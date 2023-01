Echte ‘Squid Game’-deelnemers schreeuwend afgevoerd op een brancard: ‘iedereen ging tot het uiterste omdat er zó veel geld op het spel staat’

Verschillende deelnemers van de realtityreeks ‘Squid Game, the challenge’, een real life versie van de gelijknamige hitserie op Netflix, werden al roepend om een dokter per brancard afgevoerd wegens de ijzige temperaturen op de set. Naar verluidt zou de thermometer in de Britse studio gedaald zijn tot -3° C graden waardoor deelnemers symptomen van onderkoeling voelden. ‘Sommigen kandidaten kropen op het einde.’

Het streamingplatform nam in de studio nabij Bredford in het geheim hun (hopelijk) nieuwste kijkcijferkanon op. Een échte versie van ‘Squid Game’, de Koreaanse show waar deelnemers elkaar bekampen tot er maar één persoon levend overblijft en met de hallucinante geldprijs gaat lopen. De nieuwe realityserie volgt hetzelfde principe, ook 456 kandidaten strijden om 4,37 miljoen euro, met als enige verschil dat afgevallen deelnemers niet in een lijkzak vertrekken.

Alhoewel, een deelnemer vertelde aan ‘The Daily Mail’ dat de omstandigheden toch gevaarlijk werden met de ijzige temperaturen: ‘Zelfs als onderkoeling toesloeg, waren de mensen bereid zo lang mogelijk te blijven, omdat er zo veel geld op het spel staat. Het leek wel een oorlogsgebied. Mensen werden afgevoerd door verplegers, maar we konden niets zeggen. Als je praat, lig je eruit. Sommige mensen konden hun voeten niet bewegen omdat het zo koud was.’ Volgens diezelfde krant zou dat alles hebben plaatsgevonden tijdens het eerste spel, ‘Red light, green light’, een soort ‘1, 2, 3, piano’ die ook in de originele serie werd gespeeld.

Wanneer de serie zal worden uitgezonden is tot op heden nog niet bekend.

***

23 januari 2023

Jens Dendoncker over zijn relatiebreuk: ‘Dit zal altijd een littekentje blijven’

Jens Dendoncker Beeld VTM

Vanavond is Jens Dendoncker te gast bij Wim Helsen in ‘Winteruur’, waar hij niet alleen een tekst zal voorlezen, maar ook zal vertellen over zijn relatiebreuk, zo blijkt uit een video van Canvas. Dendoncker maakte in september vorig jaar bekend dat hij en Lauren Versnick uitelkaar waren, na een relatie van vier jaar. Dendoncker vertelt nu: ‘Natuurlijk voel ik veel schaamte en frustratie over dat ik het niet heb doen werken, dat het een mislukking is geworden. Tegelijk zie ik ook nog altijd heel veel waarde en schoonheid in de relatie, kijk ik er met veel dankbaarheid op terug.’ (...) ‘Ik heb het ondertussen verwerkt, maar het zal altijd een littekentje blijven.’

Als volleerde showbizzverslaggever polst Helsen daarna nog naar een mogelijke nieuwe levenspartner, waarop Dendoncker antwoordt: ‘Nee, en daarom zou ik u willen inschakelen, Wim. Om te zeggen dat het mag stoppen, met de sollicitaties. Het is even genoeg geweest.’

‘Winteruur’, is vanavond om 23 uur te zien op Canvas.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Canvas (@canvas_tv) op 23 Jan 2023 om 5:53 PST

*****

Trailer van ‘bloederigste ‘Scream’ ooit’ met ‘Wednesday’-ster Jenna Ortega gelost

17 januari 2023

Beeld Paramount Pictures

Na de succesvolle reanimatie van de ‘Scream’-franchise begin vorig jaar is Ghostface terug, dit keer in grootstad New York. In de zesde ‘Scream’-prent, die in maart in de bioscoop komt, worden Tara (Jenna Ortega), Sam (Melissa Barrera), Mindy (Jasmin Savoy Brown) en Chad (Mason Gooding) opnieuw belaagd door de gemaskerde moordenaar. In een vers geloste trailer zien we eveneens Courteney Cox weer in de huid kruipen van Gale. Ook Hayden Panettiere, voor het laatst te zien in de vierde ‘Scream’, keert terug als Kirby.

‘Wednesday’-ster Jenna Ortega speelde in de populaire ‘Scream’-reboot uit 2022 al mee, maar zal door het succes van de Netflix-reeks allicht nog meer kijkers naar de zalen lokken voor de sequel. Fans van de kinderlijke fantasy in ‘Wednesday’ wezen wel gewaarschuwd, want ‘Scream’ is andere koek. In een interview met Entertainment Tonight beloofde de actrice dat het bloed in ‘Scream VI’ zéér rijkelijk zal vloeien: ‘Ik denk dat dit de meest aanjagende en gewelddadige Ghostface is die we ooit al hebben gezien.’

***

Is de malaise voorbij? Netflix trekt opnieuw veel meer abonnees aan dan verwacht

Het succes van ‘Wednesday’ legt ook Netflix allesbehalve windeieren. De tot voor kort zwalpende streaminggigant lijkt na het verlies van grofweg 1 miljoen abonnees weer boven water te komen. Werden de eerste twee kwartalen van 2022 getekend door de gevolgen van een maatschappij die na corona weer langzaamaan van het slot ging - en mensen dus plots weer iets anders te doen hadden dan dagenlang voor de buis zitten -, toonden de laatste twee kwartalen van vorig jaar weer beterschap. De laatste maanden van 2022 waren voor Netflix zelfs een stuk beter dan verwacht, zo blijkt uit cijfers die het bedrijf zelf vrijgaf. In het laatste kwartaal kwamen er bijna 7,7 miljoen nieuwe klanten bij, wat fors meer is dan de 4,5 miljoen die het bedrijf zelf had voorspeld. Daardoor boekte Netflix eind vorig jaar zo’n 7,9 miljard euro winst, 2 procent meer in vergelijking met een jaar eerder.

Veel romcoms en sterrencasts: alles wat we weten over de nieuwe Netflix-films van 2023

Reden voor dat succes ligt zeker voor een deel in de populariteit van ‘Wednesday’, een serie die Netflix recent nog verrassend voor een tweede seizoen aan zich wist te binden, de documentairereeks ‘Monster: The Jeffrey Dahmer Story’ en de docu over Harry en Meghan. In het derde kwartaal bleek het nieuwe seizoen van ‘Stranger things’ al een vette vis voor Netflix: er kwamen toen 2,4 miljoen abonnees bij.

Ook de goedkopere abonnementsformule, die Netflix in november al in twaalf landen uitrolde, lijkt zijn effect niet te missen. Een abonnement met reclame kost in de meeste landen waar het al gelanceerd is iets meer de helft van het voordien goedkoopste abonnement, maar daarvoor moet u wel enkele topseries uit de catalogus opgeven. Wanneer de ‘Basic met advertenties’-formule naar België komt, is voorlopig nog niet bekend, net als wanneer de streamingdienst paal en perk zal stellen aan het delen van wachtwoorden. Netflix kondigde al een tijd geleden aan om komaf te maken met de courante praktijk om te parasiteren op de account van iemand anders en hoopt daarmee ook een stuk nieuwe abonnees te winnen.

***

‘Only Murders in the Building’ strikt sterrencast voor seizoen 3

18 januari 2023

De Hulu-reeks ‘Only Murders in the Building’ (bij ons te bekijken via Disney+) is inmiddels een gevestigde naam in het streaminglandschap. Deze sitcom volgt Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) en Mabel (Selena Gomez), drie bewoners van The Arconia, een groot luxueus appartementsgebouw in New York. Wanneer er een moord wordt gepleegd in hun appartementsgebouw besluiten ze, zoals het elke zichzelf respecterende fan van true crime betaamt, om samen een podcast te maken waarin ze op zoek gaan naar de moordenaar. De opnames voor het derde seizoen van de reeks zijn bezig as we speak, en daarin zullen alvast twee zéér bekende gezichtenn te zien zijn.

Gomez deelde een video vanop de set, met niemand minder dan de eeuwig jonge Paul Rudd en meervoudig Emmy-, Oscar- en Golden Globe-winnares Meryl Streep. Dat belooft voor seizoen 3, waarvan de officiële releasedatum vooralsnog niet bekend is.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Selena Gomez (@selenagomez) op 19 Jan 2023 om 6:59 PST

***

Play4 gunt ons geen break van Viktor Verhulst: hij gaat samen met zeven andere BV’s naar Groenland voor nieuw programma ‘De expeditie’

17 januari 2023

Moeten er nog realityprogramma’s met BV’s zijn? ‘Nooit genoeg van!’, klinkt het enthousiast bij Play4, want naast het bekende zootje dat in drie weken over de oceaan zeilde, trekken 8 bekende Vlamingen binnenkort door Groenland. In het gezelschap van een Play4-cameraploeg uiteraard, want je edele delen er laten afvriezen doe je niet zomaar.

Lees ook: De grootste kracht van ‘Over de oceaan’ is dat de deelnemers genoeg tijd in elkaars gezelschap krijgen om het BV-masker af te nemen ★★★★☆

Een trektocht van 160 kilometer in een desolaat landschap waar het tot min 40 graden kan worden klonk vast als de hel voor de programmamakers, maar zij waren allicht even het bestaan van ‘BV Darts’ vergeten. Niettegenstaande belooft ‘De expeditie’ voor Tine Embrechts, Joris Hessels, Sven Mary, Lynn Van Royen, Jinnih Beels, Average Rob, Pommelien Thijs en Viktor Verhulst - kan iets een SBS-programma genoemd worden als de miljonairszoon er niet inzit? - een ware beproeving te worden. De uitzenddatum van ‘De expeditie’ is voorlopig nog niet bekend.

***

Megan ‘koekerond’ Desaever uit ‘Temptation Island’ helpt belastingcontroleur met interview: ‘Ik betaal geen belastingen, dat is oneerlijk’

‘De kaas loopt uit haar oren. Ze is rond, ze is koekeroend’: het is een legendarische uitspraak uit de ‘Temptation Island’-canon van deelnemer Kevin - zelf ook slechts bezitter van het intellect ter grootte van een spaarlampje, me dunkt - over zijn toenmalige vriendin Megan. Dat het West-Vlaamse koppel hun relatie na die belediging en het erop volgende wederzijds bedrog niet verderzette, is bekend, maar heeft u zich ook al afgevraagd of Megan er sinds 2018 ietwat hoekiger op is geworden? Na een opvallend interview kennen we intussen het antwoord: nee, ze is nog steeds zo rond als een muntstuk van 2 euro.

Want daar is Megan erg mee bezig: de centjes die ze in het laatje brengt met haar nieuwe carrière als influencer en OnlyFans-model. Ze verdient wel aardig, geeft ze toe in een interview met het Nederlandse YouTube-kanaal RUMAGTV, maar hoeveel exact wil ze liever niet kwijt, ‘want dan krijg ik problemen met de belastingen.’ Hoezo, Megan? De interviewer hoeft het niet eens te vragen. ‘Ik heb gehoord dat Shirley van ‘Ex on the beach’ geen belastingen betaalt’, zegt hij, waarop de West-Vlaamse er meteen een ‘Ik ook niet!’ uitflapt.

‘Ik vind het gewoon oneerlijk dat ik de helft van mijn inkomsten moet afgeven als ik mijn belastingen correct aangeef’, verklaart Megan zich nader. ‘Net zoals iedereen in het dagelijkse leven dat moet doen’, antwoordt de interviewer gevat, er voor de vriendelijkheid bij elke zin nog wel een ‘schat’ aan toevoegend. ‘Je moet toch een boete betalen, schat?’

Maar daar heeft Megan een geniale oplossing voor. ‘Ik was sowieso al van plan om naar het buitenland te verhuizen, naar Dubai, daar zit mijn broer ook. En daar is het gewoon belastingvrij.’ Wanneer haar verteld wordt dat de Belgische belastingcontroleur haar daar ook wel zal vinden om de openstaande schulden te innen , klinkt een gevatte ‘Dat boeit me geen reet.’‘Nee, Megan, ik snap niet dat iemand zo dom kan zijn!’, roept de interviewer uit, de ‘schat’ nu volledig achterwege latend. Kevin had je nochtans gewaarschuwd.

Klop klop, wie is daar? Het is de belastingcontroleur met zonnehoed uit de Dubaise luchthavenshop. Lopen, Megan!

***

Drommels, drommels, drommels: Aad ‘Adriaan’ van Toor maakt zich zorgen om de gezondheid van Bassie

Slecht nieuws bereikt uit ons Nederland, en dan moeten we nog kijken naar de Netflix-documentaire over Suzan en Freek. De onheilstijdingen gaan over een ietwat iconischer duo, Bassie en Adriaan. Die laatste maakt zich ernstig zorgen om de gezondheidstoestand van die eerste, vertelde hij in ‘RTL Boulevard’.

Clown Bassie ofwel Bas Van Toor is intussen 87 jaar en lijdt onder een auto-immuunziekte. Hij zit al een tijdje in een rolstoel. ‘Hij kan enkel de afstandsbediening van de tv besturen. Voor de rest heeft hij overal hulp bij nodig. Er is nog geen hoop dat daar ooit verbetering in komt. Het is wat Bas regelmatig tegen me zegt: ‘Aad, waar verdien ik dit aan?’ En dat verdient hij absoluut niet.’

Van Toors echtgenote Coby houdt er in het AD de moed in. ‘Er zijn goede dagen en slechte dagen, maar we houden de moed erin met zijn eigen tekst: ‘Wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen’. En dat proberen we. Het bed van Bas staat in de woonkamer, zodat hij er nog bij is. ‘Ik kan nog lang genoeg alleen liggen’, grapte hij. Hij is nog niet van plan om dood te gaan, hoor. Het is heel fijn dat we veel reacties krijgen. Bas leest alle kaartjes die we krijgen.’

***

Eindelijk kwaliteit op televisie: bejubelde satirereeks ‘The White Lotus’ komt naar Play4

11 januari 2023

Een verademing tussen het nieuwe seizoen van de nietsdoeners bij ‘De Verhulstjes’, de n****-gebruikers aan ‘De tafel van vier en de nitwits van ‘Big brother’ door: het eerste seizoen van de gelauwerde reeks ‘The White Lotus’ komt vanaf 20 januari naar GoPlay. En zo is er voor het eerst sinds tijden nog eens iets écht goeds op de zender te zien.

HBO-reeks ‘The White Lotus’, door Onze Man al twee jaargangen op rij beloond met vijf sterren ('briljant grappig’ en ‘opnieuw briljant’ - de eufemismen waren op), was tot nu toe enkel op Streamz te zien. De satirische serie volgt in elk seizoen een nieuwe groep stinkend rijken die op vakantie gaat in een prestigieus ‘The White Lotus’-resort. Het tropische Hawaï vormt het decor van seizoen 1: een prachtige en idyllische plek, maar onder de palmbomen en de brandende zon blijkt het luxeleventje van de gefortuneerde one percent (gespeeld door onder ander Jennifer Coolidge, Alexandra Daddario, Sydney Sweeney en Murray Bartlett) uiteindelijk één grote nachtmerrie. Huwelijken lopen er op de klippen, diepgeworteld racisme komt er aan de oppervlakte, jaren nuchterheid worden er overboord gegooid en één bijzonder getroebleerd personage legt het loodje. En als dat nog niet voldoende is: er kakt ook iemand in een koffer.

Knijp u neus dicht voor al die rijkeluisstank en ga dat zien: ‘The White Lotus’, vanaf 20 januari elke vrijdag een dubbelaflevering te zien op GoPlay.

‘Shut up, ik sla je zo in elkaar!’: het geweld, de dronken tranen en de volle pampers van de 80ste Golden Globes

***

Het meest fanatieke jurylid Karen Damen zal niet meer meespeuren in ‘The Masked Singer’

10 januari 2023

Het tweede seizoen van ‘The Masked Singer’ was met zo'n twee miljoen kijkers dé kijkcijferhit van afgelopen jaar, dus we verwachten dat er voor het derde seizoen niet al te veel aan het format gesleuteld zal worden. We voorspellen: één jolige politicus, één bijzonder matig zingende sporter en een dozijn BV’s die na afloop mogen vertellen of het al dan niet warm was in het pak (‘bloedheet!’).

Presentator Niels Destadsbader is door zijn overstap naar de VRT vervangen door Jens Dendoncker, maar verrassender is dat we in het nieuwe seizoen ook Karen Damen, de fanatiekste speurder uit de eerste twee seizoenen, niet meer hoeven te verwachten. In 2021 liep haar exclusiviteitscontract met VTM af, maar in Story liet ze deze herfst nog optekenen dat de zender haar altijd mocht bellen: ‘Bijvoorbeeld om in het speurdersteam zitten van ‘The Masked Singer’. Dat doe ik supergraag.’

Wél terug in de jury: Julie Van den Steen, Kevin Janssens en Andy ‘staande ovatie’ Peelman. Nieuw in de jury: Bart Cannaerts en Tine Embrechts, die vorig seizoen nog als kandidaat deelnamen. Wanneer de nieuwe reeks te zien is, houdt VTM nog even geheim.

‘Wednesday’ krijgt in 2023 een nieuw seizoen op Netflix, net als twee dozijn andere series

Ondanks alle onzekerheid rond een tweede seizoen van de hitserie ‘Wednesday’ op Netflix, maakte de streamingdienst gisterenavond bekend dat het vervolg wel degelijk op hun platform zal te zien zijn. Dat lag lang niet voor de hand, aangezien de productie van de reeks in handen is van MGM Studio’s, dat binnenkort met Amazon fuseert. Er werd daarom verwacht dat ‘Wednesday’ voor het tweede seizoen zou verhuizen naar Prime Video, maar niets blijkt minder waar. Netflix kondigde het goede nieuws officieel aan met een eerste trailer, al laat die nog geen nieuwe beelden te zien - de opnames moeten immers nog starten -, maar wel een korte compilatie van het eerste seizoen en filmpjes van fans in Wednesday-outfits.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Netflix Nederland & België (@netflixnl) op 7 Jan 2023 om 2:42 PST

In een andere video die Netflix gisterenavond op ons los liet, bevestigde het ook de komst van nieuwe seizoenen voor tal van andere series. In 2023 mag je rekenen op nieuwe afleveringen van *haalt diep adem* ‘You’, ‘Stranger Things’, ‘Squid Game’, ‘Lupin’, ‘The Crown’, ‘Vikings: Valhalla’, ‘Outer Banks’, ‘Shadow and Bone’, ‘Heartstopper’, ‘The Witcher’, ‘Hellbound’, ‘Big Mouth’, ‘Emily in Paris’, ‘Firefly Lane’, ‘Queer Eye’, ‘Virgin River’, ‘The Sandman’, ‘Sweet Tooth’, ‘The Circle’, ‘Sex Education’ en ‘Never Have I Ever’.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Netflix Nederland & België (@netflixnl) op 7 Jan 2023 om 2:41 PST

Nieuw jaar, nieuw avondblok op Studio Brussel: muziektrends in ‘Radar’ en nostalgie in ‘De jaren nul’

6 januari 2023

Ook Studio Brussel zet het jaar goed in, want vanaf maandag 9 januari vernieuwt de radiozender zijn avondblok. Van maandag tot donderdag om 18 uur stipt neemt Sam De Bruyn StuBru-luisteraars mee naar ‘De jaren nul’ voor een uurtje (al dan niet foute) 2000s hits, en daarna is het tussen 19 uur en 21 uur de beurt aan Michèle Cuvelier om over muziektrends en niet te missen concerten te keuvelen in ‘Radar’.

Verder op het lijstje: Thomas Michiels presenteert ‘De zwaarste show’ elke maandag tussen 21 uur en 23 uur, Flo Windey start het weekend met ‘Hallo, met Flo?’ elke vrijdag tussen 18 uur en 21 uur en ‘alternatieve intelligentie’ in ‘Radio Atlantis’ om 23 uur elke zondag.

***

Barbados eist mogelijk schadeclaim van familie van Benedict Cumberbatch voor slavernijverleden

2 januari 2023

Barbados zou binnenkort een schadeclaim eisen van de familie van ‘Doctor Strange’-acteur Benedict Cumberbatch, zo bleek nadat ‘The Daily Telegraph’ expliciet vroeg naar de familie aan David Comissiong, plaatsvervangend voorzitter van de nationale commissie voor herstelbetalingen van Barbados. Commisiong benadrukte daarbij wel dat levende familieleden uiteraard geen schuld hebben aan de daden van hun voorouders.

Cumberbatch sprak eerder al over het slavernijverleden van zijn familie dat begon toen Joshua Cumberbatch, Benedicts zevende voorvader, een plantage kocht in 1728, die voor meer dan 100 jaar de thuis was voor 250 slaven. Daarbij zou de familie, net zoals andere slavenhouders in het Britse Rijk, geld hebben ontvangen van de Britse regering. Zijn moeder zou om die reden zelfs gevraagd hebben dat hij een andere artiestennaam zou kiezen, uit angst voor de repercusies van de familiegeschiedenis. Zelf toonde Cumberbatch al berouw voor de historie in verschillende interviews, en vertelde hij ook dat het een grote reden was dat hij de rol van plantage-eigenaar William Ford vertolkte in ‘12 Years a Slave’.

De Cumberbatch-familie is natuurlijk niet de enige die voorkomt in het slavernijverleden van Barbados, een actiegroep in Barbados roept zelfs op dat Richard Drax, politicus voor de Engelse Conservatie partij, zijn suikerplantage op het eiland, die werd uitgebouwd op de rug van slaven, teruggeeft.

***

Een dubbele portie Verhulst: Viktor presenteert nieuw showbizz-programma op Play4 voor vader Gerts ‘Tafel van Vier’

30 december 2022

Beeld Koen Bauters

Krabt u zich soms aan het hoofd terwijl u denkt: hmm, de familie Verhulst, die verdienen toch eens wat meer tijd op televisie. Wel, dan is er goed nieuws, want binnenkort presenteert Viktor Verhulst (28) ‘Play Café’, het nieuwe dagelijkse showbizzmagazine op Play4. ‘De Tafel van Vier’, de talkshow van vaderlief Gert Verhulst (54), zou daardoor met een half uur worden verlaat. Dat is dus een dubbele portie Verhulst, en dan hebben we het nog niet eens over ‘De Verhulstjes’.

Co-presentator van dienst zou ex-Miss België Celine Van Ouytsel (26) worden en de ploeg achter het programma is het productiehuis Dedsit, eigendom van Studio 100. Wanneer het showbizzmagazine te zien zal zijn is helaas nog niet bekend.

***

De eerste gasten in het tweede seizoen van ‘Viva la feta’ zijn bekend

28 december 2022

Beeld Humo

We wisten al dat een tweede seizoen van ‘Viva la feta’ eraan zat te komen - niet verrassend, het programma was dan ook genomineerd voor onze eigen Ha! van Humo, de meest prestigieuze prijs van het land - maar nu loste Play4 ook de eerste namen. Otto-Jan Ham en Jani Kazaltzis mogen alvast nonkel Wim Willaert en en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden opwachten in hun Griekse villa om ze beter te leren kennen.

De opnames gingen in september van start, en het tweede seizoen mogen we volgend jaar op Play4 verwachten. Wie de andere gasten zijn, komen we pas later te weten. Om u alvast een idee te geven: vorig seizoen trokken onder andere Serine Ayari, Bart De Wever, Bockie De Repper en Marlène de Wouters hun beste teenslippers aan.

Lees hier onze recensie van het eerste seizoen: Vakkundig torpedeerden Otto-Jan Ham en Jani Kazaltzis alle ernst in ‘Viva la Feta’ ★★★★☆ op Play4

***