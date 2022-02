Edelhert blijkt Johnny Logan in ‘The Masked Singer’: ‘Elk optreden was een foltering’

Na de succesvolle passage van Sandra Kim bleek er ook in dit seizoen van ‘The Masked Singer’ een Eurosongveteraan in een pak te schuilen: Edelhert bleek niemand minder dan Johnny Logan. Als we de Ierse zanger bellen, zit hij in quarantaine: covid maakt voor niemand een uitzondering, ook niet voor drievoudige winnaars van het Songfestival.

Johnny Logan «Eigenlijk is het een opluchting: iedereen in mijn omgeving heeft al corona gehad, dus ik ben blij dat ik het straks gewoon achter de rug heb. Je kunt niet blijven wegrennen van het virus, we moeten ermee leren leven. Gelukkig ben ik niet al te ziek geworden. Ik ben overigens geen antivaxer, ik heb mijn boostershot gehad én ik draag een masker.»

HUMO Ook op het podium, schijnt het.

LOGAN «Ik heb toegezegd voor ‘The Masked Singer’ omdat de tour met mijn band toch stillag door corona én omdat ik voor de opnames zes weken in Antwerpen mocht wonen. Die weken in Antwerpen waren echt fantastisch en ik heb ontzettend graag samengewerkt met alle vriendelijke mensen op de set van het programma. Maar achteraf bekeken had ik me toch beter eerst in het kostuum verdiept.

Masked Singer Beeld VTM

»Zingen in dat pak viel me enorm zwaar. Het hertenhoofd woog heel veel, waardoor ik tijdens mijn eerste optreden bijna stikte en voortdurend bang was om voorover te vallen. Ze hebben toen een rugversterking aangebracht, maar die knelde mijn zenuwen. Ik kon amper nog ademhalen. Bovendien zaten de ogen te hoog, waardoor ik volledig blind was op het podium.»

HUMO Klinkt bijna als foltering.

LOGAN «Dat was het ook. Ik begon enorm op te zien tegen elk optreden. Telkens wanneer dat pak aan moest, was ik aan het hyperventileren. Op een gegeven moment heb ik tegen de productie gezegd: ‘Ik denk niet dat ik dit nog veel langer trek.’

»Eerlijk gezegd lagen ook niet alle nummers mij. Ik had zelf gekozen voor ‘Diamonds’ van Rihanna, maar moest ook een nummer van Justin Bieber zingen. En de choreograaf stelde voor dat ik tegelijk TikTok-dansjes zou doen. Tja, mijn muzieksmaak situeert zich eerder in de jaren 70.»

HUMO Online kreeg u veel complimenten van Belgische fans, die uw stem onmiddellijk hadden herkend. De speurders hadden geen idee.

LOGAN «Ze bleven denken dat ik Helmut Lotti was, maar wij klinken totaal niet hetzelfde en ik ben ook echt een heel stuk langer. Ach, de vergelijking had een stuk slechter gekund: Helmut is een goede vriend van mij en een uitstekend zanger.»

HUMO U hebt al een lange carrière achter de rug, hebt u…

LOGAN «Een lange én succesvolle carrière. Of heb je al vaker gesproken met iemand die drie keer het Songfestival heeft gewonnen? Sorry (lacht).»

HUMO Hebt u in al die – succesvolle – jaren soms een masker gedragen, zij het figuurlijk?

LOGAN «Iedereen verbergt af en toe zijn pijn, dat hoort bij het leven. Soms moest ik doen alsof ik blij was, terwijl ik ongelukkig was. Mensen die een concert bezoeken, willen vermaakt worden, die willen niet horen hoe lastig je het zelf hebt.

»Hoe dan ook: ik ben nu op het punt gekomen dat ik financieel de vrijheid heb om enkel de dingen te doen die ik leuk vind. Ik schrijf nog nieuwe muziek en treed geregeld op. Zolang ik kan zingen, ben ik gelukkig .»