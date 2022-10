Een aangrijpende getuigenis ten spijt verdween de overkoepelende missie van ‘Alles in de strijd’ toch vaak uit beeld

Niels Destadsbader, wiens kamerbrede persoonlijkheid ‘Alles in de strijd’ voortstuwde, sprak zijn hoop uit dat de spoedcursus strippen waaraan hij zich dra zou onderwerpen, motiverend zou werken voor kijkers met een prostaat. Misschien kon hij hen er zo wel toe aanzetten om dat orgaan, ter grootte van een kastanje, zo snel mogelijk voor te leggen aan deskundigen mochten ze ooit nattigheid voelen. Voorál als ze nattigheid voelden, want ‘Alles in de strijd’ wilde een breder bewustzijn bekomen rond de problematiek van ‘mannenkankers’. Ik had nooit vermoed dat ik het beeld van een rectaal toucher nog zo moeiteloos zou koppelen aan de gedachte aan Niels Destadsbader, maar nu het zover was, stond ik er eerlijk gezegd ook niet van te kijken. Ik heb zijn muziek weleens gehoord namelijk.

Dat deze uitgelezen praalaankoop door de openbare omroep nu ingezet werd om de algemene zaak te bespoedigen, kan ik natuurlijk enkel toejuichen. Er bestaan wellicht nog andere manieren om prostaatkanker te belichten, een thema-aflevering van ‘Taboe’ is bijvoorbeeld nooit een kwaad idee, temeer omdat mannenkankers zich luidens dit programma nog altijd in de taboesfeer bevinden, maar omdat de VRT nu eenmaal als nooit tevoren inzit met ons entertainment, zouden zulke nobele bedoelingen in de plaats leiden tot een striptease op het podium van het Kursaal te Oostende. Doordrongen van wat hun te wachten stond, betraden Destadsbader en medepresentator Dieter Coppens de zaal waar ze binnen afzienbare tijd en met inbegrip van weke delen voor het voetlicht zouden treden. Coppens hoopte alvast vurig dat zijn lid zou thuisgeven op dat moment suprême, en niet beschroomd in spaarstand zou blijven hangen.

Gedreven, mannen met een missie, zagen we de twee telefonisch een brede waaier aan mannelijke BV’s om deelname verzoeken. Zelfs bij Alexander De Croo en prins Laurent werd zogezegd gepeild naar hun bereidwilligheid. Wat die in het telefoonboek van Niels Destadsbader uitvreten, is ongetwijfeld staatsgeheim. Ook Marc Coucke en Willy Naessens werden opgebeld: ik neem aan zodat we bij nader inzien opgelucht zouden zijn met de uiteindelijke selectie, bestaande uit Guga Baul, Bart Peeters, Warre Borgmans, Joris Brys, Rik Verheye en acteur Malik Mohammed. Peeters had zijn deelname aan ‘Alles in de strijd’ afgewogen bij zijn gezin. ‘Papa, dat doe je toch niet?’ hadden zijn kinderen gesmeekt, wat volgens mij de snelste manier is om Bart Peeters tot ontucht aan te zetten. Warre Borgmans zei dan weer toegehapt te hebben om Dieter Coppens ter wille te zijn. Die had hij erg hoog zitten. Ik mag ’m ook wel, maar mocht Coppens mij onverhoeds verzoeken om op een podium de tampeloeres boven te halen, dan zou ik toch te allen tijde dringend verhinderd blijken.

Borgmans’ inclusie in ‘Alles in de strijd’ zou later echter tot het moment leiden waarop dit programma het zichtbaarst kon uitpakken met een aantoonbaar nut. Gespeend van scrupules weidde de acteur, zelf voormalig prostaatkankerpatiënt, uit over de ingreep die hij had moeten lijden, en die hem middels enkele doorgesneden zenuwbanen had veroordeeld tot een voortbestaan zonder seksueel genot. Het was een aangrijpend moment, dat me prompt minder deed twijfelen aan de voorlichtingsfunctie van ‘Alles in de strijd’ dan ik daarvoor nog had gedaan, toen aan de hand van knullige, geïmproviseerde dansnummers vooral doelbewust werd geïnformeerd naar hoe het nog met mijn gevoel voor plaatsvervangende schaamte was gesteld. Vooral toen in een Lidl-filiaal bezuiden de taalgrens enkele willekeurige Walen al heupschokkend gehinderd werden ter hoogte van de droge voeding, verdween de overkoepelende missie, hoe zaligmakend ook, even uit beeld. Voor het goede doel is veel geoorloofd, veronderstel ik. Maar met mijn plaatsvervangende schaamte: alles tiptop hoor. Ik hoop van mijn prostaat hetzelfde. Evenals van de uwe.