonvastheid van dit weifelende programma in elk geval niet ten goede’. Ook aan het wedstrijdje dat verwerkt zat in ‘Welkom in de familie’, deugde immers weinig. Hoeveel randinformatie je gaandeweg ook had opgedaan over deze illustere Victor, als je hem als klapstuk maar uit een rijtje te pikken hebt, komt dat volgens mij toch altijd neer op giswerk.

Rond halfweg was ook Bart Kaëll al binnengevallen in dit programma, dat door bloedarmoede duidelijk geen verweer had tegen invallen van externe mogendheden. Een klaar motief voor zijn verschijning kon Kaëll niet voorleggen, buiten dan zijn reputatie als - ik citeer - ‘bekende schlager’. Daarop kon ik het vermoeden niet langer de baas dat de inhoud van ‘Welkom in de familie’ meer op vrije associatie steunde dan gezond was.

Aan het eind werd de juiste Victor alsnog gevonden. De ware identiteit van dit programma, echter, was ook dan nog altijd een raadsel.