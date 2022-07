Dwarskijker: Mick Jagger verdiende een betere premature uitvaart dan ‘My Life As a Rolling Stone’

BBC 2 is Canvas voor mensen met een stijve bovenlip die superieure smaak combineren met een hang naar diepgang en een slechte rug, dus zat ik gisterenavond kreunend maar vol verwachting nog eens voor de treurbuis. Om weer voor de zoveelste keer te beseffen dat ik mijn tijd verscheten had, na zestig taaie en saaie minuten over het leven van de man die ze in de inleiding al eerbiedig ‘sir’ Mick Jagger noemden waarmee de toon helemaal gezet was.

My Life As a Rolling Stone was een vakkundig gemaakte maar kritiekloze hagiografie over een schoffie met een adellijke titel, en een laudatio door generatiegenoten van Tina Turner tot Rod Stewart. Maar die hoorde je alleen, niemand kwam in beeld: het was de one man show van vader Jagger, die van de 60 minuten er ook 59 pontificaal het scherm vulde.

Het leidde snel tot een grote saaiheid en neigde vaak naar een vals sérieux wat, gezien het onderwerp, toch een schier Olympische prestatie is. “Alle mythes worden zo dikwijls herhaald tot iedereen denkt dat ze waar zijn”: de openingswoorden van de man met het gezicht van plasticine klopten als een bus, maar na afloop bleek dat geen enkele mythe over hemzelf doorprikt werd.

Wel poneerde hij, in een moment van zeldzame bescheidenheid, dat zijn stem helemaal nietuitzonderlijk is, maar wel herkenbaar en sterk : ‘ik kan gelukkig nog alle noten zingen die ik op “mijn 19de haalde’. Rock gaat over persoonlijkheid, niet over virtuositeit” zei Chrissie Hynde daarop terecht: “als je een perfect stem zoekt dan ga je maar naar de opera.”

Je ziet hoe de geaffecteerde negentienjarige al heel bewust met de media speelt en vroeg het belang van televisie beseft: in de jaren zestig waren de Britse straten leeg op vrijdagavond, want iedereen zat naar Ready Steady Go te kijken. De Stones bestudeerden de camerastandpunten en repeteerden harder voor hun tv-optredens dan voor concerten en Jagger keek zijn danspasjes af van Tina Turner.

Na hun tomeloze opgang kwam er op het eind van de jaren zestig de klad in: de door de Glimmer Twins vakkundig buitengesloten Brian Jones stierf en op het Altamont-festival vielen doden, met dank aan de security, in handen van stonede Hell’s Angels. De drugs maakten het allemaal nog erger.

De groep ging op de vlucht, niet voor de drugshonden maar wel voor de belastingen; dat was de prozaïsche reden van de verhuis naar Frankrijk in 1972. Jagger besefte dat hij nog veel meer dan vroeger zelf de touwtjes in handen moest nemen en deed dat ook, met verve. Het was de start van Rolling Stones Inc, waarbij dat laatste woord vooral op hun inkomen sloeg. HIj maakte van de Stones een merk dat naast de andere grote wereldmerken kan staan en gebruikte daar trucs voor die hij ongetwijfeld had opgestoken tijdens zijn korte passage bij de London School of Economics.

De Stones zijn dankzij hun handige voorman de enige band ter wereld die genoeg hebben aan hun logo, hun shows zijn visueel ongeëvenaard, met steeds grotere en indrukwekkende podia die ze zelf ontwierpen: ook iets waarmee ze eerst waren. Teleurstellend is de deelname van de andere leden: wat losse quotes van Wood en Richards. Geen spoor van Wyman of Watts.

“He is a very honourable man under all that crap”, zegt Keith en hij lacht rochelend. En hij houdt de band samen. Maar hij verdiende wel een betere premature uitvaart dan deze.