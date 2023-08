Ebon Moss-Bachrach uit ‘The Bear’: ‘Ik doe aan touwtjespringen op de set, zodat ik opgefokt en bezweet aan elke scène begin’

‘‘The Bear’ is een achtgangenmenu van het hoogste niveau,’ schreef Onze Man over het eerste seizoen van de dramaserie over een noodlijdende broodjeszaak. Dertien Emmy- nominaties bevestigden dat Humo het bij het rechte eind had. Ebon Moss-Bachrach (46), die kans maakt op een beeldje voor zijn rol als cousin Richie, blikt vooruit op het tweede seizoen, dat vanaf 2 augustus te zien is op Disney+.

HUMO Ik had een luchtige serie over lekker eten verwacht, maar ‘The Bear’ maakt de stress van een restaurantkeuken bijzonder voelbaar.

EBON MOSS-BACHRACH «Dat hoor ik wel vaker. In ‘The Bear’ neemt de succesvolle chef-kok Carmy het sjofele familierestaurant van zijn broer Michael over, die uit het leven is gestapt. Ik speel Richie, Michaels beste vriend. Terwijl ze hun verdriet verwerken, proberen ze de zaak samen draaiende te houden.

»‘The Bear’ toont het alledaagse leven in een broodjeszaak perfect. Ik kan niet meer op restaurant gaan zonder bedankt te worden door koks en obers: ‘Hollywood romantiseert ons bestaan doorgaans, maar dankzij jullie voelen we ons écht begrepen,’ zeggen ze. En ook: ‘Hier, een stukje taart als beloning.’ Kan ik wel aan wennen, ja.»

HUMO Wat brengt het tweede seizoen?

MOSS-BACHRACH «Hetzelfde, maar anders. De broodjeszaak is gesloten voor renovatie, wat ons de kans biedt om het leven buiten de keuken te tonen. Je zult Richie, Carmy en de andere koks beter leren kennen.»

HUMO Richie doet van alles in het restaurant, behalve koken. Jij hebt dus geen kookopleiding moeten volgen, in tegenstelling tot de rest van de cast.

MOSS-BACHRACH «Godzijdank! Mijn job in ‘The Bear’ is simpel: ik rook sigaretten en ik roep tegen mensen. Ik ben van nature een kalm persoon, dus het doet deugd om eens keihard te mogen schreeuwen. Ik doe zelfs aan touwtjespringen, zodat ik opgefokt en bezweet aan elke scène begin.»

HUMO In het eerste seizoen incasseert Richie emotionele klappen én een mes in de rechterbil. Heeft hij het makkelijker in het tweede seizoen?

MOSS-BACHRACH «Die messteek deerde hem niet, hoor. Just another day at the restaurant! De emoties, daarentegen… Richie heeft het moeilijk met veranderingen, maar hij kan nergens anders heen. Hij moet zich aanpassen, of hij dreigt weg te kwijnen. In de nieuwe afleveringen zoekt hij z’n plek in het modernere en hippere restaurant dat Carmy ontwerpt. Hij heeft nog een lange, lastige weg voor zich.»

HUMO Zijn de broodjes ook echt lekker?

MOSS-BACHRACH «Meestal. Het hangt ervan af van hoelang ze al op de set liggen (lacht).»

HUMO Behalve in ‘The Bear’ was je in 2022 ook te zien in de veelgeprezen ‘Star Wars’-reeks ‘Andor’. Maar in het tweede seizoen moeten ze het zonder jou doen: je personage werd na een paar afleveringen afgeknald.

MOSS-BACHRACH «Zonde. Ik heb als kind met veel verwondering naar de originele ‘Star Wars’-films gekeken, dus het was magisch om zelf even deel uit te maken van dat universum. Bovendien is ‘Andor’ een uitzonderlijk goeie reeks. Ik heb bedenker Tony Gilroy tevergeefs proberen te overtuigen van een comeback: ‘Tony, je ziet mijn personage níét duidelijk sterven. Hij valt gewoon omver!’ Helaas, het heeft niet zo mogen zijn.»

‘The Bear – seizoen 2'

Vanaf 2 augustus op Disney+